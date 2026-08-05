“El Pirata de Culiacán” vuelve a ser tendencia tras la ejecución de César Gastélum: el inicio de los asesinatos a influencers (RS)

Guardar

La reciente ejecución en vivo del influencer y cantante César Gastélum, el pasado martes 4 de agosto de 2026, ha dejado un eco y debate sobre la frecuencia y “normalidad” con la que personajes que ganan fama en redes sociales han sido amenazados por grupos pertenecientes al narcotráfico y en el peor de los escenarios incluso asesinados.

El hecho, que ha cobrado aún mayor viralidad debido a que fue cometido mientras la víctima estaba realizando una transmisión en vivo para una famosa red social, ha revivido una vez más uno de los personajes más importantes en la narrativa y línea de casos de influencers, cantantes de regional mexicano y otro tipo de creadores de contenido o celebridades ejecutados: “El Pirata de Culiacán”.

PUBLICIDAD

Su nombre siendo una vez más tendencia, tal y como en el año 2025 ocurrió con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopán, Jalisco, trae de nuevo su historia, la forma en cómo alcanzó la fama y los dichos a través de redes sociales que se llegaron a pensar no tendrían repercusiones en el terreno de la llamada “vida real” y los grupos criminales se han encargado de demostrar todo lo contrario.

Juan Luis Lagunas Rosales: la vida detrás de “El Pirata de Culiacán”

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como “El Pirata de Culiacán”, fue un creador de contenido mexicano que alcanzó notoriedad en 2015 tras difundir videos donde consumía alcohol en exceso. El joven, originario de Navolato, Sinaloa, murió asesinado el 18 de diciembre de 2017 en un bar de Zapopan, Jalisco, cuando tenía 17 años. Su homicidio marcó el inicio de una cadena de asesinatos de influencers en México vinculados a la narcocultura, la exhibición de lujos o disputas con células criminales.

PUBLICIDAD

Juan Luis Lagunas Rosales: la vida detrás de “El Pirata de Culiacán”

Orígenes humildes y salto a la fama

Lagunas Rosales nació y creció en condiciones precarias. Sin la presencia de sus padres, quedó bajo el cuidado de su abuela en Navolato. Su vida cambió cuando un video suyo en estado de ebriedad se viralizó en Facebook y otras plataformas. El apodo de “El Pirata de Culiacán” se consolidó con publicaciones donde interactuaba con agrupaciones musicales, artistas y otros creadores, casi siempre en fiestas y presentaciones donde continuaba exhibiendo excesos.

El contenido de Lagunas Rosales consistía en retos, convivencias y escenas de consumo de alcohol, lo que le atrajo seguidores y contratos para aparecer en eventos. Con apenas 17 años, acumulaba miles de seguidores y era figura habitual en reuniones de la llamada narcocultura.

PUBLICIDAD

El incidente con “El Mencho” y el asesinato en Zapopan

Semanas antes de su asesinato, El Pirata de Culiacán difundió un video en el que insultó directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 18 de diciembre de 2017, un grupo armado irrumpió en el bar “Mentados Cántaros” y abrió fuego en su contra. Lagunas murió al instante.

Las autoridades federales relacionaron el asesinato con el CJNG tras encontrar indicios en los celulares de presuntos miembros de la organización. El homicidio fue atribuido a la reacción ante el video en que Lagunas retó e insultó a Oseguera Cervantes.

PUBLICIDAD

Semanas antes de su asesinato, El Pirata de Culiacán difundió un video en el que insultó directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) (RS)

Influencers asesinados en México: 2017-2026

Desde la muerte de Lagunas Rosales, al menos una decena de influencers, músicos y creadores de contenido han sido asesinados. Los crímenes, en su mayoría, presentan elementos comunes: exhibición de lujos, presuntos vínculos con facciones criminales, amenazas públicas y la exaltación de la narcocultura en redes sociales.

Entre los casos más relevantes destacan:

Pamela Montenegro, conocida como “La Nana Pelucas”, youtuber de Acapulco, Guerrero, fue asesinada en febrero de 2018. Su contenido incluía sátira y denuncias sobre política local y crimen organizado.

PUBLICIDAD

Vielka Pulido, “La Lady Humilladora”, creadora de contenido de belleza, murió a balazos junto a su pareja en abril de 2024 tras salir de un gimnasio en Puebla.

Camilo Ochoa Delgado, “El Alucín”, influencer sinaloense, fue ejecutado en agosto de 2025 en Temixco, Morelos, después de exhibir autos de lujo y aparecer vinculado a listas de presuntos colaboradores de grupos delictivos.

PUBLICIDAD

Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en agosto de 2025 en Zapopan, Jalisco. Previamente había recibido amenazas y cancelado presentaciones por presiones de la delincuencia organizada.

Leobardo Aispuro Soto, “El Gordo Peruci”, y Agustín Paúl, “El Pinky”, tiktokers de Culiacán, murieron en ataques armados en diciembre de 2024 y enero de 2025, respectivamente, en el contexto de la disputa entre facciones del narcotráfico en Sinaloa.

PUBLICIDAD

Valeria Márquez, influencer de belleza, fue asesinada en mayo de 2025 mientras transmitía en vivo en su negocio en Zapopan, Jalisco.

Valeria Márquez, influencer de belleza, fue asesinada en mayo de 2025 mientras transmitía en vivo en su negocio en Zapopan, Jalisco. (IG: @v__marquez)

El asesinato de César Gastélum y la disputa entre facciones

El caso más reciente es el de César Gastélum, asesinado la pasada noche del 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo. Gastélum, quien acumulaba más de 577,000 seguidores en TikTok, fue atacado afuera de un restaurante de comida rápida cuando participaba en un reto disfrazado de repartidor.

PUBLICIDAD

Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y uno disparó en la cabeza de Gastélum, quien falleció en el lugar. Sus acompañantes resultaron ilesos. El crimen ocurrió cerca de instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La fiscalía abrió una investigación, pero hasta ahora no hay personas detenidas ni líneas de investigación oficiales.

Narco volantes y advertencias a figuras públicas

En enero de 2025, avionetas arrojaron volantes en Culiacán que incluían fotografías y nombres de 25 influencers y artistas, acusados de ser colaboradores o beneficiarios de la facción de Los Chapitos, grupo dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. Los panfletos acusaban a los mencionados de ser “prepotentes, prestanombres, abusones, alucines, violentos, financieros, colaboradores cercanos y lavadores de dinero”.

Entre los nombres figuraban Markitos Toys, El KC, Gail Castro, El Gordo Arce, El Padrinito Toys, Peso Pluma, Panchito Arredondo, El Horny, El Pilotito, Roberto Tapia, El Gordo Peruci, Ana Gastélum y El Chilango. Cuatro de los señalados aparecían marcados como “eliminados”. Los panfletos instaban a la población a dejar de consumir el contenido de estas figuras.

Aunque el nombre de César Gastélum no aparecía en los narco volantes, su cercanía con Leobardo Aispuro “El Gordo Peruci” era conocida. En diciembre de 2024, Gastélum publicó una fotografía en la tumba de Aispuro y escribió: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.

Narco volantes y advertencias a figuras públicas (Infobae)

Ejecuciones y secuestros en la guerra interna del Cártel de Sinaloa

La disputa entre Los Chapitos y La Mayiza —grupo ligado a Ismael “El Mayo” Zambada— ha provocado una escalada de violencia en Sinaloa y otras entidades. Desde septiembre de 2024, la confrontación interna ha dejado más de 3,000 homicidios, según reportes oficiales de las autoridades.

Entre los casos recientes, destacan las ejecuciones de Juan Carlos “El Chilango” en octubre de 2024, Miguel Vivanco “El Jasper” en noviembre, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci” en diciembre, Agustín Paúl “El Pinky” y Adalberto Peña “El Tata” en enero de 2025, Víctor Manuel “El Brasileño” en marzo, y Gail Castro el 28 de marzo en Ensenada, Baja California.

Camilo Ochoa, exintegrante del Cártel de Sinaloa reconvertido en influencer, fue ejecutado en agosto de 2025 en Morelos. En noviembre del mismo año, Gerardo “El Jerry”, con 11,800 seguidores en TikTok, fue asesinado en el sector Tres Ríos de Culiacán. En una cuenta alterna de Instagram, aparecía portando armas largas y chalecos con logotipos de La Mayiza.

Entre los casos sin desenlace letal está el de Nicole Pardo Molina “La Nicholette”, privada de la libertad en enero de 2026 y localizada con vida días después. Durante su cautiverio, fue forzada a grabar un video donde reconocía vínculos con Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”.

Influencers y narcocultura: exposición y riesgo

Las muertes de Pamela Montenegro, Vielka Pulido, Valeria Márquez, César Gastélum y otros creadores de contenido han evidenciado el riesgo de la exposición pública en un entorno donde las redes sociales y la narcocultura se cruzan con la violencia criminal. La mayoría de los asesinatos se han atribuido a venganzas, disputas de facciones, exhibición de lujos o la supuesta colaboración con grupos armados.

El fenómeno, iniciado con el asesinato de El Pirata de Culiacán en 2017, continúa vigente con la ejecución de César Gastélum en agosto de 2026. Hasta el momento, la violencia contra influencers y creadores de contenido en México no muestra señales de disminuir.