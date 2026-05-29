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Brenda Aguilar, de 21 años, laboratorista clínica desapareció rumbo a su trabajo en Cuautitlán Izcalli: familia cierra la México-Querétaro

Se le vio por última vez a las 6:20 de la mañana del 18 de febrero cuandio salió rumbo a su trabajo en el Hospital Santa Anita, en Tepotzotlán

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A 100 días de la desaparición de Brenda Aguilar Guadalupe, de 21 años, su familia tomó y liberó la caseta de cobro de Tepotzotlán para exigir avances en la búsqueda, después de denunciar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no les ha dado respuestas claras sobre una joven que salió de su casa rumbo al trabajo y no alcanzó ni a llegar a la parada del transporte.

La protesta se realizó en la caseta de Tepotzotlán, donde familiares, amigos y personas cercanas levantaron las plumas y permitieron el paso libre de automovilistas, sin cobro de peaje. La familia sostuvo que la movilización fue una medida de presión por la falta de resultados en la investigación.

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Brenda Aguilar Guadalupe desapareció el 18 de febrero de 2026 alrededor de las 6:20 horas, cuando salió de su casa en el Pueblo de Santa María Tianguistengo, en Cuautitlán Izcalli, con dirección a su trabajo en el Hospital Santa Anita, en Tepotzotlán. De acuerdo con el testimonio difundido por su familia, fue privada de la libertad a unos pasos de su hogar.

La joven vestía pijama quirúrgica rosa claro, llevaba una mochila gris claro y usaba lentes de armazón dorado. En el mensaje con el que su entorno ha impulsado su búsqueda, Brenda es presentada como laboratorista clínico, emprendedora y una persona muy unida a su familia, que “solo quiero seguir estudiando, trabajar, crecer, cumplir mis metas”.

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La familia acusa falta de acciones concretas en la investigación

Los manifestantes señalaron que, después de más de tres meses de la desaparición, no han recibido información suficiente sobre las diligencias realizadas ni sobre las líneas de búsqueda que siguen abiertas. También afirmaron que han entregado datos, videos y posibles puntos de rastreo que, hasta ahora, no habrían sido atendidos de manera efectiva.

El padre de Brenda, Antonio Aguilar, aseguró que hace aproximadamente un mes sostuvo un diálogo con autoridades de investigación y que en esa reunión se planteó revisar algunos puntos, incluidos ranchos de la zona. Según su dicho, esas acciones no se concretaron.

“Les dije: cuando vayan, yo los acompaño; pero no han ido. Ya les dimos videos, ya les dimos todo. Ya no sé de qué manera pedir que trabajen”, expresó el padre de la joven.

Antonio Aguilar también dijo que, después de anunciar la movilización, recibió una llamada de personal de Gobernación para ofrecer una mesa de diálogo. Su respuesta, según declaró, fue que la familia no busca solo una reunión, sino que la Fiscalía actúe para localizar a su hija.

“Me hablaron para ofrecerme una mesa de diálogo, pero yo les dije que lo que quiero es que me ayuden a traer a mi hija. Como autoridad, que le exijan a la Fiscalía que trabaje, que busquen, que si la tienen en otro estado, que me la traigan como sea”, afirmó.

La advertencia de los familiares fue que no se retirarían hasta obtener una respuesta clara de las autoridades correspondientes. El padre agregó que la protesta podría crecer con el paso de las horas, porque más personas se sumarían a la exigencia de búsqueda.

“No vamos a parar. Somos muchos y viene más gente. Queremos a Brenda de regreso”, sostuvo.

El municipio desplegó una búsqueda en Tepotzotlán el 4 de marzo

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli informó el 4 de marzo de 2026 que realizó acciones de localización en favor de Brenda Aguilar Guadalupe a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. La intervención se hizo por medio del Departamento de Atención y Medidas de Protección a Víctimas de Violencia de Género de la Policía Municipal.

Según el informe municipal, se desplegó la Célula de Búsqueda en la colonia Santiago Cuautlalpan, en el municipio de Tepotzotlán, en coordinación con dependencias estatales y federales. Entre las medidas aplicadas estuvo una prospección con sobrevuelo de dron en el Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán y la Presa de la Concepción.

En esa acción, la Comisión Nacional de Búsqueda marcó dos puntos de interés. También participaron la Célula de Búsqueda de Tepotzotlán, personal del Ministerio Público, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la propia Comisión Nacional de Búsqueda.

El gobierno municipal indicó que en esas labores estuvo presente Antonio Aguilar, padre de Brenda. Pese a ese despliegue, la familia sostiene que los avances no han sido suficientes y que la desaparición sigue sin una respuesta clara.

En el mensaje de búsqueda difundido por sus seres queridos, Brenda es descrita como una hija, una hermana y una mujer con planes de estudio, trabajo y vida familiar. La petición que acompaña esa difusión es directa: compartir su rostro, informar cualquier dato útil y ayudarla a volver a casa.

  • Brenda Aguilar Guadalupe desapareció el 18 de febrero de 2026 en Santa María Tianguistengo, en Cuautitlán Izcalli, cuando iba rumbo a su trabajo en Tepotzotlán.
  • 100 días de su desaparición, su familia tomó la caseta de Tepotzotlán y dio paso libre para exigir a la Fiscalía mexiquense avances reales en la búsqueda.
  • El municipio informó que el 4 de marzo desplegó una búsqueda con dron y revisión de zonas de interés, pero la familia afirma que las acciones no han dado resultados suficientes.

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