YouTuber, la profesión que atrae a los niños mexicanos por encima de carreras tradicionales

El estudio “Dream Jobs Around the World” de Remitly ubica esta ocupación como la preferida en México, España, Argentina, Chile, Colombia y Perú, con base en consultas de Google en 145 países.

Youtuber se mantiene como el trabajo soñado más buscado en México, España, Argentina, Chile, Colombia y Perú, de acuerdo con la tercera edición del estudio “Dream Jobs Around the World” de Remitly, que analizó 424 profesiones en 145 países a través de búsquedas de Google.

Los 20 trabajos soñados más buscados del mundo

Actor/actriz — 222,080 búsquedas (+8 posiciones vs. 2024) Piloto — 221,060 búsquedas (-1) Bombero/a — 171,330 búsquedas (+13) Abogado/a — 168,510 búsquedas (+55) Youtuber — 148,430 búsquedas (+8) Veterinario/a — 146,770 búsquedas (+22) Auxiliar de vuelo — 126,480 búsquedas (+10) Policía — 123,800 búsquedas (-5) Agente inmobiliario — 100,410 búsquedas (+9) DJ — 97,930 búsquedas (+14) Juez/a — 90,120 búsquedas (-1) Fisioterapeuta — 85,430 búsquedas (+55) Técnico de emergencias sanitarias — 85,160 búsquedas (N/A) Fiscal — 80,230 búsquedas (-6) Astronauta — 79,870 búsquedas (+10) Médico/a — 79,860 búsquedas (-5) Enfermero/a — 78,400 búsquedas (-12) Diplomático/a — 75,510 búsquedas (+3) Actor/actriz de doblaje — 74,370 búsquedas (+3) Emprendedor/a — 74,090 búsquedas (+9)

Actor desbanca a piloto por primera vez

Por primera vez desde que arrancó este análisis en 2022, piloto pierde el primer lugar del ranking mundial. El nuevo líder es actor o actriz, con 222 mil 080 búsquedas anuales de “cómo ser actor”, un 12% más que en 2024, según el reporte. Esta profesión encabeza las preferencias en países como Malasia, Bahamas, Tonga, Chequia y Dinamarca.

PUBLICIDAD

Piloto cayó al segundo puesto con 221 mil 060 búsquedas, luego de que las consultas relacionadas con la aviación se desplomaran 49% frente a la edición anterior. Aun así, sigue siendo el trabajo soñado en 11 países, entre ellos India, Indonesia y Países Bajos.

El reporte de Remitly registra 222,080 búsquedas anuales de “cómo ser actor”, 12% más que en 2024, mientras las consultas ligadas a la aviación caen 49% y bajan al segundo puesto

Abogado, la mayor sorpresa del ranking

El estudio destaca la subida de abogado, que escaló 55 posiciones hasta el cuarto lugar, con un incremento interanual de 273% en búsquedas. Remitly atribuye este salto a la cobertura de casos judiciales mediáticos, el auge de series legales en streaming y el crecimiento de la tecnología legal como salida profesional.

PUBLICIDAD

Bombero también subió, 13 posiciones, hasta el tercer puesto con 171 mil 330 búsquedas, siendo el trabajo soñado más buscado en Francia y Lituania.

Youtuber, quinto lugar global y líder en 28 países

Youtuber completa el top 5 mundial con 148,430 búsquedas, aunque el volumen bajó ligeramente respecto a 2024. Pese a esa caída, sigue siendo el trabajo soñado en 28 países, más que cualquier otra profesión analizada, concentrados principalmente en América Latina y el Caribe.

PUBLICIDAD

Los 20 trabajos soñados más buscados del mundo

La IA debuta como categoría propia

Una de las novedades de 2026 es la aparición de la inteligencia artificial como categoría independiente. Las búsquedas de “cómo ser ingeniero de prompts” (5,590), “especialista en inteligencia artificial” (3,430) e “ingeniero de machine learning” (2,550) aparecen por primera vez en los datos globales.

Ryan Riley, VP de Marketing para EMEA y APAC en Remitly, señaló que mientras profesiones como actor o piloto siguen entre las más aspiracionales, resulta llamativo que perfiles tradicionalmente estables —como abogado o veterinario— también suban posiciones, lo que sugeriría que las personas están dando más peso a la seguridad financiera al imaginar su futuro laboral. Riley añadió que la influencia creciente de la IA es “quizá el dato más llamativo” del estudio, pues hace apenas tres años prácticamente nadie buscaba cómo convertirse en ingeniero de prompts.

PUBLICIDAD

Metodología: Remitly analizó búsquedas de Google del tipo “cómo ser…” entre mayo de 2025 y mayo de 2026, en el idioma de cada país, agrupando términos equivalentes entre 424 profesiones y 145 de los 195 países del mundo. Los datos tienen corte a junio de 2026.