México

Poncho De Nigris celebra ganarle a Ibai en vistas con Ring Royal a La Velada del Año VI

El influencer mexicano reiteró que habrá segunda edición Ring Royal

Guardar
Google icon
Primer plano del rostro de Poncho de Nigris mirando hacia arriba y a la derecha, con el logo dorado de Ring Royale en un círculo negro en la esquina superior derecha
Poncho de Nigris presume datos de su reality show de Ring Royale (Instagram: @ponchodenigris)

El influencer y conductor Poncho De Nigris volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras celebrar el éxito de Ring Royal, el evento de boxeo y entretenimiento que reunió a creadores de contenido e influencers.

A través de su cuenta de X, el regiomontano aseguró que la transmisión de su espectáculo se convirtió en una de las más vistas en YouTube, alcanzando 7 millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

El creador de contenido aprovechó para agradecer el respaldo de sus seguidores y reiteró que su proyecto continúa creciendo dentro del mundo del entretenimiento digital, un sector que en los últimos años ha encontrado en este tipo de eventos un formato capaz de atraer a millones de espectadores.

“Seguimos siendo los número uno en YouTube”

Ring Royale
Ring Royale (Captura/YT)

Fue mediante un mensaje publicado en sus redes sociales donde Poncho De Nigris expresó su entusiasmo por los resultados obtenidos con Ring Royal.

“Seguimos siendo los número uno en YouTube. Gracias a todos. Evento mexicano @ringroyale. 7 millones. Agrediendo con todo y esta segunda edición viene más show. Pan y circo como nos gusta, el circo romano”, escribió el también empresario.

PUBLICIDAD

El mensaje rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos, generando un intenso debate entre seguidores del influencer mexicano y fanáticos de otros eventos de streaming.

Aunque en su publicación escribió “agrediendo con todo”, diversos usuarios interpretaron que la intención era decir “arreciando” o “arremetiendo con todo”, en referencia al crecimiento que tendrá la siguiente edición del proyecto.

La comparación con Ibai Llanos y La Velada del Año VI

Dos fotos de una mujer levantando los puños. Izquierda: atuendo blanco, luces púrpuras. Derecha: cinturón de campeonato, guantes de lucha en un estadio exterior.
La Rivers se despide contenta pese a la derrota y Natalia feliz por ser campeona en el evento de Ibai Llanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Poncho De Nigris llegan apenas unas horas después de que terminara La Velada del Año VI, el exitoso evento organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Especialistas y usuarios en redes sociales señalaron que comparar ambos eventos requiere analizar diferentes indicadores, como el pico máximo de espectadores simultáneos, el promedio de audiencia durante toda la transmisión y las reproducciones acumuladas una vez finalizado el evento.

A pesar de ello, la publicación generó una intensa conversación en plataformas digitales y colocó nuevamente a Ring Royal entre las principales tendencias.

Ring Royal busca consolidarse como el gran evento mexicano del streaming

Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización
Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización

Desde su lanzamiento, Ring Royal ha buscado posicionarse como uno de los espectáculos más importantes del entretenimiento digital en México, siguiendo la tendencia internacional de combinar peleas de exhibición, creadores de contenido, música y producción televisiva.

El formato ha despertado el interés de miles de seguidores, quienes consideran que este tipo de eventos representan una nueva forma de consumir entretenimiento a través de plataformas digitales como YouTube.

La primera edición logró reunir a diversas personalidades del internet mexicano, además de generar millones de visualizaciones y una amplia conversación en redes sociales.

Poncho ya prepara una segunda edición

Más allá de celebrar los números obtenidos, Poncho De Nigris reiteró que Ring Royal tendrá una segunda edición, la cual promete ser aún más grande que la primera.

Aunque todavía no ha revelado una fecha oficial ni los nombres de los participantes, adelantó que el espectáculo contará con más producción, invitados y sorpresas para el público.

Su frase “Pan y circo como nos gusta, el circo romano” fue interpretada como una referencia al estilo de entretenimiento que busca ofrecer: un evento con combates, espectáculo y una fuerte presencia de influencers.

El éxito obtenido por Ring Royal refleja el crecimiento que han tenido los eventos organizados por creadores de contenido en el mundo hispanohablante. Producciones como las impulsadas por Ibai Llanos demostraron que millones de personas están dispuestas a seguir este tipo de espectáculos en vivo, y ahora Poncho De Nigris busca consolidar una propuesta mexicana capaz de competir por la audiencia digital.

Temas Relacionados

La Velada del Año VIPoncho De NigrisRing Royalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

La cuarta temporada se estrenará a las 20:30 horas

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 26 de julio: Genevieve se convirtió en Huracán de categoría 1

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 26 de julio: Genevieve se convirtió en Huracán de categoría 1

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

El temblor aconteció a las 04:04 horas, a una distancia de 68 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 36.3 km

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 25 de julio

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 25 de julio

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy domingo 26 de julio

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy domingo 26 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Descubren vivero ilegal de marihuana al interior de predio de 250 metros cuadrados en San Quintín, Baja California

Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco

Detienen a “El Comandante Levy”, expolicía buscado por doble homicidio en Veracruz: ofrecían 350 mil pesos por él

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

Novio de Alejandra Jaramillo expone a Gustavo Adolfo Infante: “Le escribió para invitarla a su programa”

“Todas con Karina hasta que ganemos”: amigas de la influencer lanzan playera de apoyo

Ernesto Laguardia se despide de su esposa y es advertido: “No regresas si no ganas los cuatro millones”

Los mejores memes que dejó la pelea de RoRo vs Rivers en la Velada del año 6

DEPORTES

Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza

Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza

Esta es la razón por la que Chucky Lozano no llegó a Chivas

Cruz Azul golea a Toluca y se corona como el Campeón de Campeones de la Liga MX

Samy Rivers y Natalia MX: cuánto ganarán las mexicanas por pelear en La Velada del Año 6

Cuáles son los fichajes más caros que han salido de la Liga MX: Ángel Correa entró al top y rompió récord