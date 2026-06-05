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¿Cómo estará el clima este viernes 5 de junio? Lluvias, calor y tormentas marcarán la jornada

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el centro, sur y sureste de México, mientras persiste la onda de calor

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El SMN advierte que el temporal de lluvias continuará afectando gran parte del país este viernes.
El SMN advierte que el temporal de lluvias continuará afectando gran parte del país este viernes.

El temporal de lluvias que afecta a gran parte del territorio nacional continuará durante este viernes 5 de junio, de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre lluvias intensas, posibles inundaciones, caída de granizo, fuertes vientos y el incremento en niveles de ríos y arroyos en diversas regiones del país.

Las condiciones meteorológicas serán provocadas por la interacción de una circulación ciclónica ubicada sobre el norte y noroeste de México, canales de baja presión distribuidos en distintas regiones del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso constante de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

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Además, dos zonas con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano continuarán organizándose durante los próximos días, fortaleciendo el potencial de lluvias principalmente en el sur y sureste del país.

Estados con lluvias más intensas

El SMN pronostica lluvias intensas (acumulados de entre 75 y 150 milímetros) en:

  • Tamaulipas (oeste y suroeste)
  • San Luis Potosí (este)
  • Hidalgo (norte)
  • Puebla (norte, este y sureste)
  • Veracruz (norte y centro)
  • Oaxaca (norte y centro)
  • Chiapas (centro y sur)
El temporal de lluvias continuará afectando gran parte del país este viernes 5 de junio. (FOTO: HRN)
El temporal de lluvias continuará afectando gran parte del país este viernes 5 de junio. (FOTO: HRN)

Estas precipitaciones podrían provocar:

  • Desbordamiento de ríos y arroyos
  • Inundaciones en zonas urbanas y bajas
  • Encharcamientos severos
  • Deslaves en regiones montañosas
  • Reducción de visibilidad en carreteras

Por otra parte, se esperan lluvias muy fuertes en Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala, mientras que entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Colima y Tabasco registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

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Valle de México: tarde lluviosa y riesgo de granizo

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima en la capital del país oscilará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 grados.

Asimismo, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la posible caída de ramas, árboles o anuncios espectaculares.

El clima en el Valle de México se mantendrá inestable con posibilidad de caída de granizo. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
El clima en el Valle de México se mantendrá inestable con posibilidad de caída de granizo. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Persistirá la onda de calor en varias regiones

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso en buena parte del país.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit

En estas entidades los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.

Mientras tanto, estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mantendrán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas entidades del país.

En zonas costeras del Pacífico persistirá el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

También se prevé oleaje elevado en las costas de Baja California, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Vista de una plaza en Querétaro con personas abrigadas, árboles meciéndose y una tolvanera densa. Banderas mexicanas ondean en edificios y un acueducto es visible al fondo.
Se prevén rachas de viento fuertes en varias regiones del país durante las próximas horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante el temporal

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este viernes, Protección Civil y autoridades meteorológicas recomiendan:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
  • Mantenerse informado mediante canales oficiales.
  • Extremar precauciones al conducir bajo lluvia intensa.
  • Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas eléctricas.
  • Revisar techos, desagües y sistemas de drenaje domésticos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del país durante los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y a las alertas emitidas por las autoridades de Protección Civil de cada entidad.

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