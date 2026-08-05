“Esto es el inicio, vamos por ellos, incluye a narcopolíticos”: dijo el director de la DEA sobre acciones contra el CJNG

Drug Enforcement Administration (DEA) Administrator Terry Cole speaks on the day U.S. Acting Attorney General Todd Blanche announces annual healthcare fraud takedown results and fraud enforcement actions at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., June 23, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon

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Este miércoles, durante una conferencia de prensa, Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, dio a conocer medidas de aplicación de la ley para desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dijo que esto era una continuación contra los cárteles “que nos han dañado por demasiado tiempo”.

Expuso que las organizaciones narcoterroristas como el CJNG soin responsables de innumebrables muertes de ciudadanos estadounidenses, y usan el miedo y la violencia para mantener control sobre los narcóticos en Estados Unidos, como fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales.

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Terri Cole, titular de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) dijo que el CJNG, desde sus inicios hace dos décadas, se volvió uno de los cárteles más peligrosos. Señaló que han investigado la manera en la que el cártel ha usado violencia y corrupción en México, incluyendo a varios miembros del Gobierno mexicano que han escudado al CJNG, y los han protegido de la justicia, y les han facilitado lavado de dinero, tráfico de drogas y violencia.

“Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto, lo hicieron a través de producción y distribución de fentanilo, una arma de destrucción masiva, por lo tanto la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos”, dijo.

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Ahora, con las acciones contra el CJNG, dijo Terry Cole, incluyendo diferentes cargos, recompensas de más de 100 millones de dólares contra ellos y arrestos, estos no terminará y, dijo, se estaba mandando un mensaje muy claro contra ellos. “Esto es apenas el inicio, bajo el gobierno de Trump y el liderazgo de Blanche, vamos a utilizar todas nuestras herramientas para proteger al ciudadano estadounidense, porque esto se trata de poner a los Estados Unidos primero”.

Expuso que las investigaciones de la DEA han generado más de 100 acusaciones en contra de líderes del cártel y miembros asociados y trabajaban con sus socios internacionales para arrestar, extraditar y juzgar a los criminales en EEUU.

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Este año, recordó, cayó el líder del CJNG, El Mencho, en un operativo, pero su muerte no terminó con el cártel y mostró que la organización es resiliente y sigue siendo una amenaza.

Dijo que el nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho, es su prioridad número uno.

“Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico, incluyendo a El Jardinero, que recientemente fue capturado, esto incluye al Sapo, Hugo Méndez Gaitán, al Tarjetas, Julio Montejo Pinzón, el mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020″, expuso Cole.

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