Gobernadora de Baja California celebra la sentencia de 122 años contra Daniel ‘N’, feminicida de Paola Andrea Bañuelos

La joven desapareció después de tomar un taxi de aplicación en Mexicali; el conductor asignado por DiDi desvió la ruta antes del crimen

Paola Bañuelos desapareció después de tomar un taxi de aplicación en Mexicali; el conductor asignado por DiDi desvió la ruta antes del crimen. | (Crédito: Jesús Aviles/Infobae México)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, celebró la sentencia emitida por el fallo emitido por un juez estatal en la que sentenció a Daniel ‘N’ con 122 años y 10 meses de prisión por el feminicidio y desaparición de la estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Paola Bañuelos, una joven de 23 años.

La madrugada del 8 de julio, Bañuelos pidió un taxi por la aplicación de DiDi tras visitar el antro “La Consentida”. El conductor que le asignó la plataforma fue Daniel ‘N’, quien se desvió de la ruta marcada por la joven.

Desde ese momento, su familia inició con su búsqueda, tres días después, el 11 de julio, Paola Bañuelos fue localizada sin vida en la colonia Islas Agrarias, Mexicali.

De acuerdo con el reporte forense, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Baja California y el castigo al feminicida de Paola Bañuelos

La gobernadora precisó que el castigo contra Daniel ‘N’ incluye una sanción económica contra el feminicida, así como para la plataforma, así como la reparación del daño en favor de la víctima.

Ávila Olmeda destacó los esfuerzos que realizaron tanto la Fiscalía General estatal como su gobierno para garantizar justicia en el asesinato de la joven estudiante.

La búsqueda inició desde que se dejó de tener rastro de ella | Foto Facebook Conexión Noticias

Sostuvo que: “En Baja California—entidad que, según cifras del informe de violencia contra las mujeres, al cierre del 2025 reportó un total de 34 víctimas de feminicidio—, quien violente una mujer enfrentará todo el peso de la ley, la justicia estará siempre del lado de las víctimas y de sus familias.

La funcionaria expresó su solidaridad a la familia de Paola Bañuelos: “Nuestra solidaridad permanente, no están solos”.

Daniel ‘N’, feminicida que enfrentará una sentencia de 122 años en prisión

Paola Bañuelos Flores desapareció en Mexicali después de abordar un taxi de aplicación conducido por Daniel “N”.

El reporte del GPS del vehículo registró un desvío inusual hacia la colonia donde residía Paola, posteriormente, el conductor marcó el viaje como finalizado en la aplicación. El celular de Paola fue hallado dañado en manos de una persona en situación de calle.

Sergio Daniel "N" fue detenido en Sonora y trasladado a Baja California. (Fiscalía de Sonora)

El 11 de julio, cuando fue hallado el cuerpo de la joven, el entonces presunto feminicida se entregó a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora. El feminicida, argumentó que lo hacía por amenazas.

Dos días después, Daniel “N” fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado.

