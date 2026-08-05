Gabinete de Seguridad investiga asesinato de influencer César Gastélum, Sheinbaum pide detener “a todos” los responsables

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad investigará el asesinato del influencer César Gastélum, ocurrido la noche ayer en Culiacán, Sinaloa, durante una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria confirmó que el homicidio del creador de contenido se abordó en la reunión de Seguridad, donde pidió que la investigación avance hasta identificar tanto al autor material como al intelectual del homicidio.

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“Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este homicidio”, destacó ante la prensa.

Sheinbaum también pidió esperar a que se recopile toda la información antes de emitir conclusiones públicas sobre los motivos del crimen, en el que recalcó la importancia de no adelantar hipótesis sin pruebas.

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El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía de Sinaloa coordinan la investigación

El Gabinete de Seguridad publicó este miércoles un comunicado en su cuenta oficial de X en el que describió el ataque como una “agresión directa” contra el creador de contenido, por lo que colabora con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para esclarecer los hechos.

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

Entre las primeras líneas de indagatoria, el gabinete informó: “Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”.

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Sin embargo, las autoridades no precisaron qué organización fue mencionada en esas publicaciones: “Se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”.

Hasta el cierre de este reporte, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

El crimen ocurrió a metros de la Fiscalía estatal de Sinaloa

César Gastélum, de 25 años, fue atacado la noche del martes 4 de agosto alrededor de las 20:15 horas, tiempo local, en el estacionamiento de un KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez. El punto del ataque se encontraba a escasos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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Dos sujetos en motocicleta —una Honda tipo doble propósito, blanca con rojo y negro— se acercaron al lugar donde Gastélum transmitía en vivo. Uno de ellos le disparó en la cabeza con un arma corta y ambos huyeron de inmediato.

César Gastélum fue asesinado a tiros el 4 de agosto en Culiacán (Especial Infobae México)

Las dos personas que acompañaban al influencer durante la grabación resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock. El homicidio quedó registrado tanto en las cámaras de los acompañantes como en las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

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Un video revelado posteriormente mostró que, minutos antes del ataque, la misma motocicleta ya había pasado por el lugar. En la propia transmisión en vivo se escucha a uno de los acompañantes decir “no, la moto, la moto”, seguido de la advertencia: “esos chavalos me dan miedo”.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acordonaron la escena del crimen y realizaron las diligencias periciales. Los restos de Gastélum fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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César Gastélum y el patrón de violencia contra creadores de contenido en Sinaloa

Gastélum operaba bajo el usuario @cesargastelum04 en TikTok, plataforma en la que acumulaba más de 577 mil seguidores y más de 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram contaba con 116 mil seguidores, y en YouTube administraba un canal con más de 16,200 suscriptores y 199 videos de blogs, aventuras y contenido de entretenimiento.

Su trabajo en redes se basaba en sketches cómicos, covers musicales y transmisiones informales con su comunidad en Kick, donde usaba el alias “compasexor”. Entre sus personajes más conocidos estaban el “Profe Alducin” y el “Padre”.

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Mexican social media influencer Cesar Gastelum, who, according to the local authorities, was shot and killed while livestreaming with friends outside a fast food restaurant in the northwestern city of Culiacan, poses while taking a selfie at an unknown location, in this picture from social media released on July 26, 2025. Instagram/cesarselectivo/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

El caso se suma a una lista de al menos diez creadores de contenido asesinados en Sinaloa en el contexto de las disputas internas del Cártel de Sinaloa. Entre las víctimas anteriores se encuentran Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, “El Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

Gastélum tenía un vínculo público con Leovardo Aispuro, asesinado previamente en Sinaloa. En diciembre de 2024, el influencer publicó una fotografía en la tumba de Aispuro con el mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.

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