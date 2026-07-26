Qué es la alimentación forzada y por qué Oaxaca es el único estado que ha prohibido productos elaborados a través de este proceso

Por unanimidad, con 32 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó su primera Ley de Protección y Bienestar Animal en 2024. Foto: Igualdad Animal

La reciente decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de promulgar una ley que prohíbe la producción, importación, exportación y comercialización de alimentos obtenidos mediante la alimentación forzada en animales ha vuelto a colocar el tema del foie gras y el bienestar animal en el centro del debate internacional. La legislación convierte al país sudamericano en el primero de América Latina en adoptar una prohibición de alcance federal y el segundo del mundo, después de India, en impedir tanto la producción como la venta de estos productos.

En México, aunque no existe una prohibición nacional, Oaxaca marcó un precedente en 2024 al convertirse en la única entidad del país que prohíbe la producción y comercialización de alimentos obtenidos mediante alimentación forzada, una disposición incluida en su Ley de Protección y Bienestar Animal.

PUBLICIDAD

La coincidencia entre ambas medidas refleja un cambio en la discusión sobre el bienestar animal en América Latina, donde cada vez más gobiernos y organizaciones civiles impulsan restricciones a prácticas consideradas de alta crueldad.

El caso de Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la Ley 15.475, derivada del proyecto PL 90/2020, que prohíbe en todo el territorio brasileño la producción y comercialización de cualquier alimento obtenido mediante alimentación forzada de animales.

PUBLICIDAD

La legislación también contempla la importación y exportación de estos productos, por lo que el foie gras dejará de comercializarse legalmente en Brasil una vez que la norma entre en vigor, 180 días después de su publicación oficial.

La iniciativa fue impulsada originalmente por el senador Eduardo Girão y su aprobación fue resultado de una campaña de más de seis años encabezada por Igualdad Animal, organización que realizó investigaciones en granjas, labores de incidencia política y entregó más de 300 mil firmas ciudadanas en respaldo de la prohibición.

PUBLICIDAD

Sharon Núñez, presidenta de Igualdad Animal, calificó la decisión como “un momento histórico”, al considerar que Brasil demuestra que “los estándares éticos no son negociables, incluso frente a intereses económicos”.

Por su parte, Dulce Ramírez, vicepresidenta para Latinoamérica de la organización, afirmó que la medida puede convertirse en un referente para otros países de la región que buscan fortalecer su legislación en materia de bienestar animal.

PUBLICIDAD

¿Por qué Oaxaca es el único estado de México con esta prohibición?

Aunque en México existen diversas leyes estatales sobre bienestar animal, Oaxaca es hasta ahora la única entidad que prohíbe expresamente la producción y comercialización de productos obtenidos mediante alimentación forzada.

La disposición forma parte de la Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada por unanimidad por el Congreso local en noviembre de 2024.

La legislación representó un cambio significativo para el estado, ya que Oaxaca era la única entidad del país que aún no contaba con una ley integral de protección animal. Con su aprobación, también se convirtió en uno de los pocos estados que extiende la protección legal a los animales destinados al consumo humano durante su permanencia en granjas.

PUBLICIDAD

Entre sus disposiciones se encuentra la prohibición de producir y comercializar alimentos obtenidos mediante alimentación forzada, una medida dirigida principalmente al foie gras, considerado por organizaciones defensoras de animales como uno de los productos cuya elaboración implica mayores niveles de sufrimiento.

Actualmente, ninguna otra entidad federativa mexicana contempla una prohibición similar de manera específica.

¿Qué es la alimentación forzada?

La alimentación forzada es un método utilizado para obligar a determinados animales a consumir cantidades de alimento muy superiores a las que ingerirían de manera natural.

PUBLICIDAD

Generalmente se realiza mediante la introducción de un tubo metálico o plástico directamente en la garganta o el esófago del animal para depositar grandes cantidades de alimento en pocos segundos.

De acuerdo con la legislación brasileña recién promulgada, este procedimiento comprende cualquier método mecánico o manual mediante el cual se obliga al animal a ingerir alimentos o suplementos más allá de su límite natural de saciedad, utilizando instrumentos que llevan el alimento directamente al aparato digestivo.

PUBLICIDAD

El objetivo principal de esta práctica es provocar una esteatosis hepática, es decir, un hígado anormalmente graso, condición indispensable para producir foie gras.

Según Igualdad Animal, durante este proceso el hígado de patos o gansos puede aumentar hasta diez veces su tamaño normal. Para lograrlo, los animales son alimentados dos veces al día mediante un tubo metálico de aproximadamente 30 centímetros introducido directamente en su garganta. La organización compara esta práctica con obligar a una persona adulta de 80 kilogramos a ingerir alrededor de 13 kilogramos de alimento en cuestión de segundos, dos veces al día.

PUBLICIDAD

América Latina comienza a endurecer las normas sobre bienestar animal

La decisión de Brasil coloca a América Latina en una nueva etapa respecto a la regulación de prácticas consideradas de maltrato animal.

Hasta ahora, distintos países habían impuesto restricciones parciales o prohibiciones locales al foie gras, pero la ley brasileña destaca por aplicarse a nivel nacional y abarcar tanto la producción como la comercialización.

En México, el antecedente más relevante continúa siendo Oaxaca, cuya legislación estatal se mantiene como la única que restringe expresamente este tipo de productos.

Mientras tanto, en el ámbito federal mexicano continúa el debate para expedir una Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, iniciativa que busca homologar criterios de protección en todo el país, aunque todavía no contempla una prohibición específica sobre los alimentos obtenidos mediante alimentación forzada.

¿Qué es el foie gras?

El foie gras es un alimento elaborado a partir del hígado de patos o gansos sometidos previamente a un proceso de alimentación forzada.

Su nombre significa “hígado graso” en francés y tradicionalmente ha sido considerado un producto gourmet de lujo, especialmente en Francia, donde forma parte de su patrimonio gastronómico.

Para obtenerlo, los animales son sometidos durante varias semanas a un proceso conocido como gavage, mediante el cual reciben grandes cantidades de alimento a través de un tubo introducido directamente en el esófago. Este procedimiento provoca una acumulación extrema de grasa en el hígado, que puede multiplicar hasta por diez su tamaño normal.

Diversas organizaciones defensoras de los animales consideran que esta práctica ocasiona un intenso sufrimiento y han impulsado prohibiciones en distintos países y regiones. En contraste, los productores franceses sostienen que el método cumple con los estándares de bienestar animal establecidos en su país, una postura que ha generado un amplio debate internacional.