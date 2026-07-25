Motociclista salva a conductor de ser asaltado por la trampa de la ‘llanta ponchada’ en CDMX: “Jefe, súbase, lo van a robar”

Un video viral mostró cómo un grupo de sujetos intentó engañar a un conductor en calles de la Ciudad de México; un motociclista intervino a tiempo y evitó que la víctima descendiera del vehículo.

Un motociclista logró evitar que un conductor fuera víctima de un posible robo luego de detectar la forma en que un grupo de sujetos intentaba aplicar la conocida “estafa de la llanta ponchada” en una zona cercana a los límites entre las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido en TikTok por el usuario @esebrandon, donde rápidamente se convirtió en tendencia al superar los 2 millones de reproducciones. La grabación permitió observar la coordinación entre varios individuos para intentar detener a un automovilista en medio del tráfico.

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Aunque esta modalidad delictiva ya es conocida por algunos conductores, las imágenes llamaron la atención debido a que exhibieron la manera en que los presuntos responsables trabajan en conjunto para seleccionar a sus objetivos y provocar que abandonen su vehículo.

(Captura de pantalla)

En el video se aprecia cómo uno de los sujetos se acerca a un automóvil que circulaba sobre Circuito Interior y le hace una señal al conductor para indicarle que aparentemente tenía una falla en uno de sus neumáticos.

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La interacción ocurre durante pocos segundos, mientras el vehículo continúa avanzando. Sin embargo, después aparece otro individuo que realiza una nueva señal para reforzar la supuesta advertencia sobre el desperfecto.

Cuando el automóvil llega a una zona con mayor espacio para detenerse, la persona que participaba en la maniobra utiliza el flash de su teléfono celular como una especie de aviso para sus cómplices, indicándoles que la víctima había decidido bajar de la unidad.

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(Captura de pantalla)

El conductor, sin conocer que podía tratarse de una estrategia coordinada, descendió del vehículo para revisar la supuesta falla. Fue en ese momento cuando el motociclista que grababa la escena decidió intervenir y acercarse para advertirle sobre el posible peligro.

“Jefe, súbase, lo van a robar… váyase rápido”, se escucha decir al motociclista mientras alertaba al automovilista.

Ante la sorpresa y confusión de la situación, el conductor regresó rápidamente a su automóvil y abandonó el lugar. Mientras tanto, los sujetos señalados como presuntos responsables comenzaron a retirarse para intentar aparentar normalidad.

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(Captura de pantalla)

Antes de que la víctima se alejara, el motociclista volvió a explicarle la forma en que operaban quienes intentaban detenerlo.

“Esos se dedican a decirle que traen su llanta ponchada o que traen algo safado”, le comentó.

<b>¿Cómo evitar caer en la estafa de la llanta ponchada?</b>

Un auto detenido en carretera con llantas ponchadas, mostrando la necesidad de reparación inmediata. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con recomendaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, esta modalidad consiste en alertar falsamente a los automovilistas sobre una supuesta falla para lograr que bajen de su unidad.

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Una vez que la persona abandona el vehículo, los cómplices pueden aprovechar la situación para despojarla de objetos personales, dinero e incluso intentar quitarle el automóvil.

Además, otra variante consiste en que los delincuentes se ofrecen a ayudar y aseguran conocer un taller mecánico cercano. Bajo la promesa de solucionar el problema, buscan llevar a la víctima a otro punto donde pueden simular una reparación y posteriormente cobrar cantidades excesivas por un supuesto servicio.

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Ante este tipo de situaciones, la recomendación principal es evitar detenerse en lugares desconocidos cuando alguien advierte sobre una falla del automóvil.

Lo ideal es continuar la marcha hasta encontrar un sitio seguro, como una gasolinera, un establecimiento concurrido o un módulo policial, donde se pueda revisar el vehículo sin exponerse a un posible riesgo.

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El video del motociclista volvió a poner sobre la mesa la importancia de mantenerse alerta al conducir, especialmente ante engaños que buscan generar preocupación inmediata para obligar a los automovilistas a tomar decisiones apresuradas.