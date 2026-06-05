Así puedes hacer hot cakes de avena bajos en grasa y libres de gluten

El aroma a desayuno recién hecho tiene un imán especial, sobre todo si en la mesa aparecen esos discos dorados y esponjosos que invitan a la primera sonrisa del día.
Para quienes buscan opciones aptas para personas con intolerancia al gluten, los hot cakes de avena sin gluten logran ese equilibrio entre lo simple, lo rico y lo saludable, sin resignar sabor ni textura.
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Los hot cakes de avena suelen aparecer en desayunos y meriendas familiares, sobre todo en hogares donde se busca un toque más saludable que los panqueques tradicionales.
Perfectos para acompañar con frutas, miel, dulce de leche o yogur, son una opción versátil que también gusta a los chicos.
Receta de hot cakes de avena sin gluten
Los hot cakes de avena sin gluten son una variante de los clásicos panqueques, donde la harina de trigo se reemplaza por avena certificada sin gluten o harina de avena sin gluten.
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Se trata de una mezcla simple que, al cocinarla en sartén, resulta en pequeños discos suaves, ideales para un desayuno energético y liviano.
Tiempo de preparación Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada fina sin gluten (o harina de avena sin gluten)
- 1 taza de leche (puede ser descremada o vegetal)
- 1 huevo
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de polvo para hornear sin gluten
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharada de aceite neutro o manteca derretida
- Aceite o manteca extra para la sartén
Cómo hacer hot cakes de avena sin gluten, paso a paso
- Colocar la avena sin gluten en una licuadora junto con la leche, el huevo, el azúcar, el polvo para hornear sin gluten, la sal, la vainilla y la cucharada de aceite o manteca derretida.
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente espesa. Si está muy densa, agregar un poco más de leche.
- Calentar una sartén antiadherente y pincelar con un poco de aceite o manteca. Es clave que esté caliente, pero no humeante.
- Volcar porciones de masa (aproximadamente 1/4 de taza) y cocinar a fuego medio-bajo hasta que empiecen a aparecer burbujas en la superficie y los bordes se vean cocidos (unos 2 minutos).
- Dar vuelta con una espátula y cocinar 1 a 2 minutos más, hasta que estén dorados.
- Repetir el proceso, enmantecando la sartén entre cada tanda, hasta terminar la mezcla.
- Servir calientes, con frutas frescas, miel, dulce de leche o yogur.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 hot cakes (2 porciones generosas o 3 porciones chicas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se pueden freezar hasta 1 mes, separados por papel film. Para consumir, calentar suavemente en sartén o microondas.
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