Registro de líneas con CURP: fechas límite de la CRT en 2026 según el último dígito del número

Cerca de 80 millones de números en México aún no han completado la vinculación obligatoria de acuerdo con fuentes consultadas. La suspensión no es inmediata al vencer el plazo: las operadoras tienen 72 horas para ejecutarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las líneas sin registro con CURP serán suspendidas a partir del 15 de agosto de manera progresiva, según el nuevo calendario escalonado que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció tras ampliar el plazo original, que vencía el 30 de junio.

Cerca de 80 millones de números en México aún no han completado la vinculación obligatoria de acuerdo con fuentes consultadas. La suspensión no es inmediata al vencer el plazo: las operadoras tienen 72 horas para ejecutarla.

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Una vez aplicada, la línea queda restringida a tres funciones: llamadas de emergencia, alertas gubernamentales y contacto con la propia compañía para concluir el trámite. El servicio se restablece en cuanto el usuario completa el registro.

Durante la Mañanera del Pueblo, José Merino da detalles sobre cómo poder registrar los números celulares. (Gobierno de México)

Calendario por terminación de número

La CRT distribuyó las fechas límite según el último dígito del número telefónico, con el objetivo de evitar la saturación de los sistemas de registro. El proceso se extiende de agosto a diciembre de 2026:

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Terminación en 0: 15 de agosto

Terminación en 1: 31 de agosto

Terminación en 2: 15 de septiembre

Terminación en 3: 30 de septiembre

Terminación en 4: 15 de octubre

Terminación en 5: 31 de octubre

Terminación en 6: 15 de noviembre

Terminación en 7: 30 de noviembre

Terminación en 8: 15 de diciembre

Terminación en 9: 31 de diciembre Los usuarios con planes de pospago no deben realizar ningún trámite adicional: sus datos ya fueron acreditados al momento de firmar el contrato.

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Qué pasa con WhatsApp si la línea es suspendida

WhatsApp no será bloqueado directamente por la CRT, pero quedará inutilizable en la práctica si el usuario no cuenta con acceso a una red Wi-Fi. La aplicación requiere conexión a internet para funcionar; si la operadora corta ese acceso por falta de registro, la app deja de operar aunque técnicamente la plataforma no la bloquee.

Especialistas en ciberseguridad señalan que la aplicación seguirá activa para quienes mantengan acceso a internet por cualquier otra vía, ya que solo requiere un número telefónico en el momento de la activación inicial.

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La CRT negocia con Meta, empresa propietaria de WhatsApp, un convenio para que la plataforma se alinee con la estrategia nacional de seguridad. Abán Román, director general de Planeación del organismo, confirmó las conversaciones al diario Milenio.

Por qué el gobierno impulsa el registro

Esa condición facilita delitos como la extorsión y el secuestro virtual, que se cometen desde números sin identidad verificable. Al vincular cada línea a una persona real, las autoridades contarían con trazabilidad sobre quién opera cada número, lo que dificultaría el anonimato que aprovechan los delincuentes. (Anayeli Tapia/Infobae)

Al 25 de junio, solo 63 millones de líneas —el 39.1% del universo estimado— habían completado la vinculación, con cerca de 98 millones de números aún pendientes. La CRT sustenta la obligatoriedad en una cifra de fondo: el 85% de las 158 millones de líneas móviles en México son anónimas.

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Esa condición facilita delitos como la extorsión y el secuestro virtual, que se cometen desde números sin identidad verificable. Al vincular cada línea a una persona real, las autoridades contarían con trazabilidad sobre quién opera cada número, lo que dificultaría el anonimato que aprovechan los delincuentes.

El proceso arrancó el 9 de enero de 2026 y aplica tanto a tarjetas SIM físicas como a eSIM. Las líneas nuevas activadas desde esa fecha tienen 30 días para completar la vinculación.

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El impacto ya se siente en las operadoras

Sumada a los 541 mil clientes que se fueron en el primer trimestre, la pérdida acumulada del año supera 1.2 millones de líneas. Al 13 de julio, AT&T había registrado 9.3 millones de líneas, el 34.7% de sus 24.1 millones de clientes en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del registro no son solo proyecciones. AT&T reveló en su reporte financiero del segundo trimestre de 2026 que perdió 668 mil usuarios de prepago entre abril y junio, caída que la propia empresa atribuyó directamente al proceso de vinculación con la CURP.

Sumada a los 541 mil clientes que se fueron en el primer trimestre, la pérdida acumulada del año supera 1.2 millones de líneas. Al 13 de julio, AT&T había registrado 9.3 millones de líneas, el 34.7% de sus 24.1 millones de clientes en México.

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Telcel, por su parte, cerró junio con 68 millones 421 mil usuarios de prepago, prácticamente la misma cifra de un año antes: una variación anual de 0.0%.

El segmento, que representa más de ocho de cada diez líneas de la empresa, dejó de crecer durante el periodo de mayor presión regulatoria.

Cómo completar el registro antes del plazo

Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte) Fotografías del documento Validación de identidad mediante prueba de vida con la cámara del dispositivo . Foto: (iStock)

El trámite se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de cada operadora o en un centro de atención autorizado. No se hace en oficinas de gobierno. Para la modalidad en línea, Telcel solicita: Número telefónico a registrar CURP del titular

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Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte) Fotografías del documento Validación de identidad mediante prueba de vida con la cámara del dispositivo

Las autoridades advirtieron que el registro oficial no implica pagos ni solicita datos biométricos como huellas dactilares o escaneo de iris.

Los usuarios deben ignorar enlaces recibidos por redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto que soliciten esa información.