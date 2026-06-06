Semovi suspende trámites vehiculares en CDMX por falla en plataforma: licencias continúan disponibles

Una ilustración muestra la disparidad en los servicios de movilidad, con una ventanilla de SEMOVI cerrada y suspendida, contrastando con otra abierta exhibiendo licencias de conducir listas para entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la suspensión provisional de todos los trámites relacionados con el control vehicular en la Ciudad de México. Esta medida se debe a una falla registrada en una plataforma externa, indispensable para validar la información de automóviles particulares.

Para minimizar los inconvenientes, se informó que las personas que cuenten con citas agendadas serán notificados por correo electrónico y teléfono para reprogramar la gestión pendiente.

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La comunicación oficial se realizará únicamente a través del correo electrónico notificacion.semovi@cdmx.gob.mx y del número 55 1364 0326, a fin de mantener informados a los usuarios sobre los pasos a seguir.

De acuerdo a las autoridades, esta suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso, por lo que recomienda estar atentos a los canales oficiales.

A pesar de las restricciones para trámites vehiculares, los servicios para la obtención de licencias se mantienen disponibles. Los interesados pueden solicitar cita en línea mediante la cuenta Llave CDMX o acudir directamente a los centros de atención.

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Módulos que continúan abiertos para licencias

La institución precisó que los módulos destinados a la expedición de licencias permanentes y de Tipo A y Tipo B siguen operando sin alteraciones en sus horarios y ubicaciones habituales.

Esta atención se ofrece de lunes a viernes en dos turnos:

De 9:00 a 14:00

De 15:00 a 17:00

Sábados el servicio está disponible de 9:00 a 13:00.

Los ciudadanos pueden acudir a cualquiera de las sedes habilitadas para realizar los trámites relacionados con este documento, garantizando así que todas las personas puedan recibir este servicio cuando lo requieran.

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Infografía de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que muestra módulos de atención activos (check verde) y suspendidos (candado rojo) en un mapa simplificado de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Módulos disponibles

Azcapotzalco, en Nextengo 78, colonia Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco.

División del Norte, en Municipio Libre 314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez.

Universidad, en Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Buenavista, en Jesús García 50, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Chabacano, en Chabacano 43, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc.

Insurgentes (Agencias Automotrices y Empresas), en Insurgentes Sur 263, primer piso, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Insurgentes (Motocicletas, personas con discapacidad, vehículos antiguos, gasolina y ecológicos), en Insurgentes Sur 263, planta baja, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Insurgentes (Foráneos), en Insurgentes Sur 263, tercer piso, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

El Zarco, en El Zarco 510-1, Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Galerías de las Estrellas, dentro de la plaza comercial sobre Circuito Interior, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Chinampac de Juárez, en Enrique Contel 361, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

El Retoño, en La Viga 1381, colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.

Macromódulo Andrés Molina Enríquez, en Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa.

Acoxpa, en Calzada Acoxpa 436, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.

San Lorenzo Tezonco, en Tláhuac 5662, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac.