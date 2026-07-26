3 hábitos que el IMSS recomienda para prevenir infartos cerebrales

La enfermedad vascular cerebral es una de las principales causas de discapacidad en México, según el IMSS. (Imagen Ilustrativa IMSS/Gobierno de México)

El IMSS advierte a través del comunicado de prensa No. 393 que el 80% de los eventos cerebrovasculares que atiende corresponde a infartos por isquemia, padecimiento que cada año genera alrededor de 80 mil consultas en el Seguro Social y que en 2024 causó 34 mil 784 muertes en México, según el INEGI.

Un infarto cerebral isquémico ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre hacia una región del cerebro, lo que priva a las neuronas de oxígeno y puede provocar daño permanente en segundos. El 20% de los casos restantes corresponde a hemorragias cerebrales.

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El IMSS recomienda tres hábitos para reducir ese riesgo: mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular y controlar de forma permanente los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

Una infografía detalla las 34,784 muertes por infarto cerebral isquémico en México en 2024 y medidas recomendadas por el IMSS para su prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” Jorge Arturo Santos Franco, señaló que el cuidado del cerebro debe ser una prioridad en todas las etapas de la vida.

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Hipertensión, diabetes y aislamiento social: factores que dañan la salud cerebral

Además de los eventos isquémicos, el Seguro Social registra cerca de 60 mil consultas anuales por cefalea y 50 mil por epilepsia.

Estos padecimientos pueden asociarse con migraña, aneurismas, tumores cerebrales, traumatismos o alteraciones vasculares.

La detección temprana de factores de riesgo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una discapacidad permanente, advierte el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santos Franco advirtió que entre los principales factores que afectan la salud cerebral destacan la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación.

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El aislamiento social, agregó, también puede influir negativamente en la salud neurológica.

El aislamiento social puede deteriorar la salud neurológica y mental de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación equilibrada, el primer hábito

El especialista recomendó mantener una dieta rica en frutas y verduras como primera medida de protección cerebral.

Una alimentación equilibrada contribuye a controlar el peso, reducir la presión arterial y mantener los niveles de glucosa dentro de rangos saludables.

Una dieta rica en frutas y verduras ayuda a mantener la presión arterial y los niveles de glucosa en rangos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS establece que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más determinante: las personas que la padecen tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir un evento cerebrovascular que quienes no la presentan.

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Actividad física regular, el segundo hábito

El jefe de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica recomendó realizar ejercicio de forma regular como segunda medida.

La actividad física ayuda a controlar la presión arterial, la glucosa y el peso corporal, factores directamente vinculados al riesgo de infarto cerebral.

La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana para reducir el riesgo de infarto cerebral. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomiendan al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.

La guía de prevención primaria de accidente cerebrovascular de la American Heart Association señala además que el sedentarismo prolongado durante las horas de vigilia aumenta por sí solo el riesgo de un evento cerebrovascular.

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Las personas con hipertensión arterial tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir un evento cerebrovascular, de acuerdo con la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control médico permanente, el tercer hábito

El tercer hábito que recomienda el IMSS es el control médico permanente: monitorear la presión arterial y los niveles de glucosa.

Además, el especialista recomienda evitar el tabaco, las drogas recreativas y fortalecer actividades que estimulen la memoria y la convivencia social.

Las enfermedades cerebrovasculares aparecen entre las 10 principales causas de muerte en México a partir del grupo de 35 a 44 años, según el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santos Franco subrayó que el control de la presión arterial y de la glucosa no se limita a tomar medicamentos: implica acudir de forma regular al médico para ajustar el tratamiento, detectar cambios tempranos y actuar antes de que el daño sea irreversible. La detección oportuna, insistió, es tan determinante como el tratamiento mismo.

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Código Cerebro, la estrategia del Seguro Social ante urgencias neurológicas

Para atender estos casos de forma oportuna, el IMSS impulsa el programa Código Cerebro, estrategia que fortalece la respuesta ante urgencias neurológicas mediante la capacitación del personal médico y la participación coordinada de especialistas en neurología.

Profesionales médicos del IMSS presentan el programa Código Cerebro en un centro de monitoreo, que busca atender de manera rápida los accidentes cerebrovasculares. (YouTube/@segurosocialimss)

El programa busca reducir secuelas y acelerar la recuperación de los pacientes. El objetivo final, de acuerdo con la institución, es favorecer la reincorporación de los pacientes a su vida social y laboral en el menor tiempo posible.

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