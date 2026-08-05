¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Masad y Ximena - (Captura de pantalla)

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La tranquilidad dentro de La Casa de los Famosos México 2026 se vio interrumpida por una discusión que tuvo como protagonista un pastel. Durante la dinámica de la prueba de presupuesto de esta semana, Ximena Herrera y Masad Altamimi protagonizaron un intercambio de reclamos por un alimento que terminó generando tensión entre los habitantes.

El conflicto comenzó cuando Masad reclamó que se habían comido parte de su pastel. Ximena Herrera reconoció que sí tomó un pedazo, mientras que Yanet García explicó que la decisión surgió porque el postre podía echarse a perder si permanecía guardado. Luis Chaparro también intervino para aclarar que él y Ximena fueron quienes tomaron una parte.

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Entre comentarios, risas y molestia, Aldo Rendón expresó su inconformidad por la situación. “Si te lo hubieran hecho, tú también te hubieras empu...”, dijo mientras defendía que sus compañeros debieron respetar el alimento que había dejado reservado.

El pastel de Masad provoca reclamos dentro de la casa

(Capturas de pantalla)

La discusión por el pastel también abrió un debate sobre cómo deben manejarse los alimentos dentro de la casa. Masad Altamimi aseguró que no buscaba generar una pelea, pero dejó claro que su molestia estaba relacionada con que tomaran algo que consideraba suyo sin preguntarle. “Yo no habla con este tema. Provecho. Te lo juro, no tengo, no quiero problema. Comer todo mi comida, no pasa nada”, expresó durante el intercambio.

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El habitante insistió en que el punto no era únicamente el postre, sino la falta de comunicación entre compañeros. “Pero no, no, no enojados cuando nosotros tocar estos temas. No enojados cuando nosotros tocar estos temas”, comentó mientras cuestionaba que sus pertenencias fueran tomadas sin previo aviso. Ante esto, Aldo Rendón planteó una postura diferente al señalar que dentro de una convivencia con varios participantes no es sencillo preguntar por cada alimento disponible: “No vas a estar preguntando uno por uno”.

La diferencia de opiniones reflejó uno de los primeros choques de convivencia dentro del reality, donde los habitantes comienzan a definir límites sobre objetos personales, comida y espacios compartidos. Mientras Masad pidió mayor consideración con sus cosas, otros participantes defendieron que la dinámica de la casa requiere adaptarse a decisiones colectivas y acuerdos entre todos.

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La discusión por la comida muestra las primeras diferencias entre habitantes

Ximena Herrera está confirmada para LCDLFM (ig/ximenaherrera7)

Aunque todo comenzó por un pastel, el momento reflejó una de las situaciones más comunes dentro de los realities de convivencia: los límites sobre los alimentos compartidos y los objetos personales. Con el paso de los días, los participantes comienzan a establecer acuerdos sobre qué productos pueden tomarse y cuáles tienen dueño.

Durante el intercambio también salió a relucir que el pastel estaba relacionado con Cynthia. Uno de los habitantes preguntó: “¿El pastel que era de Cynthia?”, a lo que respondieron: “Ajá”. Después explicaron que inicialmente pensaban guardarlo, pero terminaron tomando un pedazo porque les dijeron que no era de ella.

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La situación generó reacciones divididas entre los participantes, quienes mezclaron bromas con reclamos. Mientras algunos intentaban quitarle tensión al momento, otros consideraban que el detalle podía convertirse en un problema si no existía comunicación dentro de la casa.

Los primeros roces de <i>La Casa de los Famosos México 2026</i> aparecen por detalles cotidianos

La presión de la prueba semanal de presupuesto desató el llanto de Brianda y la molestia de Yanet, quienes reclamaron que sus labores de limpieza no reciben el reconocimiento que merecen dentro de la casa. (Captura de pantalla TikTok)

Apenas comienza la temporada y los habitantes ya enfrentan pequeñas diferencias que ponen a prueba su capacidad para convivir. En este tipo de formatos, situaciones relacionadas con comida, limpieza, espacios personales y organización suelen convertirse en motivos de discusión conforme aumenta la presión del encierro.

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El enfrentamiento entre Ximena Herrera y Masad Altamimi muestra cómo un detalle aparentemente sencillo puede revelar distintas formas de pensar dentro del grupo. Mientras algunos priorizan aprovechar los recursos disponibles, otros defienden la importancia de respetar lo que cada persona considera suyo.

La escena del pastel dejó uno de los primeros momentos comentados de la temporada y anticipa que la convivencia diaria podría seguir generando choques entre los participantes, especialmente cuando comiencen a acumularse las diferencias dentro de la casa.

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