México
Agregar Infobae enGoogle

“Esto es el inicio, vamos por ellos, incluye a narcopolíticos”: dijo el director de la DEA sobre acciones contra el CJNG

Este miércoles, se dieron a conocer acciones de EEUU contra el CJNG

Drug Enforcement Administration (DEA) Administrator Terry Cole speaks on the day U.S. Acting Attorney General Todd Blanche announces annual healthcare fraud takedown results and fraud enforcement actions at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., June 23, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon
Drug Enforcement Administration (DEA) Administrator Terry Cole speaks on the day U.S. Acting Attorney General Todd Blanche announces annual healthcare fraud takedown results and fraud enforcement actions at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., June 23, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon
Guardar

Este miércoles, durante una conferencia de prensa, Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, dio a conocer medidas de aplicación de la ley para desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dijo que esto era una continuación contra los cárteles “que nos han dañado por demasiado tiempo”.

Expuso que las organizaciones narcoterroristas como el CJNG soin responsables de innumebrables muertes de ciudadanos estadounidenses, y usan el miedo y la violencia para mantener control sobre los narcóticos en Estados Unidos, como fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales.

PUBLICIDAD

Terri Cole, titular de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) dijo que el CJNG, desde sus inicios hace dos décadas, se volvió uno de los cárteles más peligrosos. Señaló que han investigado la manera en la que el cártel ha usado violencia y corrupción en México, incluyendo a varios miembros del Gobierno mexicano que han escudado al CJNG, y los han protegido de la justicia, y les han facilitado lavado de dinero, tráfico de drogas y violencia.

“Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto, lo hicieron a través de producción y distribución de fentanilo, una arma de destrucción masiva, por lo tanto la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos”, dijo.

PUBLICIDAD

Ahora, con las acciones contra el CJNG, dijo Terry Cole, incluyendo diferentes cargos, recompensas de más de 100 millones de dólares contra ellos y arrestos, estos no terminará y, dijo, se estaba mandando un mensaje muy claro contra ellos. “Esto es apenas el inicio, bajo el gobierno de Trump y el liderazgo de Blanche, vamos a utilizar todas nuestras herramientas para proteger al ciudadano estadounidense, porque esto se trata de poner a los Estados Unidos primero”.

Expuso que las investigaciones de la DEA han generado más de 100 acusaciones en contra de líderes del cártel y miembros asociados y trabajaban con sus socios internacionales para arrestar, extraditar y juzgar a los criminales en EEUU.

Este año, recordó, cayó el líder del CJNG, El Mencho, en un operativo, pero su muerte no terminó con el cártel y mostró que la organización es resiliente y sigue siendo una amenaza.

Dijo que el nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho, es su prioridad número uno.

“Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico, incluyendo a El Jardinero, que recientemente fue capturado, esto incluye al Sapo, Hugo Méndez Gaitán, al Tarjetas, Julio Montejo Pinzón, el mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020″, expuso Cole.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Cártel Jalisco Nueva GeneraciónCJNGTodd BlancheEstados UnidosDepartamento de JusticiaDepartamento de Estadonarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“El Pirata de Culiacán” vuelve a ser tendencia tras la ejecución de César Gastélum: el inicio de los asesinatos a influencers

El homicidio en vivo reavivó el debate sobre la violencia, amenaza y asesinato de figuras de redes por parte del narco

“El Pirata de Culiacán” vuelve a ser tendencia tras la ejecución de César Gastélum: el inicio de los asesinatos a influencers

Gobierno buscará plantar mil 500 millones de árboles en un día: así será la Primera Jornada Nacional de Reforestación

El 70% del territorio mexicano cuenta con cobertura forestal, como matorrales, selvas y bosques

Gobierno buscará plantar mil 500 millones de árboles en un día: así será la Primera Jornada Nacional de Reforestación

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Una discusión durante la prueba semanal dejó ver fricciones entre habitantes por decisiones relacionadas con los alimentos dentro del reality

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Las ballenas y las vaquitas marinas peligran, pero México no tiene una estrategia clara para salvarlas

La directora de Nuestro Futuro, Nora Cabrera, consideró que las autoridades ambientales necesitan emplear medidas concretas ante el llamado de la UNESCO para proteger al Golfo de California

Las ballenas y las vaquitas marinas peligran, pero México no tiene una estrategia clara para salvarlas

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: llega la segunda medalla para México en el día

México sigue como el líder en el medallero

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: llega la segunda medalla para México en el día
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Esto es el inicio, vamos por ellos, incluye a narcopolíticos”: Terry cole, director de la DEA sobre acciones contra el CJNG

“Esto es el inicio, vamos por ellos, incluye a narcopolíticos”: Terry cole, director de la DEA sobre acciones contra el CJNG

Hallan cadáver atado a triciclo en canalización del Cañón del Padre, Tijuana

“El Pirata de Culiacán” vuelve a ser tendencia tras la ejecución de César Gastélum: el inicio de los asesinatos a influencers

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Investigan publicaciones de César Gastélum sobre un grupo delictivo tras ser asesinado en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

“El Pirata de Culiacán” vuelve a ser tendencia tras la ejecución de César Gastélum: el inicio de los asesinatos a influencers

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

¿Por qué eliminaron a Mariana Ochoa? Esto reveló tras salir de La Casa de los Famosos México: “Quería negociar cuatro semanas”

DEPORTES

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Toluca vs Seattle Sounders: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: llega la segunda medalla para México en el día

Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva

Leones Negros acusa engaño de la FMF y arremete contra Mikel Arriola por mantener congelado el ascenso