Quien es Zenyazen Escobar, morenista acusado de emborracharse en la Cámara de Diputados e intentar golpear a un priista

El diputado de Morena también fue Secretario de Salud de Veracruz (X/@ZenyazenEscobar)

La tarde de este 28 de mayo la Cámara de Diputados fue escenario de empujones y un conato de pelea durante una sesión extraordinaria. El altercado fue entre el diputado de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar, y el priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

De acuerdo con clips que circulan en redes sociales, Gutiérrez Mancilla le dijo a Zenyazen Escobar: “Pinche estríper, trepador”, hasta que el legislador de Morena perdió el control, se quitó el sombrero y se colocó en posición de pelea.

PUBLICIDAD

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

En medio del altercado, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó al orden desde la tribuna: “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.

Tras los empujones, la diputada priista Ana Isabel González solicitó que se practicara un antidoping a Escobar, mientras legisladores del PAN y el PRI también pidieron la prueba ante la sospecha de que su conducta estuviera relacionada con la influencia de sustancias o por estar en estado etílico.

PUBLICIDAD

Él es Zenyazen Escobar: de presunto bailarín exótico a disputado de Morena

Zenyazen Escobar, fue secretario de Educación Pública de Veracruz (Foto: Twitter @ZenyazenEscobar)

El paso de Zenyazen Roberto Escobar García por la política veracruzana ha estado marcado por episodios que rebasan los límites del ámbito legislativo.

Quien hoy ostenta el cargo de diputado por Morena en el distrito 16 de Córdoba y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación, también ha enfrentado cuestionamientos públicos sobre su pasado, incluso antes de asumir la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021.

PUBLICIDAD

El episodio que más notoriedad alcanzó fue la circulación de una fotografía en blanco y negro en la que aparece un joven Zenyazen Escobar, con el torso desnudo y una imagen que ofrecía servicios de bailes privados bajo el nombre de “Tarzán Boy”, en bares y antros de la región de Orizaba.

Esta imagen fue difundida por maestros poco antes de que rindiera protesta como secretario en el gabinete estatal.

Las supuestas imágenes de Zenyazen Escobar durante su juventud como presunto bailarín exótico.

El propio funcionario abordó las acusaciones en una única oportunidad, durante una entrevista en el programa de internet “Desde el cascarón” en octubre de 2017. Allí, explicó que practicó físico-constructivismo y fitness durante once años, participando en concursos estatales y en un campeonato nacional en Puebla en 2013.

PUBLICIDAD

El entrevistador fue directo al preguntarle si alguna vez había trabajado como stripper. Escobar respondió: “No, pues fui constructivista”.

Añadió que si bien asistía a presentaciones, nunca recibió pago por bailar para una mujer, y reconoció que tiene varios primos que sí se dedican a esa labor. Defendió el trabajo de quienes realizan espectáculos privados y rechazó ser objeto de discriminación por ese motivo, al afirmar que es “más respetable a robarse el dinero del pueblo, porque al final se lo ganan con el sudor de su cuerpo”.

PUBLICIDAD