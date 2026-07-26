Poncho De Nigris celebra ganarle a Ibai en vistas con Ring Royal a La Velada del Año VI

Poncho de Nigris presume datos de su reality show de Ring Royale (Instagram: @ponchodenigris)

El influencer y conductor Poncho De Nigris volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras celebrar el éxito de Ring Royal, el evento de boxeo y entretenimiento que reunió a creadores de contenido e influencers.

A través de su cuenta de X, el regiomontano aseguró que la transmisión de su espectáculo se convirtió en una de las más vistas en YouTube, alcanzando 7 millones de reproducciones.

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El creador de contenido aprovechó para agradecer el respaldo de sus seguidores y reiteró que su proyecto continúa creciendo dentro del mundo del entretenimiento digital, un sector que en los últimos años ha encontrado en este tipo de eventos un formato capaz de atraer a millones de espectadores.

“Seguimos siendo los número uno en YouTube”

Ring Royale (Captura/YT)

Fue mediante un mensaje publicado en sus redes sociales donde Poncho De Nigris expresó su entusiasmo por los resultados obtenidos con Ring Royal.

“Seguimos siendo los número uno en YouTube. Gracias a todos. Evento mexicano @ringroyale. 7 millones. Agrediendo con todo y esta segunda edición viene más show. Pan y circo como nos gusta, el circo romano”, escribió el también empresario.

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El mensaje rápidamente acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos, generando un intenso debate entre seguidores del influencer mexicano y fanáticos de otros eventos de streaming.

Aunque en su publicación escribió “agrediendo con todo”, diversos usuarios interpretaron que la intención era decir “arreciando” o “arremetiendo con todo”, en referencia al crecimiento que tendrá la siguiente edición del proyecto.

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La comparación con Ibai Llanos y La Velada del Año VI

La Rivers se despide contenta pese a la derrota y Natalia feliz por ser campeona en el evento de Ibai Llanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Poncho De Nigris llegan apenas unas horas después de que terminara La Velada del Año VI, el exitoso evento organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Especialistas y usuarios en redes sociales señalaron que comparar ambos eventos requiere analizar diferentes indicadores, como el pico máximo de espectadores simultáneos, el promedio de audiencia durante toda la transmisión y las reproducciones acumuladas una vez finalizado el evento.

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A pesar de ello, la publicación generó una intensa conversación en plataformas digitales y colocó nuevamente a Ring Royal entre las principales tendencias.

Ring Royal busca consolidarse como el gran evento mexicano del streaming

Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización

Desde su lanzamiento, Ring Royal ha buscado posicionarse como uno de los espectáculos más importantes del entretenimiento digital en México, siguiendo la tendencia internacional de combinar peleas de exhibición, creadores de contenido, música y producción televisiva.

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El formato ha despertado el interés de miles de seguidores, quienes consideran que este tipo de eventos representan una nueva forma de consumir entretenimiento a través de plataformas digitales como YouTube.

La primera edición logró reunir a diversas personalidades del internet mexicano, además de generar millones de visualizaciones y una amplia conversación en redes sociales.

Poncho ya prepara una segunda edición

Más allá de celebrar los números obtenidos, Poncho De Nigris reiteró que Ring Royal tendrá una segunda edición, la cual promete ser aún más grande que la primera.

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Aunque todavía no ha revelado una fecha oficial ni los nombres de los participantes, adelantó que el espectáculo contará con más producción, invitados y sorpresas para el público.

Su frase “Pan y circo como nos gusta, el circo romano” fue interpretada como una referencia al estilo de entretenimiento que busca ofrecer: un evento con combates, espectáculo y una fuerte presencia de influencers.

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El éxito obtenido por Ring Royal refleja el crecimiento que han tenido los eventos organizados por creadores de contenido en el mundo hispanohablante. Producciones como las impulsadas por Ibai Llanos demostraron que millones de personas están dispuestas a seguir este tipo de espectáculos en vivo, y ahora Poncho De Nigris busca consolidar una propuesta mexicana capaz de competir por la audiencia digital.