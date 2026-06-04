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Rubén Moreira arremete contra AMLO y lo llama “metiche” por opinar sobre la relación México-Estados Unidos

El líder de los diputados del PRI acusó al exjefe del Ejecutivo de interferir en asuntos internacionales en un momento delicado para el país

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La reaparición de AMLO reavivó el debate sobre el papel que deben jugar los expresidentes en la política nacional.
La reaparición de AMLO reavivó el debate sobre el papel que deben jugar los expresidentes en la política nacional.

La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador mediante una carta en la que expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y reflexionó sobre la relación con Estados Unidos provocó una fuerte reacción de la oposición.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, calificó al exmandatario como un “viejo metiche” y consideró que sus declaraciones son imprudentes en medio de un momento complejo para la relación bilateral.

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El legislador priista sostuvo que López Obrador no debería involucrarse en asuntos de política exterior debido a su condición de expresidente y señaló que sus comentarios podrían generar mayores tensiones en el vínculo entre México y Estados Unidos.

Rubén Moreira cuestiona la intervención de AMLO en asuntos internacionales

Durante declaraciones a medios de comunicación, Moreira afirmó que la carta difundida por López Obrador es una muestra de intromisión en el actual gobierno y recordó episodios históricos en los que expresidentes influyeron en administraciones posteriores.

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Rubén Moreira-PRI-México-29 de julio
Para el PRI, la carta de AMLO no fue un respaldo a Sheinbaum, sino una intromisión en asuntos del actual gobierno. (Cuartoscuro)

“El expresidente es muy metiche”, señaló el legislador, quien comparó la situación con casos como el Maximato y otras etapas de la historia política mexicana en las que, dijo, las tensiones entre exmandatarios y gobiernos en funciones no resultaron favorables para el país.

Además, calificó las afirmaciones contenidas en la misiva como innecesarias y consideró que representan una torpeza política en un contexto particularmente delicado.

Carta de AMLO genera críticas en medio de tensiones con Estados Unidos

Moreira sostuvo que México atraviesa uno de los momentos más sensibles de las últimas décadas en su relación con Washington, por lo que consideró inapropiado que un exjefe de Estado emita posicionamientos sobre temas internacionales.

Ilustración de Andrés Manuel López Obrador, sonriendo, con traje y corbata roja, sobre un fondo con muchas cartas escritas a mano.
Carta de AMLO desata críticas del PRI; lo acusan de intervenir en la política actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el coordinador parlamentario del PRI, la publicación del documento ocurre en un escenario marcado por diferencias diplomáticas, investigaciones contra figuras políticas y debates internos dentro de Morena, elementos que, a su juicio, hacen aún más inoportuna la intervención del exmandatario.

El legislador también señaló que López Obrador se presenta como una figura de liderazgo moral dentro del partido gobernante, situación que consideró problemática para la conducción política del movimiento.

Las principales críticas del PRI al expresidente

Entre los señalamientos realizados por Rubén Moreira destacan:

  • Consideró que la carta es imprudente e inoportuna.
  • Afirmó que un expresidente no debe intervenir en temas de política exterior.
  • Señaló que López Obrador actúa como líder moral de Morena.
  • Advirtió que sus declaraciones pueden complicar la relación con Estados Unidos.
  • Lo responsabilizó del debilitamiento de instituciones de seguridad durante su sexenio.

AMLO defiende su postura y respalda a Claudia Sheinbaum

La polémica surgió luego de que López Obrador publicara una extensa carta titulada “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”.

AMLO reaparece con su nuevo libro Grandeza y reafirma que su vida política terminó, salvo situaciones de extrema gravedad.
AMLO reaparece con carta y desata polémica política. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

En el documento, el exmandatario aseguró que algunos sectores políticos de Estados Unidos buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana. También defendió la gestión de Sheinbaum y cuestionó el endurecimiento de la postura del gobierno estadounidense hacia México.

Asimismo, recordó diversos episodios de cooperación que mantuvo con Donald Trump durante su administración, incluyendo acuerdos en materia comercial, migratoria y de seguridad, y expresó su deseo de que el mandatario estadounidense retome la actitud que, según afirmó, mostró durante su primer periodo de relación con México.

Seguridad y política exterior, otros puntos de confrontación

Moreira aprovechó la controversia para cuestionar nuevamente la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de López Obrador.

🇲🇽🇺🇸 Relación México–EU, bajo tensión tras recientes debates políticos. REUTERS/Jonathan Ernst
🇲🇽🇺🇸 Relación México–EU, bajo tensión tras recientes debates políticos. REUTERS/Jonathan Ernst

El priista aseguró que la política de “abrazos, no balazos” contribuyó al debilitamiento de los mecanismos de inteligencia y seguridad nacional.

Además, insistió en que la intervención pública del expresidente en temas relacionados con Estados Unidos no contribuye a la estabilidad política ni diplomática del país, especialmente cuando la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta desafíos importantes en la agenda bilateral.

La confrontación verbal entre ambos personajes refleja el debate que continúa vigente sobre el papel que deben desempeñar los expresidentes en la vida pública nacional y sobre los límites de su participación en asuntos de interés internacional.

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