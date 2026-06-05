Investigan comunicaciones de la periodista Roxana Guzmán a tres días de su secuestro: Sheinbaum promete más seguridad para prensa

Lizbeth Jiménez, fiscal general de Justicia de Veracruz, informó que continúa la búsqueda de Roxana Berenice Guzmán, periodista que esta semana fue secuestrada en dicha entidad, por al menos tres personas que irrumpieron de forma violenta en su domicilio.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la fiscal estatal detalló que a tres días del secuestro se investigan las comunicaciones vinculadas a la comunicadora y aseguró que hallarla “es una prioridad” para las autoridades.
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