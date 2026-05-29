México

Huatulco: el destino oaxaqueño que los mexicanos buscan más en invierno y que pocos conocen a fondo

Sigue estrategias para encontrar precios bajos: compra anticipada de vuelos, aprovecha restaurantes en La Crucecita, consulta paquetes con descuento en hoteles y selecciona actividades gratuitas en playas públicas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El clima es tropical, con temperaturas de 24 a 32 grados centígrados durante todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los destinos de playa más atractivos de México, Huatulco, en la costa de Oaxaca, se ha convertido en uno de los sitios más buscados durante el invierno. Aunque miles lo visitan cada año, pocos viajeros conocen a fondo cómo ahorrar, qué hacer y cuánto cuesta realmente vacacionar ahí.

Ubicado en el Pacífico sur, Huatulco cuenta con nueve bahías y 36 playas dentro de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y un parque nacional federal.

El clima es tropical, con temperaturas de 24 a 32 grados centígrados durante todo el año. La temporada seca va de diciembre a mayo —la preferida para actividades acuáticas y excursiones—, mientras que la época de lluvias, de junio a octubre, permite acceder a precios más bajos y ver la vegetación en su punto más verde.

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Hospedaje en Huatulco: opciones y precios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vuelos redondos desde CDMX: desde $1,700 MXN en oferta (Volaris, Aeroméxico); en temporada alta o con poca anticipación pueden llegar a $6,000 MXN. El vuelo dura aproximadamente 1 hora 20 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Económico ($800-$1,500 por noche)

  • Posada Eden Costa (Santa Cruz)

Posada Eden Costa (Santa Cruz)

  • Barceló Huatulco (Bahía Tangolunda, todo incluido)

Barceló Huatulco (Bahía Tangolunda, todo incluido)

  • Dreams Huatulco Resort & Spa (Tangolunda, todo incluido premium, desde $3,669 MXN en temporada baja)

Dreams Huatulco Resort & Spa (Tangolunda, todo incluido premium, desde $3,669 MXN en temporada baja)

Actividades y tours: precios y detalles

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Verificar qué incluye cada paquete: transporte, guía, equipo y comida(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Snorkel y recorrido por bahías: $1,080-$1,150 por persona (7 horas, incluye bebidas y traslado desde el hotel)
  • Avistamiento de ballenas y delfines: desde $1,120 por persona (diciembre a marzo, 2.5-4 horas)
  • Parque Eco-Arqueológico Copalita: $60 entrada para mexicanos, $80 para extranjeros; guía en sitio $380-$450 (2-3 horas, zona arqueológica zapoteca y naturaleza)
  • Tours a cascadas de Copalitilla: $950-$1,843 por persona (incluye transporte; algunas versiones incluyen comida)
  • Tour del café orgánico: desde $1,072 por persona (visita a fincas cafetaleras, degustación y comida)
  • Tour privado de bahías: $4,400-$6,100 por grupo de hasta 9 personas

Procedimiento para contratar tours:

1. Comparar opciones en plataformas como Viator, Expedia Actividades o Tripadvisor antes de llegar

2. Verificar qué incluye cada paquete: transporte, guía, equipo y comida

3. Reservar con al menos 24 horas de anticipación y confirmar punto de salida

4. Preguntar directamente en los hoteles, ya que algunos ofrecen paquetes con descuento para huéspedes

Transporte: cómo llegar y moverse

Vista aérea de una isla tropical densamente arbolada con una playa de arena blanca. El agua circundante es de un turquesa claro, revelando arrecifes de coral, y se convierte en un azul profundo más lejos.
Preguntar directamente en los hoteles, ya que algunos ofrecen paquetes con descuento para huéspedes (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Vuelos redondos desde CDMX: desde $1,700 MXN en oferta (Volaris, Aeroméxico); en temporada alta o con poca anticipación pueden llegar a $6,000 MXN. El vuelo dura aproximadamente 1 hora 20 minutos
  • Traslado aeropuerto-hotel: muchos hoteles ofrecen servicio de traslado; verificar al hacer la reserva
  • Taxis locales: $80-$200 MXN por trayecto dentro de la zona turística
  • Transporte público: la opción más económica para moverse entre La Crucecita, Santa Cruz y Chahué
  • Renta de auto: $500-$700 por día; recomendable para visitar bahías alejadas por tierra

Alimentación: precios y recomendaciones

Mesa con dos sillas adornada con velas y flores sobre la arena junto al mar y palmeras al atardecer.
Restaurantes en La Crucecita (barrio central de Huatulco): la zona concentra la mayor oferta gastronómica local, desde fondas hasta opciones más amplias, con precios para todos los presupuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Restaurante local: $100-$200 por persona
  • Restaurante turístico o de playa: $300-$600 por persona
  • Comida callejera: $20-$50 por porción (tacos, tamales, sopes)
  • Restaurantes recomendados:
  • El Sabor de Oaxaca (Av. Guamúchil 206, La Crucecita): cocina oaxaqueña tradicional, tlayudas, moles y chapulines; precios accesibles, abierto desde las 7:30 hasta las 11 de la noche.
  • Restaurantes en La Crucecita (barrio central de Huatulco): la zona concentra la mayor oferta gastronómica local, desde fondas hasta opciones más amplias, con precios para todos los presupuestos.

Consejos para ahorrar y disfrutar

  • Comprar vuelos y hospedaje con anticipación, especialmente para temporada alta (diciembre-enero).
  • Evitar Semana Santa, vacaciones de verano y diciembre para encontrar menos gente y mejores precios.
  • Preferir mercados locales y comida callejera en La Crucecita para gastar menos sin sacrificar sabor.
  • Consultar con el hotel sobre paquetes de tours para huéspedes, que suelen incluir descuentos.
  • Aprovechar playas públicas de acceso gratuito como La Entrega, Maguey y Chahué para actividades sin costo.
  • Preguntar en el destino por festivales y eventos locales, que con frecuencia no tienen costo de entrada.

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