México

Arrojan cuerpos en bolsas negras en la autopista Orizaba-Puebla, Veracruz

Los restos humanos fueron encontrados sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla, en los municipios de Huiloapan de Cuauhtémoc y Maltrata

Guardar
Google icon
Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.
Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.

Cinco cuerpos envueltos en bolsas negras aparecieron la tarde del lunes 20 de julio sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla, en el estado de Veracruz. Los restos fueron localizados en dos puntos distintos de esa vía por elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial, tras recibir reportes ciudadanos que alertaban sobre malos olores provenientes de un barranco.

El primer reporte llegó alrededor de las 15:40 h al número de emergencias 911. La llamada describía la presencia de bolsas de plástico negro en un barranco a la altura del kilómetro 275, en el tramo Orizaba-Ciudad Mendoza.

PUBLICIDAD

Cuatro cuerpos en el kilómetro 265, municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc

Las autoridades confirmaron la localización de cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición, envueltos en bolsas negras, en el kilómetro 265, después de la curva conocida como El Pocito. El punto se ubica dentro del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, en la zona centro del estado.

El estado de putrefacción de los restos impidió a los peritos determinar el sexo de las víctimas o establecer cualquier dato de identidad. Elementos de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito, con sede en Orizaba, confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona conforme al protocolo de cadena de custodia.

PUBLICIDAD

Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.
Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos y recabó los indicios disponibles en la escena. Los restos y las evidencias quedaron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

La zona fue custodiada además por personal de Protección Civil del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc. Las corporaciones estatales y federales mantuvieron el perímetro acordonado durante las diligencias ministeriales.

Un quinto cuerpo a 500 metros del trébol de Maltrata

Minutos después del primer operativo, las mismas corporaciones recibieron un segundo reporte que las dirigió al kilómetro 251, en el tramo Ciudad Mendoza-Acatzingo. El hallazgo correspondió a un quinto cuerpo, también envuelto en bolsas negras, localizado a 500 metros del trébol de Maltrata, municipio del mismo nombre.

A diferencia de los cuatro anteriores, este cuerpo fue identificado como el de un hombre y presentaba huellas de violencia. Las autoridades no precisaron la naturaleza de esas marcas ni ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.

Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.
Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.

La víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense Regional de Orizaba, donde permanece en resguardo a la espera de su identificación. Al cierre de esta nota, ninguna persona había reclamado el cuerpo ni aportado datos que permitieran establecer su identidad.

La Fiscalía de Veracruz no ha emitido información oficial

Hasta la mañana del martes 21 de julio, ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz ni las corporaciones policíacas participantes en los operativos habían difundido un comunicado oficial sobre los hechos. El gobierno de la gobernadora Rocío Nahle tampoco se pronunció sobre el caso.

Las autoridades no han informado sobre las líneas de investigación que se siguen, ni sobre si los cinco cuerpos guardan relación entre sí. La identidad de las víctimas permanece sin establecer en todos los casos.

Los cinco hallazgos se registraron en dos municipios distintos pero sobre la misma vía, la autopista 150D, en un tramo de aproximadamente 14 kilómetros entre Huiloapan de Cuauhtémoc y Maltrata. Ambos municipios forman parte de la región centro del estado de Veracruz, una de las zonas con mayor tráfico vehicular del país por su conexión entre el Golfo y el Altiplano.

Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.
Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan la zona del hallazgo en el kilómetro 265 de la autopista Orizaba-Puebla. Crédito: Redes sociales.

La Fiscalía Regional del XV Distrito tiene a su cargo las diligencias de ambos expedientes. No se descarta que las investigaciones se consoliden en una sola carpeta si las pruebas periciales establecen un vínculo entre los casos.

Los cuerpos hallados en el kilómetro 265 permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado a la espera de los resultados de los peritajes. Las autoridades no fijaron un plazo para la entrega de resultados ni para la emisión de un pronunciamiento público.

Temas Relacionados

autopistaVeracruzcuerposmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América presume entrenamiento de Luis Ángel Malagón después de 4 meses fuera de las canchas | Video

Las estimaciones oficiales indican que podría reintegrarse a la competencia en aproximadamente seis semanas

América presume entrenamiento de Luis Ángel Malagón después de 4 meses fuera de las canchas | Video

Mataviejitas: la serie que revive el caso real y dónde verla en México

El caso de Juana Barraza es uno de los más comentados en la historia criminal del país

Mataviejitas: la serie que revive el caso real y dónde verla en México

¿Qué consecuencias dejó el Mundial al medio ambiente? Greenpeace alerta por toneladas de basura y emisiones históricas de CO2

La celebración de la Copa del Mundo no solo dejó felicidad, sino también una preocupación por el futuro del medio ambiente rumbo al 2030

¿Qué consecuencias dejó el Mundial al medio ambiente? Greenpeace alerta por toneladas de basura y emisiones históricas de CO2

Aseguran más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en alimento para ganado en Sonora: el cargamento iba a Tijuana

El conductor de un tractocamión fue detenido sobre la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco tras una inspección; autoridades localizaron 60 costales en los que se ocultaba la droga

Aseguran más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en alimento para ganado en Sonora: el cargamento iba a Tijuana

Mueren tres hombres al ser arrastrados por la corriente del río Palmarejo en Chihuahua

El temporal de lluvias deja al menos cinco víctimas fatales en distintos municipios de la entidad, según autoridades estatales

Mueren tres hombres al ser arrastrados por la corriente del río Palmarejo en Chihuahua
MÁS NOTICIAS

NARCO

México pide a la DEA aclarar el caso del agente que asistió a fiestas con narcos tras acusaciones contra políticos mexicanos

México pide a la DEA aclarar el caso del agente que asistió a fiestas con narcos tras acusaciones contra políticos mexicanos

EEUU solicita 15 mdd a “El Mayo” Zambada: esta es la élite millonaria que tiene menos dinero que el exlíder del Cártel de Sinaloa

Presuntos sicarios de Los Mayos amenazan al gobernador de Zacatecas de más violencia “si no cumple los acuerdos”

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

El supuesto triángulo amoroso de Yanet García, Lewis Howes y Martha Higareda explicado

El supuesto triángulo amoroso de Yanet García, Lewis Howes y Martha Higareda explicado

Mataviejitas: la serie que revive el caso real y dónde verla en México

Danna, Belinda y Mariana Treviño hacen sold out con Mentiras All Stars: esta es la nueva función confirmada en CDMX

¿Cuánto gana Yanet García en OnlyFans? La cifra millonaria revelada

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

DEPORTES

Estos son los mexicanos que pueden hacer historia en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Estos son los mexicanos que pueden hacer historia en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

América presume entrenamiento de Luis Ángel Malagón después de 4 meses fuera de las canchas | Video

Guillermo Ochoa recibe inesperado premio internacional por besar poste del Estadio Azteca en el Mundial 2026

Toluca vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver el partido de Campeón de Campeones 2026

Javier Aguirre recibe inesperado premio internacional por insultar a Anthony Gordon, jugador de Inglaterra en el Mundial 2026