Sheinbaum cuestiona acusaciones de Maru Campos sobre persecución política: “hubo una carpeta, pero no hay nada en contra”

En la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal dice que no ha hablado con la titular de Chihuahua y pide que, si percibe algún riesgo, acuda a presentar la querella correspondiente

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó este miércoles que el Gobierno federal haya emitido amenazas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de que la mandataria estatal denunciara públicamente presiones contra su integridad, sus bienes y su familia.

Sheinbaum: “no hay nada contra la gobernadora”

Durante su conferencia matutina, la presidenta afirmó que no ha tenido contacto ni ha hablado directamente con Campos Galván. Ante los señalamientos de la gobernadora, Sheinbaum respondió que no se ha ejercido ninguna amenaza desde el Gobierno federal y sostuvo que, si la gobernadora considera que existe una amenaza de parte de alguien, debe presentar la denuncia correspondiente.

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“No sé por qué se refiere y si ella considera que de parte de alguien, pues que presente la denuncia, pero no hay nada contra la gobernadora”, señaló la mandataria.

El cruce de acusaciones, con la presidenta negando presiones y la mandataria chihuahuense alertando por riesgos a su entorno, vuelve a colocar a la justicia federal como pieza de una tensión política delicada. (Infobae-Itzallana)

La carpeta de investigación, vinculada a presencia de agentes de la CIA

Sheinbaum explicó que existe una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía, pero aclaró que esta se originó por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua realizando operaciones, y no por motivaciones políticas. Según la presidenta, el expediente sigue su curso por parte de la fiscalía y corresponde a una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, no a un asunto de persecución política.

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“Pero no tiene que ver con un asunto político, tiene que ver con un asunto de violación a la Ley de Seguridad Nacional”, puntualizó.

¿Qué había denunciado Maru Campos un día antes?

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron después de que, un día antes, la gobernadora de Chihuahua afirmara estar convencida de que la Fiscalía General de la República (FGR) “va a volver a perseguir” a su persona, luego de que —según ella— el caso se mantuviera detenido temporalmente.

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Campos aseguró haber recibido varias amenazas por escrito, así como distintas situaciones en contra de su persona, sus bienes y su familia, aunque advirtió que continuará “en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia” y afirmó no tener miedo de seguir en su encargo.

La gobernadora aseguró que “van a seguir” las presiones, pero remarcó que continuará defendiendo a Chihuahua.

Al ser cuestionada sobre el contenido de las amenazas, aclaró que no se trata de mensajes escritos informales, sino de oficios que, según su versión, buscan vulnerar derechos que le corresponden como gobernadora.

Un día antes de la respuesta presidencial, la titular de Chihuahua asegura que ha recibido amenazas por escrito contra su integridad, su patrimonio y su familia, y advierte que la FGR la volvería a perseguir

Contexto: el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua

Este caso tiene su origen en un operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, Chihuahua, encabezado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en el que se desmanteló un narcolaboratorio y en el que habrían participado cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dos de los cuales habrían muerto durante los hechos. A partir de ello, la FGR abrió una línea de investigación por posibles delitos en materia de seguridad nacional, al considerar que la conducción de la política exterior y las funciones de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del gobierno federal, por lo que indaga si la Fiscalía estatal invadió competencias federales al ejecutar el operativo sin notificación previa. Como parte de las diligencias, la Fiscalía federal citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua, y el vocero de la dependencia, Ulises Lara López, advirtió que, de comprobarse responsabilidades, se aplicará “todo el peso de la ley”. Hasta el momento, la investigación continúa abierta y no se ha determinado responsabilidad alguna de manera oficial.

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