Panteón Rococó explica por qué es triste cantar “La Carencia”

Panteón Rococó es la banda con mayor número de participaciones en el Vive Latino. (Cortesía)

Panteón Rococó es una de las bandas más importantes de nuestro país debido al impacto que tiene dentro de la sociedad pues la mayoría de los mexicanos hemos cantado alguna de sus canciones en alguna reunión, un karaoke, una fiesta e inclusive, para los más fans, en una de sus presentaciones en vivo.

A través del tiempo muchos grupos de música tienen la tendencia a separarse o a salir del gusto del público debido a la evolución musical de los géneros que van surgiendo y a los nuevos ritmos que se ponen de moda. Pero en el caso de Panteón Rococó no ha sido así y por poco menos de 30 años se han mantenido vigente.

Pero existe una fórmula o un secreto que tengan las bandas para mantenerse vigentes en el gusto del público, no sólo mexicano, sino internacional. Según con las declaraciones que dio Dr. Shenka, vocalista del grupo, no es que sea una receta, sino que, en su caso, ha sido gracias a las canciones que crean una identificación con la sociedad como por ejemplo La Carencia.

Panteón Rococó inició su carrera hace 29 años. (Cortesía)

“Hacemos canciones de piso, no estamos en un lugar de privilegio hablando de las cosas, nos gusta describir nuestro entrono, reflexionar sobre lo que pasa en la sociedad, mantener el compromiso de lo que hablamos por medio de un discurso ameno, también, sin pretensiones, sino solamente lo que pasa a cualquier persona en México y como consecuencia eso tiene un eco en otros países, además que son canciones atemporales”, declaró el intérprete de La Dosis Perfecta, en entrevista con Infobae México.

Sin embargo, no todo dentro del repertorio musical y la trayectoria artística de Panteón Rococó, parece bueno, pues existe un tema llamado La Carencia, que le genera tristeza cantarla por un motivo en particular el cual es que el contexto social y cultural no ha cambiado “nada” desde que se escribió la canción: hace más de 20 años.

“Seguimos viviendo desde ha más de 20 años de la misma forma, justo como habla La Carencia, lamentablemente la realidad es la misma, eso hace que quien la escucha se identifique, pero no le quita que es triste, si lo vemos fríamente, cantar esta canción es triste pues significa que no han cambiado las cosas en el país y esto generó un lenguaje identificable para todos.”, declaró Dr. Shenka.

El vocalista de la banda lamentó que las cosas en México no hayan cambiado en más de dos décadas Crédito: Cortesía

Relacionado con la canción, el vocalista de Panteón Rococó mencionó que quisiera un día dejar de cantar La Carencia y que las nuevas generaciones de mexicanos un día la escuchen y piensen que vivíamos “mal”, pero por el momento no es así.

“Quisiera no volver a cantar La Carencia y que las generaciones que vienen, al escucharla, dijeran que lo vivimos era muy feo, pero es lo que actualmente seguimos padeciendo los mexicanos día con día”, reflexionó en entrevista con Infobae México.

Panteón Rococó prepara nuevo álbum con una canción que hable de los asesinatos en México

De acuerdo con las palabras de Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, busca que la vida cotidiana de México se refleje en sus canciones y por ello prepara un disco inédito donde hable de un contexto social que “indigna a todos los mexicanos” como el tema de las muertes dolosas en el país.

“Nuestra meta fundamental es seguir haciendo música, la banda está en un momento maduro, retomando muchas cosas, renovándose, sacaremos disco nuevo, inédito, lo necesitamos nosotros y también el público, que hable de los asesinatos y que nos indigna como sociedad”, concluyó.