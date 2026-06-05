¿Cómo estará el clima este viernes 5 de junio? Lluvias, calor y tormentas marcarán la jornada

El temporal de lluvias que afecta a gran parte del territorio nacional continuará durante este viernes 5 de junio, de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre lluvias intensas, posibles inundaciones, caída de granizo, fuertes vientos y el incremento en niveles de ríos y arroyos en diversas regiones del país.
Las condiciones meteorológicas serán provocadas por la interacción de una circulación ciclónica ubicada sobre el norte y noroeste de México, canales de baja presión distribuidos en distintas regiones del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso constante de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.
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Además, dos zonas con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano continuarán organizándose durante los próximos días, fortaleciendo el potencial de lluvias principalmente en el sur y sureste del país.
Estados con lluvias más intensas
El SMN pronostica lluvias intensas (acumulados de entre 75 y 150 milímetros) en:
- Tamaulipas (oeste y suroeste)
- San Luis Potosí (este)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte, este y sureste)
- Veracruz (norte y centro)
- Oaxaca (norte y centro)
- Chiapas (centro y sur)
Estas precipitaciones podrían provocar:
- Desbordamiento de ríos y arroyos
- Inundaciones en zonas urbanas y bajas
- Encharcamientos severos
- Deslaves en regiones montañosas
- Reducción de visibilidad en carreteras
Por otra parte, se esperan lluvias muy fuertes en Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala, mientras que entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Colima y Tabasco registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.
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Valle de México: tarde lluviosa y riesgo de granizo
Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura máxima en la capital del país oscilará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 grados.
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Asimismo, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la posible caída de ramas, árboles o anuncios espectaculares.
Persistirá la onda de calor en varias regiones
A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso en buena parte del país.
Las temperaturas más elevadas se registrarán en:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
En estas entidades los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.
Mientras tanto, estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mantendrán temperaturas de entre 35 y 40 grados.
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Vientos fuertes y oleaje elevado
Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas entidades del país.
En zonas costeras del Pacífico persistirá el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
También se prevé oleaje elevado en las costas de Baja California, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Recomendaciones ante el temporal
Ante las condiciones meteorológicas previstas para este viernes, Protección Civil y autoridades meteorológicas recomiendan:
- Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
- Mantenerse informado mediante canales oficiales.
- Extremar precauciones al conducir bajo lluvia intensa.
- Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas eléctricas.
- Revisar techos, desagües y sistemas de drenaje domésticos.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del país durante los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y a las alertas emitidas por las autoridades de Protección Civil de cada entidad.
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