Paulo Strehlke, Dalia Moreno y Yuritzi Salgado suman las primeras medallas del día para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación mexicana sumó nuevas preseas en la jornada de este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (@OlimpismoMex)

La delegación mexicana sumó nuevas preseas en la jornada de este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Las remeras Melissa Márquez y Aylin Ibarra consiguieron el primer oro del día para México al imponerse en la prueba W2x con un tiempo de 7:19.85.

La dupla mexicana superó a las representantes de Cuba y Guatemala. Márquez e Ibarra se convirtieron en las primeras atletas mexicanas con dos medallas de oro en esta edición.

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Presea en remo

En la final masculina de remo M2x, Alexis López y Andre Simsch lograron la medalla de plata con un registro de 6:37.38, solo detrás de los cubanos Suarez/Cardona. El bronce fue para los venezolanos Guipe/Amaris. La participación de México en el remo mantuvo la racha de podios en pruebas dobles.

Por otra parte, la delegación nacional también obtuvo un resultado destacado en aguas abiertas femenil. Dalia Moreno conquistó el oro en la prueba 3k sprint con 7:49.0, mientras Yuritzi Salgado ganó la plata con 7:56.2. La venezolana Paola Pérez se quedó con el bronce.

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La delegación mexicana sumó nuevas preseas en la jornada de este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (X@OlimpismoMex)

Cabe recordar que el día anterior, Moreno y Salgado también lideraron la prueba de 10 kilómetros, aunque un error de logística impidió el triunfo mexicano.

En la rama varonil de aguas abiertas, Paulo Strehlke se coronó doble campeón centrocaribeño al obtener el oro en la prueba 3k sprint con 6:53.8. El venezolano Diego Vera fue plata con 6:57.3 y el mexicano Diego Obele sumó el bronce con 7:00.8.

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La delegación mexicana sumó nuevas preseas en la jornada de este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (X@OlimpismoMex)

El desempeño de los nadadores mexicanos confirmó el dominio nacional en pruebas de fondo y medio fondo en aguas abiertas.

Plata en tiro con arco

La selección mexicana de tiro con arco, integrada por Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández, perdió la final de arco compuesto por equipos femenil con marcador de 222-223 ante El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La definición se resolvió por un solo punto en una serie considerada intensa.

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El conjunto salvadoreño se quedó con la medalla de oro, mientras que el equipo mexicano obtuvo la plata. Colombia completó el podio con la medalla de bronce. El resultado mantuvo a México en las primeras posiciones del medallero en pruebas por equipos femeniles de arco compuesto en la región.