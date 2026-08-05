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¿Sandra Cuevas a La Granja VIP 2? La ex alcaldesa de Cuauhtémoc revela si aceptaría el reto de vivir frente a las cámaras

La empresaria habló sobre la posibilidad de participar en un programa de convivencia 24/7 y afirma que está dispuesta a mostrar su personalidad frente al público

CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)
CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)
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Sandra Cuevas sorprendió al revelar que estaría dispuesta a participar en un reality de convivencia como La Granja VIP, formato de TV Azteca que sigue la vida de sus participantes las 24 horas. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que aceptaría un reto de este tipo porque quiere que el público conozca una faceta más personal de ella.

Durante una entrevista con medios de comunicación, la ex funcionaria fue cuestionada sobre los rumores que apuntaban a un posible interés de TV Azteca para llevarla a un programa donde pudiera mostrar su vida cotidiana, sus relaciones y su personalidad frente a las cámaras. Ante la pregunta, Cuevas respondió: “No, sí, sí iría, pero dudo que sea TV Azteca”.

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Explicó que no considera probable una invitación de esa empresa debido a diferencias que ha tenido en el ámbito político. “TV Azteca, don Richi, no soy de sus favoritas. Tuvimos ahí una diferencia política, de hecho me tiene bloqueada de X. Entonces no creo que sea por TV Azteca, pero sí, sí iría yo”, declaró.

Una figura marcada por la política y las polémicas públicas

Imagen recibió decenas de comentarios
Éstos son los objetivos que la ex alcaldesa se propuso para el 2025 | Foto: Facebook Sandra Cuevas

Sandra Cuevas se dio a conocer ampliamente por su carrera política al convertirse en alcaldesa de Cuauhtémoc, cargo desde el que protagonizó distintos enfrentamientos y momentos polémicos que generaron atención pública. Su estilo directo y sus declaraciones la colocaron constantemente en el debate político.

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Durante su gestión enfrentó críticas, cuestionamientos y conflictos públicos relacionados con sus decisiones como funcionaria. Además, tuvo confrontaciones con distintos actores políticos, lo que aumentó su presencia mediática más allá de su labor en la administración local.

Tras dejar la alcaldía, Cuevas continuó participando en la conversación pública con declaraciones sobre política, vida privada, relaciones y su futuro. Ahora, su posible llegada a un reality abriría una nueva etapa en la que su personalidad sería observada desde una perspectiva más cercana y alejada del escenario político.

Sandra Cuevas asegura que cuidaría su imagen dentro del reality

Aseguro que se trata de una herramienta de trabajo
La ex alcaldesa y actual empresaria mostró cuál fue su regalo por Navidad | Foto: X @SandraCuevas_

Ante la pregunta de si estaría dispuesta a mostrarse sin maquillaje o en situaciones más relajadas frente a las cámaras, Cuevas explicó que mantiene una rutina estricta y que no considera cambiar su forma de ser por participar en un programa de convivencia.

“Yo sí soy muy disciplinada. A las seis de la mañana ya estoy, ya hice oración, ya estoy bañada, ya estoy bajando al gimnasio”, comentó. También agregó: “A las siete de la mañana mi casa, su casa, ya está limpia, la cama tendida”.

Cuevas aseguró que mantendría una imagen cuidada durante una posible participación. “Yo no creo que me vayan a ver en fachas, sino siempre sí voy a cuidar la imagen, eso sí lo voy a cuidar siempre”, afirmó ante los cuestionamientos sobre cómo se mostraría frente al público.

La ex alcaldesa también habló de los mensajes que recibe en redes sociales

Sandra Cuevas narró que se encontró con Taboada en una entrevista radiofónica. | Twitter Sandra Cuevas
Sandra Cuevas narró que se encontró con Taboada en una entrevista radiofónica. | Twitter Sandra Cuevas

Durante la charla, fue cuestionada sobre las propuestas que recibe a través de plataformas digitales por parte de seguidores que buscan acercarse a ella de manera sentimental. La ex funcionaria respondió que ese tipo de mensajes forman parte de su interacción cotidiana en internet.

“¿Propuestas indecorosas por parte de distinta gente que te mande por medio de las redes?”, le preguntaron durante la entrevista. Ante esto, Cuevas respondió: “Uy, diario”.

Cuando le pidieron explicar qué tipo de mensajes recibe, prefirió no entrar en detalles, pero reiteró la frecuencia con la que llegan este tipo de comentarios. “No, diario, diario. No, muchas cosas, pero sí, las propuestas son diarias”, señaló.

La posibilidad de verla en un reality generó interés debido a su personalidad pública y al estilo frontal que ha mostrado durante su trayectoria. Por ahora, Sandra Cuevas únicamente confirmó su disposición para participar en un formato de este tipo, sin anunciar una incorporación oficial a algún programa.

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