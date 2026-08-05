Pietro Parolín se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional, gobierno insistirá en visita del papa León XIV a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una conferencia de prensa en un espacio interior con público. Detrás de la oradora se observa un gran cartel con la frase 'Conferencia del Pueblo' y una bandera de México. La mandataria habla desde un podio que exhibe el escudo de los Estados Unidos Mexicanos. Una intérprete de lengua de señas aparece en un recuadro inferior. El evento aborda la potencial visita del papa León XIV a México y su figura humanista. El espacio cuenta con arreglos de plantas verdes y equipo técnico.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá a las 10:00 horas con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en Palacio Nacional. Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la mandataria informó que insistirá en la invitación para que el papa León XIV visite México.

“Por carta, en su momento, después recuerden, el 12 de diciembre tuve la oportunidad de hablar con el Papa y ahora que recibimos esta visita muy importante, pues vamos a insistir en la visita del Papa a México. Evidentemente, en México hay separación de la Iglesia y el Estado y así va a ser siempre, pero hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo”, dijo la presidenta.

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Asimismo, la mandataria recordó que el pontífice se ha convertido en un referente mundial del humanismo y que ha puesto en el debate público internacional la regulación de la inteligencia artificial, esto tras recordar la encíclica ‘Magnifica humanitas’ del vicario de Cristo, donde reflexionó sobre los intereses de las personas que manejan este tipo de tecnología. Sheinbaum Pardo dijo:

“Es una referencia mundial (la encíclica) de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad, es un debate muy importante a nivel planetario y que en México lo estamos dando”.

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Sheinbaum destaca el humanismo del papa León XIV

De acuerdo con la presidenta, el Sumo Pontífice, además de tener una representación relevante en la Iglesia católica, es un “refernte internacional”, por expresar su preocupación en el uso de inteligencia artificial, así como con temas humanitarios.

Sheinbaum sostuvo que va a insistir en que el papa León XIV visite la República Mexicana.