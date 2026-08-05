Sin hablar y con los brazos cruzados, Maru Campos participa por videollamada en ‘La Mañanera’ de Sheinbaum tras polémica

La mandataria panista aseguró que su estado ha sido relegado sistemáticamente por la administración federal, en declaraciones que marcan un punto de quiebre en la relación entre ambos gobiernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de días de tensión por parte de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, hacia el gobierno federal tras exigir públicamente una “garantía de audiencia” de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigente panista asistió a una videollamada durante “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles.

Durante el enlace virtual, María Eugenia Campos Galván se mantuvo con los brazos cruzados y sin hablar hasta el final de la llamada.

Respecto a las denuncias de Maru Campos por presuntas amenazas del gobierno federal a su familia y una supuesta “persecución política” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Sheinbaum respondió si ha contactado directamente a la funcionaria:

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“No, no he hablado con ella, pero no hacemos ninguna amenaza nosotros... no hay nada contra la gobernadora. Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones y sigue esa carpeta por parte de la Fiscalía. Pero no tiene que ver con un asunto político, tiene que ver con un asunto de violación a la ley de seguridad nacional”, aseguró la presidenta.

La solicitud de Maru Campos a Claudia Sheinbaum

La aparición de Maru Campos en la videollamada de la conferencia matutina ocurrió después de varios días de confrontación pública con el gobierno federal por la investigación relacionada con la presunta operación de agentes de la CIA en territorio mexicano.

La gobernadora de Chihuahua solicitó públicamente una “garantía de audiencia” con la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que no había sido escuchada directamente por el Ejecutivo federal y que existía un ambiente de tensión política derivado de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

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Campos también denunció supuestas amenazas contra integrantes de su familia y aseguró ser víctima de una presunta persecución política. Sin embargo, la presidenta rechazó esos señalamientos y reiteró que la investigación no es impulsada por su gobierno, sino por la FGR, al tratarse de un posible caso de violación a la Ley de Seguridad Nacional relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua. Sheinbaum también ha insistido en ocasiones anteriores en que la gobernadora no está imputada por algún delito y que la investigación busca esclarecer los hechos.

¿Qué investiga la FGR en el caso de Chihuahua?

De acuerdo con la explicación que ha dado la presidenta en diversas conferencias matutinas, la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones realizadas dentro del estado de Chihuahua sin cumplir con los procedimientos establecidos por la legislación mexicana.

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El gobierno federal sostiene que el caso está relacionado con una posible vulneración a la soberanía nacional y no con un conflicto político entre administraciones. Por ello, la gobernadora fue citada únicamente para una entrevista dentro de las indagatorias y no en calidad de imputada, según ha explicado reiteradamente la propia presidenta.

Confrontación escala tras los audios de Marina del Pilar

La relación entre Maru Campos y el gobierno de Claudia Sheinbaum ya mostraba signos de tensión desde julio, cuando la gobernadora de Chihuahua cuestionó la postura de la administración federal sobre la defensa de la soberanía nacional tras la difusión de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

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En ese contexto, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, respondió a Campos defendiendo la actuación del gobierno federal y reiterando que la soberanía del país no es negociable. La mandataria chihuahuense sostuvo entonces que las autoridades federales aplicaban criterios distintos dependiendo de quién estuviera involucrado, lo que intensificó el intercambio de declaraciones entre ambas partes.

Con este antecedente, la participación de Maru Campos en la videollamada de La Mañanera del Pueblo representó el primer contacto público entre la gobernadora y la presidenta después de varios días de declaraciones cruzadas, aunque la mandataria estatal permaneció en silencio durante toda la transmisión y únicamente escuchó las respuestas de Claudia Sheinbaum sobre el caso que mantiene abierta la FGR.

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