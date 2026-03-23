Así fue el rescate de más de 200 migrantes atrapados dentro de un tráiler en Veracruz

Rescataron a más de 20 migrantes atrapados en un tráiler en Veracruz (X/ @LosPoliticosVer)

Más de 200 migrantes fueron rescatados de una cabina de un tráiler en Xalapa, Veracruz la tarde del lunes 23 de marzo. Las personas indocumentadas se encontraban al interior de un camión de carga, la cual fue llevada a un corralón en la calle Galeana, colonia Revolución.

Luego de que estacionaron la unidad, personal del lugar se percató que al interior de la caja viajaban personas, por lo que solicitaron el apoyo de personal de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, los gritos de auxilio alarmaron al personal del depósito vehicular, por lo que identificaron que dentro del tráiler viajaba un grupo numeroso de personas y que estaban acinadas.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Xalapa para auxiliar en el rescate de las personas indocumentadas, se desconoce cuánto tiempo pasaron atrapadas. Esta situación generó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, así como del gobierno municipal.

Rescatan a migrantes atrapados en un tráiler en Veracruz

Rescatan a migrantes atrapados en un tráiler en Veracruz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policía Estatal intervino para el rescate de los migrantes, hasta el momento no se tiene una cifra exacta pero se estima que alrededor de 250 a 300 migrantes fueron localizados al interior de la caja del tráiler, entre ellos había menores de edad. Fue en el depósito de las Grúas Méndez de Xalapa donde ocurrió esta situación.

Debido a la cantidad de personas indocumentadas intervino José Manuel Pozos Castro, subsecretario de gobierno, quien arribó al lugar para coordinar las acciones de rescate y atención a las personas de origen Centroamericano. Para su atención fueron trasladados a centros de migración en Veracruz, el Instituto Nacional de Migración atendió el incidente.

De acuerdo con las autoridades, el tráiler circulaba por la comunidad de Rinconada en el municipio de Emiliano Zapata cuando fue detenido por policía estatal, durante la revisión no se reportó alguna anomalía, por lo que fue remolcado al corralón.

Más de 250 migrantes fueron rescatados de un tráiler en Veracruz (Captura redes sociales)

Gobierno de México y Colombia fortalecen agenda migratoria bilateral

México y Colombia acordaron en Bogotá reforzar la agenda migratoria bilateral durante el Foro de Alto Nivel CELAC-África, según informó la canciller colombiana Rosa Villavicencio tras reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente. El pacto prioriza mantener la cooperación en materia migratoria y otros sectores bajo el respeto a la soberanía de ambas naciones.

Desde la capital colombiana, De la Fuente destacó la importancia de la colaboración entre México y Cuba, reiterando el compromiso mexicano con la ayuda humanitaria a la isla, en línea con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario subrayó que el país mantendrá el apoyo material, en un contexto marcado por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió posibles afectaciones ante el envío de combustible mexicano a Cuba.

Durante la conferencia matutina en Cancún, Quintana Roo, Sheinbaum confirmó que el 20 de marzo partirá un nuevo buque con ayuda humanitaria a Cuba, gestionado desde el Puerto de Veracruz por la Secretaría de la Marina. La presidenta precisó que se continuará buscando vías para suministrar combustible a la isla “sin afectar a México”.