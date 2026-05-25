Meses sin intereses en el Hot Sale 2026: cuáles tiendas los ofrecen y con qué tarjetas aplica

Las condiciones, tiendas afiliadas y tarjetas aceptadas varían, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y los bancos emisores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el Hot Sale 2026, los meses sin intereses se mantienen como uno de los principales incentivos de compra en el comercio electrónico del país.

Este programa permite a los consumidores pagar productos y servicios en cuotas mensuales fijas, sin cargos adicionales, al utilizar tarjetas bancarias participantes.

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Las condiciones, tiendas afiliadas y tarjetas aceptadas varían, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y los bancos emisores.

Principales tiendas que ofrecen meses sin intereses

Tiendas departamentales, supermercados, plataformas de tecnología, moda, viajes y electrodomésticos

Las cadenas participantes en el Hot Sale 2026 abarcan tiendas departamentales, supermercados, plataformas de tecnología, moda, viajes y electrodomésticos. Entre las principales empresas que otorgan meses sin intereses destacan:

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Confirmación de meses sin intereses en Hot Sale 2026 por tienda

Liverpool y Palacio de Hierro ofrecen meses sin intereses de 6, 9, 12 y hasta 18 meses en categorías seleccionadas, tanto en tiendas físicas como en línea. Las promociones y plazos pueden variar por departamento, banco y monto mínimo de compra.

Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera participan con meses sin intereses en electrónica, línea blanca y cómputo, con plazos de hasta 18 meses en productos y bancos seleccionados.

Amazon México aplica meses sin intereses a partir de compras mínimas de $2,500 en productos participantes, exclusivamente con tarjetas de crédito de bancos nacionales aliados.

Coppel, Sears y Sanborns integran promociones de 6 a 18 meses sin intereses en electrodomésticos, tecnología y hogar, con plazos sujetos a restricciones de producto y banco participante.

Mercado Libre ofrece hasta 12 meses sin intereses en productos marcados, la disponibilidad depende de la tarjeta de crédito y el banco emisor.

Office Depot participa con meses sin intereses de hasta 18 meses en compras en línea y sucursales, con tarjetas bancarias seleccionadas.

Las condiciones pueden variar por estado, producto, monto y vigencia. La recomendación oficial es consultar el listado actualizado enla página oficial del Hot Sale: https://www.hotsale.com.mx.

Tarjetas bancarias participantes y condiciones

Las tarjetas de débito, tarjetas internacionales y cuentas digitales no participan en meses sin intereses, salvo excepciones informadas en los términos y condiciones de cada tienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los meses sin intereses aplican únicamente con tarjetas de crédito emitidas por bancos nacionales. Las principales instituciones participantes en 2026 son:

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BBVA, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank y Banco Azteca.

Bancos regionales y tarjetas departamentales pueden sumarse con promociones puntuales, según la tienda y la campaña.

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Las tarjetas de débito, tarjetas internacionales y cuentas digitales no participan en meses sin intereses, salvo excepciones informadas en los términos y condiciones de cada tienda.

El monto mínimo para acceder a meses sin intereses varía entre $1,500 y $3,000, dependiendo de la tienda y el banco emisor. El plazo autorizado (6, 9, 12 o 18 meses) depende del producto, la promoción activa y el banco.

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Restricciones y verificación de promociones

Las promociones pueden consultarse directamente en las páginas oficiales de cada tienda, así como en el micrositio de Hot Sale y los portales de los bancos aliados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiendas y bancos establecen restricciones generales para los meses sin intereses:

Solo aplican en productos y categorías señalados como participantes.

El beneficio es válido exclusivamente en compras realizadas durante el periodo oficial del Hot Sale 2026, del 20 al 27 de mayo.

No es acumulable con otras promociones, bonificaciones o cupones de descuento, salvo disposición expresa de la tienda.

El cargo total se divide en cuotas iguales y aparece reflejado en el estado de cuenta del siguiente corte; los pagos anticipados no generan penalización, pero se debe solicitar la liquidación directamente con el banco.

Las promociones pueden consultarse directamente en las páginas oficiales de cada tienda, así como en el micrositio de Hot Sale y los portales de los bancos aliados.

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Se recomienda revisar los términos y condiciones, así como la vigencia específica de cada promoción, antes de realizar una compra.

Canales oficiales para información y aclaraciones

Para aclaraciones sobre cargos, promociones o condiciones de meses sin intereses, los clientes pueden comunicarse con la línea de atención al cliente de su banco o solicitar soporte directo en el chat oficial de Hot Sale. (Pexels)

La lista de tiendas afiliadas, bancos participantes y preguntas frecuentes se encuentra disponible en https://www.hotsale.com.mx y en los portales de los bancos emisores.

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Para aclaraciones sobre cargos, promociones o condiciones de meses sin intereses, los clientes pueden comunicarse con la línea de atención al cliente de su banco o solicitar soporte directo en el chat oficial de Hot Sale.