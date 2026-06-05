México

Investigan comunicaciones de la periodista Roxana Guzmán a tres días de su secuestro: Sheinbaum promete más seguridad para prensa

La Fiscalía de Veracruz afirmó que la búsqueda de la comunicadora es “prioritaria”

Guardar
Google icon
La fiscal de Veracruz afirmó que la búsqueda de Roxana Guzmán es prioritaria. | Presidencia
La fiscal de Veracruz afirmó que la búsqueda de Roxana Guzmán es prioritaria. | Presidencia

Lizbeth Jiménez, fiscal general de Justicia de Veracruz, informó que continúa la búsqueda de Roxana Berenice Guzmán, periodista que esta semana fue secuestrada en dicha entidad, por al menos tres personas que irrumpieron de forma violenta en su domicilio.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la fiscal estatal detalló que a tres días del secuestro se investigan las comunicaciones vinculadas a la comunicadora y aseguró que hallarla “es una prioridad” para las autoridades.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

VeracruzRoxana GuzmánClaudia Sheinbaumviolencia contra periodistasLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum recibirá a “algunas personalidades” en Palacio Nacional durante el Mundial 2026

La jefa de Estado aseguró que el próximo lunes se darán más detalles sobre este evento

Claudia Sheinbaum recibirá a “algunas personalidades” en Palacio Nacional durante el Mundial 2026

Clínicas del IMSS-Bienestar en Veracruz tendrán internet y laboratorios: anuncian construcción de 4 hospitales más

Las nuevas obras sustituirán los hospitales de Pánuco, Tuxpan, Tlapacoyan y Misantla, con entregas entre 2028 y 2029

Clínicas del IMSS-Bienestar en Veracruz tendrán internet y laboratorios: anuncian construcción de 4 hospitales más

Sheinbaum busca concluir túnel de L12 del Metro de CDMX que está pendiente desde sexenio de Peña Nieto

En mayo de 2021, esta línea tuvo un lamentable accidente, donde el puente colapsó dejando al menos 26 fallecidos

Sheinbaum busca concluir túnel de L12 del Metro de CDMX que está pendiente desde sexenio de Peña Nieto

Cada pueblo decide quien los gobierna, dice Sheinbaum sobre declaraciones de EEUU sobre elecciones en Bolivia

Pete Hegseth manifestó su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

Cada pueblo decide quien los gobierna, dice Sheinbaum sobre declaraciones de EEUU sobre elecciones en Bolivia

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche

A través de redes sociales se dio a conocer el lamentable fallecimiento

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Operación Enjambre destapa red familiar en Yecapixtla: uno fue detenido y otro continúa como alcalde con denuncias por el control del agua

Policías de Ecatepec reciben 50 años de cárcel por secuestro exprés: exigieron 50 mil pesos para liberar a su víctima

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Sentencian a mexicano líder de una banda local ligada al CJNG en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche

Niurka arremete contra Emiliano Aguilar y defiende a Ángela del hate: “La harán más poderosa”

Arlette Garibay destapa el motivo por el que los testigos del caso Stanley habrían hablado hasta ahora

Mario Bezares tras ver el nuevo documental que lo deslinda del crimen de Paco Stanley: “Fuimos víctimas de un sistema”

Kaia Lana y el mensaje de ‘Crónica de un desamor anunciado’: “Salte cuando aún estás a tiempo”

DEPORTES

Cómo usar el tren Amtrak para moverse entre las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

Cómo usar el tren Amtrak para moverse entre las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

¡Prepara la agenda! Estos son los 6 partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026

¿Podrá superar a Chicharito? Raúl Jiménez alcanza a Borgetti como el segundo máximo goleador de la Selección Mexicana

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Mexicana que llegan en mejor momento al Mundial 2026?

Mundial 2026 y salud mental: que le hace la euforia colectiva al bienestar según los especialistas