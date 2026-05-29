Estas son las líneas de transporte que conectarán con la nueva ruta del Trolebús al Estadio Banorte

El Trolebús de la línea 14 que al Estadio Banorte ofrecerá conexión con otras líneas de transporte. Crédito: Cuartoscuro.

La movilidad rumbo al Mundial de 2026 sigue transformándose en la Ciudad de México y una de las apuestas más importantes será la nueva ruta del Trolebús hacia el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

Sin embargo, más allá del trayecto principal, el verdadero cambio estará en todas las conexiones que permitirán a miles de aficionados llegar desde distintos puntos de la capital utilizando Metro, Metrobús, Tren Ligero y próximamente Cablebús.

La nueva Línea 14 del Trolebús correrá entre Metro Universidad y el Estadio Banorte, atravesando la zona de Santa Úrsula Coapa.

El objetivo es reducir el uso del automóvil durante los partidos del Mundial y facilitar los traslados desde el sur de la CDMX.

Con diversos sistemas de transporte ya existentes, se convierte en una ruta estratégica para los asistentes al torneo.

Avances a pocas semanas del inicio del Mundial. (redes sociales)

De Metro CU al Metrobús Perisur: las conexiones clave

Uno de los principales enlaces será con la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, lo que permitirá que personas provenientes del norte y centro de la ciudad puedan llegar hasta el nuevo trolebús sin necesidad de utilizar automóvil.

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Esta conexión será especialmente importante para usuarios que lleguen desde puntos como Indios Verdes, Hidalgo, Centro Médico o Zapata.

Además, la nueva ruta tendrá cercanía con el corredor de Perisur, donde actualmente existe conexión entre el Trolebús Línea 12 y la Línea 1 del Metrobús.

Esto abrirá una alternativa para quienes se desplacen desde Insurgentes Sur, Reforma o incluso desde el norte capitalino mediante el Metrobús.

Otro punto importante será la conexión con el Tren Ligero en la estación Estadio Azteca, ubicada sobre Calzada de Tlalpan. Gracias a ello, aficionados podrán llegar desde Taxqueña y enlazarse con la Línea 2 del Metro, una de las más utilizadas de la capital.

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En el paradero Universidad se construye el Cablebús y Trolebús (Infobae México/ Jaqueline Viedma)

Cablebús y CETRAM Huipulco: así crecerá la red rumbo al Mundial

La zona de Huipulco también tendrá un papel fundamental debido a que el CETRAM funcionará como nodo de transferencia para RTP, rutas concesionadas, Tren Ligero y el nuevo trolebús.

Autoridades han confirmado mejoras en este punto para atender la alta demanda que se espera durante los partidos mundialistas.

Además, el Gobierno capitalino contempla futuras conexiones con proyectos de Cablebús para reforzar la movilidad en el sur de la ciudad.

En el paradero de Universidad se están realizando una serie de obras de movilidad (Infobae México/ Jaqueline Viedma)

Aunque algunos enlaces aún siguen en planeación, la intención es que los usuarios puedan combinar distintos sistemas de transporte usando la Tarjeta de Movilidad Integrada y así disminuir tiempos de traslado.

La conexión también beneficiará a quienes provengan desde Taxqueña, ya que desde ahí se podrá tomar el Tren Ligero de la línea 12 que hace conexión con la 14 que va rumbo al Estadio Banorte.

Con estas conexiones, la nueva ruta del Trolebús no solo funcionará como un transporte hacia el estadio, sino como una pieza clave de toda la red de movilidad que la CDMX prepara para recibir a millones de visitantes durante la Copa del Mundo de 2026.

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