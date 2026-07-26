México

3 hábitos que el IMSS recomienda para prevenir infartos cerebrales

La institución de salud señala que un coágulo puede cortar el paso de sangre al cerebro en segundos y causar lesiones permanentes, por lo que pide prevención constante desde etapas tempranas

Guardar
Google icon
Un médico con bata blanca y un hombre con camisa negra y mascarilla blanca hacen un saludo de puño. Detrás, una mujer adulta en una cama de hospital.
La enfermedad vascular cerebral es una de las principales causas de discapacidad en México, según el IMSS. (Imagen Ilustrativa IMSS/Gobierno de México)

El IMSS advierte a través del comunicado de prensa No. 393 que el 80% de los eventos cerebrovasculares que atiende corresponde a infartos por isquemia, padecimiento que cada año genera alrededor de 80 mil consultas en el Seguro Social y que en 2024 causó 34 mil 784 muertes en México, según el INEGI.

Un infarto cerebral isquémico ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre hacia una región del cerebro, lo que priva a las neuronas de oxígeno y puede provocar daño permanente en segundos. El 20% de los casos restantes corresponde a hemorragias cerebrales.

PUBLICIDAD

El IMSS recomienda tres hábitos para reducir ese riesgo: mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular y controlar de forma permanente los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

Infografía sobre infarto cerebral isquémico, con ilustración de un cerebro y un coágulo, datos de mortalidad en México y secciones de causas y prevención.
Una infografía detalla las 34,784 muertes por infarto cerebral isquémico en México en 2024 y medidas recomendadas por el IMSS para su prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” Jorge Arturo Santos Franco, señaló que el cuidado del cerebro debe ser una prioridad en todas las etapas de la vida.

PUBLICIDAD

Hipertensión, diabetes y aislamiento social: factores que dañan la salud cerebral

Además de los eventos isquémicos, el Seguro Social registra cerca de 60 mil consultas anuales por cefalea y 50 mil por epilepsia.

Estos padecimientos pueden asociarse con migraña, aneurismas, tumores cerebrales, traumatismos o alteraciones vasculares.

Ilustración acuarela: personal médico traslada un paciente en camilla por un pasillo de hospital con sala de espera. Cartel rojo: 'Emergencia'.
La detección temprana de factores de riesgo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una discapacidad permanente, advierte el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santos Franco advirtió que entre los principales factores que afectan la salud cerebral destacan la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación.

El aislamiento social, agregó, también puede influir negativamente en la salud neurológica.

Ilustración plana: persona mayor sentada sola en una silla al centro de una sala azul y gris. Siluetas difusas de personas rodean en el fondo.
El aislamiento social puede deteriorar la salud neurológica y mental de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación equilibrada, el primer hábito

El especialista recomendó mantener una dieta rica en frutas y verduras como primera medida de protección cerebral.

Una alimentación equilibrada contribuye a controlar el peso, reducir la presión arterial y mantener los niveles de glucosa dentro de rangos saludables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una dieta rica en frutas y verduras ayuda a mantener la presión arterial y los niveles de glucosa en rangos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS establece que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más determinante: las personas que la padecen tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir un evento cerebrovascular que quienes no la presentan.

Actividad física regular, el segundo hábito

El jefe de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica recomendó realizar ejercicio de forma regular como segunda medida.

La actividad física ayuda a controlar la presión arterial, la glucosa y el peso corporal, factores directamente vinculados al riesgo de infarto cerebral.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana para reducir el riesgo de infarto cerebral. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomiendan al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.

La guía de prevención primaria de accidente cerebrovascular de la American Heart Association señala además que el sedentarismo prolongado durante las horas de vigilia aumenta por sí solo el riesgo de un evento cerebrovascular.

Tres médicos, dos hombres y una mujer, con batas blancas, observan y discuten múltiples imágenes de resonancia magnética cerebral en una pantalla grande.
Las personas con hipertensión arterial tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir un evento cerebrovascular, de acuerdo con la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control médico permanente, el tercer hábito

El tercer hábito que recomienda el IMSS es el control médico permanente: monitorear la presión arterial y los niveles de glucosa.

Además, el especialista recomienda evitar el tabaco, las drogas recreativas y fortalecer actividades que estimulen la memoria y la convivencia social.

Un médico con bata blanca y estetoscopio escribe en un portapapeles junto a un paciente sentado con camiseta verde oscuro y jeans, en una cama de hospital.
Las enfermedades cerebrovasculares aparecen entre las 10 principales causas de muerte en México a partir del grupo de 35 a 44 años, según el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santos Franco subrayó que el control de la presión arterial y de la glucosa no se limita a tomar medicamentos: implica acudir de forma regular al médico para ajustar el tratamiento, detectar cambios tempranos y actuar antes de que el daño sea irreversible. La detección oportuna, insistió, es tan determinante como el tratamiento mismo.

Código Cerebro, la estrategia del Seguro Social ante urgencias neurológicas

Para atender estos casos de forma oportuna, el IMSS impulsa el programa Código Cerebro, estrategia que fortalece la respuesta ante urgencias neurológicas mediante la capacitación del personal médico y la participación coordinada de especialistas en neurología.

Profesionales médicos del IMSS presentan el programa Código Cerebro en un centro de monitoreo, que busca atender de manera rápida los accidentes cerebrovasculares. (YouTube/@segurosocialimss)

El programa busca reducir secuelas y acelerar la recuperación de los pacientes. El objetivo final, de acuerdo con la institución, es favorecer la reincorporación de los pacientes a su vida social y laboral en el menor tiempo posible.

Temas Relacionados

Infarto CerebralImssSalud CerebralHipertension ArterialAccidente CerebrovascularHabitos Saludablesmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es la alimentación forzada y por qué Oaxaca es el único estado que ha prohibido productos elaborados a través de este proceso

Mientras Brasil acaba de convertirse en el primer país de América Latina en prohibir por ley el foie gras, Oaxaca es la única entidad del país que ha vetado su producción y comercialización

Qué es la alimentación forzada y por qué Oaxaca es el único estado que ha prohibido productos elaborados a través de este proceso

YouTuber, la profesión que atrae a los niños mexicanos por encima de carreras tradicionales

El nuevo reporte de Remitly sugiere un viraje en la imaginación laboral: crecen las profesiones mediáticas, mientras repuntan carreras estables como un refugio financiero

YouTuber, la profesión que atrae a los niños mexicanos por encima de carreras tradicionales

Temblor hoy en México: Se reporta sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

El ciclista mexicano ya aseguró podio en la competencia

Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

¿Cuánto cuesta el gas LP? Consulta los precios máximos del 26 de julio al 1 de agosto

La actualización semanal muestra los montos permitidos en distintas regiones del país y ayuda a los consumidores a verificar que el cobro corresponda con lo establecido

¿Cuánto cuesta el gas LP? Consulta los precios máximos del 26 de julio al 1 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Descubren vivero ilegal de marihuana al interior de predio de 250 metros cuadrados en San Quintín, Baja California

Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa habría revelado su entrada a La Casa de los Famosos México: ¿Televisa podría multarla?

Mariana Ochoa habría revelado su entrada a La Casa de los Famosos México: ¿Televisa podría multarla?

Reportan la muerte del papá de uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México: quién es y qué ocurre con su contrato

Fede Vigevani desata polémica antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026: ¿ya pactó su salida?

Ellos son los tres posibles habitantes que ingresarán de forma sorpresa hoy a La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

DEPORTES

Checo Pérez vuelve a abandonar la carrera y Norris gana el Gran Premio de Hungría 2026

Checo Pérez vuelve a abandonar la carrera y Norris gana el Gran Premio de Hungría 2026

Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

Erik Lira revela pistas sobre su futuro tras ganar el Campeón de Campeones con Cruz Azul: “Estamos haciendo lo posible”

Tour de Francia: qué significan los colores de los maillots e Isaac del Toro cuál portará

Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza