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Mueren 8 personas en dos semanas durante las vacaciones de verano en Guerrero

Las autoridades estatales reportan que cinco personas fallecieron en accidentes carreteros, mientras que equipos de auxilio llevaron a cabo numerosos rescates y servicios médicos en áreas turísticas del estado

Una ambulancia y personal de Protección Civil en una playa con bañistas, sombrillas y palapas. El mar y la arena se extienden al fondo.
Elementos de Protección Civil y una ambulancia refuerzan la seguridad en una playa de Guerrero durante la temporada vacacional, con turistas y bañistas en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las vacaciones de verano 2026 en Guerrero dejaron ocho personas muertas entre el 16 y el 31 de julio, de las cuales cinco fallecieron en accidentes carreteros y tres por ahogamiento en playas del estado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero documentó los decesos en su último reporte del operativo Verano 2026, que abarcó desde la Costa Grande hasta la región de Acapulco.

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El balance total de atenciones del operativo fue de 165 servicios de auxilio. Las instituciones participantes respondieron a 46 accidentes en carreteras, con un saldo de 52 personas lesionadas y las cinco muertes ya referidas.

Tres ahogamientos en playas de Guerrero entre el 25 y el 28 de julio

El primer deceso por asfixia por sumersión ocurrió el 25 de julio en la playa Luces del Mar, en Pie de la Cuesta, municipio de Coyuca de Benítez. Una mujer de 55 años, originaria de Morelos, intentó entrar al mar junto con otras dos mujeres; cuando su cuerpo llegó a la orilla, ya no tenía signos vitales.

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El segundo caso se registró el 26 de julio en playa Las Gaviotas, en la localidad de Llano Real, municipio de Benito Juárez, en la región de Costa Grande. Un hombre de 33 años, originario de Atoyac de Álvarez, murió tras ser arrastrado por el mar.

Cinta amarilla con la frase Prohibido el paso extendida entre dos postes de madera en una playa con arena, mar, olas y un atardecer
Una cinta amarilla de "Prohibido el paso" bloquea el acceso en una playa de arena con el sol bajo en el horizonte y olas del mar en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer ahogamiento ocurrió el 28 de julio en playa La Ropa, en el municipio de Zihuatanejo, también en la región de Costa Grande. La víctima fue un ciudadano estadounidense de 73 años, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades.

Los tres casos corresponden a municipios distintos del estado. La dependencia estatal clasificó las muertes como asfixia por sumersión en su reporte oficial.

Rescates acuáticos y atenciones prehospitalarias en playas y zonas recreativas

En playas y zonas recreativas, las autoridades brindaron 62 servicios en total durante el operativo. De ese total, 41 correspondieron a rescates acuáticos y 18 a atenciones prehospitalarias.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no detalló en su reporte las playas específicas donde se realizaron los rescates, más allá de los tres casos fatales. Los datos confirman que la actividad de socorro en zonas de baño fue constante a lo largo del periodo vacacional.

Guardia Nacional atendió 65 reportes en Acapulco entre el 17 de julio y el 3 de agosto

La Guardia Nacional informó que atendió 65 reportes en Acapulco entre el 17 de julio y el 3 de agosto. Entre esos reportes se contabilizaron siete robos a tiendas de conveniencia, 17 accidentes de tránsito, siete manifestaciones y siete detenidos por faltas administrativas.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo de la Guardia Nacional en Acapulco se extendió más allá del periodo oficial del dispositivo estatal de Protección Civil. La corporación federal no precisó si los 17 accidentes de tránsito registrados en su reporte se superponen con los 46 contabilizados por la secretaría estatal.

Intento de suicidio en la zona centro de Guerrero

El reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también registró un intento de suicidio en la zona centro del estado. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre el caso: no se informó la localidad exacta, el perfil de la persona ni el resultado de la atención.

El hecho quedó consignado como parte de los 165 servicios de auxilio brindados durante el operativo. La dependencia no lo vinculó con el flujo turístico ni con las actividades propias del periodo vacacional.

El dispositivo Verano 2026 operó del 16 al 31 de julio

El dispositivo Verano 2026 de Guerrero tuvo una duración de 16 días, del 16 al 31 de julio. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil coordinó las acciones con otras instituciones participantes a lo largo de ese periodo.

Los 165 servicios de atención acumulados incluyeron tanto emergencias en carreteras como incidentes en zonas costeras y recreativas. El reporte no especificó cuántas instituciones participaron ni cuáles fueron las que intervinieron en cada tipo de incidente.

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