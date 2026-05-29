México

El expresidente Enrique Peña Nieto reaparece en complejo turístico de Ixtapan de la Sal

El momento ha generado diversas reacciones en redes sociales por el uso de unos zapatos de alta gama

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El expresidente Enrique Peña Nieto reaparece en complejo turístico de Ixtapan de la Sal. (Foto: Especial)
El expresidente Enrique Peña Nieto reaparece en complejo turístico de Ixtapan de la Sal. (Foto: Especial)

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en público en Ixtapan de la Sal, la fotografía compartida en redes sociales ha generado distintas reacciones por su imagen, ya que muy a su estilo, pese a no recibir una pensión por su mandato, portaba unos zapatos que superarían los 20 mil pesos.

Reaparición de Peña Nieto causa múltiples reacciones en redes sociales

El usuario de redes sociales, Jorge Mejía, compartió el momento en el lobby del Hotel Ixtapan Spas & Resort, donde se le puede ver con el exmandatario, en la misma publicación compartió el siguiente mensaje:

“La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan”.

La publicación ha generado casi 18 mil reacciones en Instagram y cientos de comentarios, entre los que se encuentran:

  • “Que acabado se le ve, la maldad pasa factura”
  • “Dile en nombre de muchos de nosotros que... vuuuuelvaaa”
  • “Lord Peña si que hacía reír era muy bueno con sus ocurrencias”
  • “Pues no que andaba ‘escondido’”

En la fotografía compartida por el usuario, Enrique Peña Nieto aparece con un traje de dos piezas y una camisa estampada de color azul, a su look se le suman unos zapatos Ferragamo con valor de 20 mil 600 pesos.

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