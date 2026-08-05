Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

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César Gastélum se ha convertido en una figura sumada a la lista de influencers, creadores de contenido e incluso cantantes que han sido asesinados de forma violenta en los últimos años en México.

El influencer, quien fue ejecutado el pasado martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo, no se encontraba solo cuando ocurrieron los hechos. Otro colega del gremio, y además cantante, de nombre Alejandro Fierro estaba a su lado realizando dicho contenido para redes sociales. La tercera persona en la transmisión aún no ha sido identificada.

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Alejandro Fierro, cantante y creador de contenido, se encontraba con el influencer César Gastélum cuando este fue asesinado por dos hombres armados que viajaban en motocicleta, en Culiacán, Sinaloa.

El creador de contenido, conocido en plataformas digitales como Alejandro Frr, resultó ileso, pero su testimonio y reacciones han dado visibilidad al caso que involucró a figuras del entretenimiento en redes sociales.

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Ambos estaban acompañados por otra persona, también colaboradora, quien tampoco resultó herida. El crimen, que se suma a una serie de agresiones contra creadores de contenido en la región, ha puesto de nuevo el foco en la seguridad para quienes trabajan con audiencias digitales.

Alejandro Fierro, amigo del influencer asesinado, era el encargado de estar realizando la transmisión en vivo ya que era para su canal de YouTube (Captura)

Alejandro Fierro en YouTube y Spotify

Alejandro Fierro es conocido por su canal de YouTube, Alejandro Frr, que acumula más de 358,000 suscriptores y 117 videos publicados. Su contenido abarca video blogs, colaboraciones musicales y videos oficiales de sus canciones. En Spotify, Fierro mantiene un perfil musical donde comparte sus lanzamientos, extendiendo su presencia a otras plataformas de streaming. A través de sus redes, ha colaborado con otros cantantes y creadores de contenido, consolidando una comunidad que lo sigue tanto por su música como por su personalidad en línea.

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Asesinato de César Gastélum: hechos y contexto

El homicidio de César Gastélum ocurrió alrededor de las 20:15 horas, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a unos metros de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Dos sicarios portando cascos —uno naranja y otro oscuro— y vestidos con pantalón de mezclilla, uno con playera gris y otro negra, llegaron en una motocicleta Honda blanca con rojo y negro. Uno de los agresores disparó en la cabeza a Gastélum y ambos escaparon.

Los hechos sucedieron cuando el grupo salía del área de Drive Thru del restaurante de comida rápida. El momento quedó grabado tanto en las cámaras de los acompañantes como en las de videovigilancia del KFC. El material circuló en redes minutos después del ataque. Personal de la Fiscalía, de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acudió a la escena para acordonar el área y realizar las diligencias. Los restos de Gastélum fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento, no hay detenidos ni una línea oficial de investigación revelada.

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Reacción de Alejandro Fierro tras el ataque

A través de su cuenta de Instagram, Alejandro Fierro compartió mensajes y fotografías junto a Gastélum, reflejando el impacto emocional del asesinato. En una historia escribió: “Estoy destrozado compadre, por qué me dejaste, te amo, no me lo creo y no te lo merecías nunca esto, no entiendo la situación ni creo que la vaya a entender, Dios te tenga en su Santa gloria y que se haga justicia por ti, yo no sé qué haré de mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando que no se lo deseo a nadie.”

El creador de contenido resultó ileso, pero su testimonio y reacciones han dado visibilidad al caso que involucró a figuras del entretenimiento en redes (Captura)

En otro mensaje, Fierro expresó:

“Por qué? Cuando mi vida estaba agarrando color, le estaba echando las mejores ganas a un proyecto, que nació con un hermano que empezó a funcionar, pasa esto, perdí a un compañero, me duele el alma, perdónenme si no le contesto a nadie, no tengo el valor de enfrentar esta situación ni las cosas que me están diciendo, mi mermas me dejaste solo, nunca había hecho un equipo tan sólido que los dos tuviéramos esas ganas por trabajar por algo nuestro, tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años, te amo mi mermas, es el peor día de mi vida por cómo pasaron las cosas, es una falta de respeto alv todo, Todo lo que te pasó, no teníamos malicia por eso nos pasó lo que nos pasó, te mando un abrazo donde estés, me tiene.”

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Falsos rumores sobre la relación entre Gastélum y otros influencers

Tras el asesinato, circuló la versión de que César Gastélum era hermano de Ana Gastélum, esposa del hermano del influencer Markitos Toys. Sin embargo, no existe prueba alguna que los vincule como familiares, más allá de la coincidencia de apellido y lugar de origen. La propia Ana Gastélum compartió en Instagram que estaba celebrando el cumpleaños de una de sus hermanas la noche del crimen, sin hacer referencia al caso.