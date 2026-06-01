México

Pronóstico del tiempo en Ecatepec para este 1 de junio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este lunes en Ecatepec, México.

La probabilidad de precipitaciones para este lunes en Ecatepec es de 25% durante el día y del 65% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 64% en el transcurso del día y del 52% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 28 grados y un mínimo de 15 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 13.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 39 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

PUBLICIDAD

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec sufre problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en EcatepecClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Mérida este 1 de junio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Mérida este 1 de junio

Guadalajara: el pronóstico del clima para este 1 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guadalajara: el pronóstico del clima para este 1 de junio

Clima en Mazatlán: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Mazatlán: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Culiacán Rosales este lunes 1 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Culiacán Rosales este lunes 1 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a presunto líder de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

Detienen a cinco presuntos integrantes del CJNG tras ataque contra militares en Zitácuaro, Michoacán

Detienen a conductor de camión con casi una tonelada de metanfetamina escondida en jícamas congeladas

A un mes de la acusación, qué fue de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por EEUU de proteger a Los Chapitos

Encuentran túnel deslizante entre Tijuana y San Diego, California, para el trasiego de armas y drogas

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” agradece recreación digital de la voz del comediante rumbo al Mundial 2026

Hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” agradece recreación digital de la voz del comediante rumbo al Mundial 2026

MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy 31 de mayo

¿Enfermedad o falta de higiene? Alejandro Fernández da de qué hablar al aparecer con la lengua verde

Cristian Castro revela infancia marcada por aislamiento: “Todos los artistas tenemos un cierto grado de autismo”

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, llama mentirosa a Addis Tuñón y advierte que no puede hablar de su familia

DEPORTES

Charly Rodríguez, Berterame, Marcel Ruiz: los sacrificados de Javier Aguirre que se quedaron sin Mundial 2026

Charly Rodríguez, Berterame, Marcel Ruiz: los sacrificados de Javier Aguirre que se quedaron sin Mundial 2026

Convocatoria oficial de México para el Mundial 2026: Memote Martínez, Hormiga González se cuelan a la lista

Cómo armó el DT de México su Selección para el Mundial 2026: el proceso de construcción del equipo

La defensa de México en el Mundial 2026: quiénes son los centrales y laterales del Tri

De Memo Martínez a la “Hormiga” González: las novedades de Javier Aguirre en la lista de México para el Mundial 2026