México aplica restricciones a viajeros de tres países africanos por brote de ébola a días del Mundial 2026

Pasaportes de Uganda, R.D. del Congo y Sudán con sellos de 'RESTRICCIÓN' se ven sobre un mostrador de aeropuerto mexicano, reflejando las estrictas medidas sanitarias ante un brote de Ébola en el contexto del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México restringió la entrada de pasajeros internacionales que hayan estado en los últimos 21 días en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur. La medida responde al brote de ébola declarado emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y llega a menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La restricción aplica a quienes no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en el país y tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales.

La aerolínea Viva Aerobus fue la primera en comunicar dichas medidas: en un aviso publicado en sus redes sociales confirmó que la medida entró en vigor a las 00:00 horas del mismo 28 de mayo.

(Viva Aerobús)

"Derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México, informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales“, se lee.

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El brote corresponde al virus de Bundibugyo, una variante del ébola para la que no existe vacuna aprobada ni tratamiento específico, lo que complica la respuesta sanitaria internacional.

México ya había anunciado algunas medidas

El secretario de Salud David Kershenovich ya había anunciado hace dos días algunas medidas en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Salud de México, David Kershenovich, se dirige a los medios de comunicación, junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para anunciar medidas de detección del ébola en los aeropuertos, instando al público a evitar viajar al Congo y pidiendo a quienes lleguen de ese país que se sometan a una cuarentena de 21 días, en la Ciudad de México, México, el 26 de mayo de 2026.

Precisó que México no impuso una prohibición total de entrada, pero sí recomendó que quienes hayan estado o transitado por esas naciones en las últimas tres semanas reprogramen su viaje hasta que la emergencia concluya. El llamado aplica tanto para ciudadanos de esos países como para turistas que los hayan visitado.

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A los viajeros que lleguen al país desde esas regiones, las autoridades les aplicarán vigilancia epidemiológica activa: toman datos del itinerario, documentos y lugar de estancia, y los contactan cada 24 horas para detectar síntomas del virus. Los mexicanos que se encuentren actualmente en los tres países africanos podrán regresar sin restricciones, aunque las autoridades les pidieron evitar el contacto con personas infectadas.

La OMS elevó el riesgo a “muy alto” tras registrar 750 casos sospechosos

La OMS declaró el brote el 15 de mayo como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y advirtió que la epidemia es “extremadamente grave y difícil”.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el virus “se propaga rápidamente” y elevó el nivel de riesgo en el Congo al máximo de su escala. Al momento de la declaración se contabilizaban 82 casos confirmados, 7 muertes confirmadas y cerca de 750 casos sospechosos con 177 fallecimientos probables. La amenaza se extiende a al menos una decena de países africanos más.

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Estados Unidos y Canadá adoptaron medidas más estrictas

La respuesta de los tres países anfitriones del Mundial 2026 no fue uniforme. Estados Unidos prohibió el ingreso a no ciudadanos que hayan visitado el Congo, Uganda o Sudán del Sur en las últimas tres semanas, y redirige a todos los viajeros provenientes de esas naciones hacia tres aeropuertos: Washington, Atlanta y Houston, donde se les somete a controles sanitarios.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades extendió después esa restricción a los residentes permanentes con un período inicial de 30 días.

Canadá adoptó la postura más restrictiva: vetó la entrada de residentes provenientes de los tres países por 90 días a partir del 27 de mayo. Ciudadanos y residentes permanentes canadienses que regresen de esas zonas sin síntomas deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 21 días a partir del 30 de mayo.

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República Democrática del Congo participará en el Mundial 2026

FOTO DE ARCHIVO. Jugadores de República Democrática del Congo celebran su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA tras el partido final de las eliminatorias interconfederaciones contra Jamaica, en el Estadio Guadalajara, Guadalajara, México. 31 de marzo de 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMÁGENES DEL DÍA

La República Democrática del Congo participará en el torneo con tres partidos de fase de grupos: el 17 de junio ante Portugal en Houston, el 23 de junio ante Colombia en Guadalajara —donde la alerta sanitaria por el brote mantiene en guardia a las autoridades de Jalisco— y el 27 de junio ante Uzbekistán en Atlanta. Los jugadores de la selección congoleña residen en Europa y realizaron su concentración previa en Bélgica.