México

Cómo está el precio de la gasolina en Puebla este 29 de mayo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Guardar
Google icon
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por litro en Puebla? Consulta a continuación los costos más altos y más bajos de este 29 de mayo, de acuerdo con la informaciónde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de los combustibles.

El precio de la gasolina por litro

El precio de la gasolina magna este día está en 23.747 pesos el litro en promedio.

Por su parte el costo de la gasolina premium de hoy se encuentra en 28.098 pesos el litro en promedio.

Finalmente, el valor del diésel está en 27.238 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Puebla

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

De 75 lotes en subasta, solo cuatro encontraron comprador y la recaudación total fue de 47.8 millones de pesos

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Así fue la polémica boda en Roma de Nodal y Ángela Aguilar: el tatuaje, el anillo y el maquillista que lo revelaron todo

Antes de que la pareja confirmara su relación, fotografías y videos dejaron al descubierto la ceremonia espiritual que celebraron el 29 de mayo de 2024 en Italia

Así fue la polémica boda en Roma de Nodal y Ángela Aguilar: el tatuaje, el anillo y el maquillista que lo revelaron todo

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

El cateo en la colonia Los Héroes Ecatepec dejó como saldo dos detenidos, entre ellos un menor de edad

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

Funan a Hayley Williams por festival de lujo en Cancún: verla costaría más de 40 mil pesos

La participación de Hayley Williams en el festival “Out of the Blue” desató debate entre sus seguidores

Funan a Hayley Williams por festival de lujo en Cancún: verla costaría más de 40 mil pesos

Caso Ayotzinapa: no habrá regreso del GIEI, informa Claudia Sheinbaum a padres de normalistas

Padres de los normalistas se dicen decepcionados por los nulos avances en el caso

Caso Ayotzinapa: no habrá regreso del GIEI, informa Claudia Sheinbaum a padres de normalistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

Vinculan a proceso a “El Yazbeth”, objetivo prioritario de la Operación Restitución en Edomex

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

ENTRETENIMIENTO

Así fue la polémica boda en Roma de Nodal y Ángela Aguilar: el tatuaje, el anillo y el maquillista que lo revelaron todo

Así fue la polémica boda en Roma de Nodal y Ángela Aguilar: el tatuaje, el anillo y el maquillista que lo revelaron todo

Funan a Hayley Williams por festival de lujo en Cancún: verla costaría más de 40 mil pesos

Emiliano Aguilar defiende a Pepe Aguilar y afirma que no merece la polémica por Ángela y Nodal: “Se ve más estresado”

Emiliano Aguilar reveló que no perdonará a Christian Nodal por agresivos mensajes en la madrugada: “Insultó a mis hijas”

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

DEPORTES

Wi-Fi gratis en los estadios del Mundial 2026: cómo conectarse y qué planes de datos convienen en México

Wi-Fi gratis en los estadios del Mundial 2026: cómo conectarse y qué planes de datos convienen en México

Checo Pérez habla sobre Cadillac tras rumores de su salida del equipo de Fórmula 1

Canelo Álvarez acepta que cometió errores en la pelea contra Terence Crawford que le costó su campeonato unificado

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026