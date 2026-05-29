Chumel Torres ofrece disculpas tras burlarse de persona con Síndrome de Down: “La súper regué”

Chumel Torres deberá de pagar una sanción tras perder la demanda por plagio de Gloria Trevi Crédito: Caurtoscuro

Chumel Torres ofreció una disculpa pública en X después de que se viralizara una imagen que compartió y que usuarios señalaron como discriminatoria hacia una persona con discapacidad, una polémica que creció porque la publicación fue borrada y derivó en reclamos para que el caso sea revisado por Conapred.

En su cuenta oficial de X, el conductor reconoció el error y escribió: “Ahora sí la super regué con la imagen esa que está siendo viral de mi reply. Una disculpa a la gente que se haya ofendido.”

En el mismo mensaje, también deslindó a Grupo Fórmula de lo ocurrido: “Aprovecho este mensaje para dejar en claro que esta es mi cuenta personal y no tiene ningún vínculo con Grupo Fórmula en absoluto”.

La controversia comenzó después de que Torres compartiera una imagen relacionada con TV Azteca que incluía a una persona con discapacidad. La publicación original fue eliminada poco después de ser difundida, pero usuarios la replicaron en otros espacios de la red social.

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Este fue el tuit que generó críticas en contra del youtuber (captura de pantalla)

El señalamiento central contra Chumel Torres fue que usó la imagen de una persona con síndrome de Down para menospreciar la opinión de otro usuario. El destinatario de la burla es Adrián Chávez, profesor con quien el creador de contenido ya había sostenido discusiones públicas en redes sociales.

Oscar Balderas y usuarios calificaron la publicación como discriminatoria

Entre las críticas que recibió el conductor destacó la del periodista Oscar Balderas, quien calificó la publicación como un acto de discriminación. Balmen sostuvo que “usar la discapacidad como remate de burlas” no puede justificarse como humor negro.

También hubo usuarios que pidieron la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para analizar si la imagen difundida incurre en actos de discriminación hacia personas con discapacidad.

Adrián Chávez también reaccionó cuando el caso se volvió viral. El en lingüistica profesor calificó el tuit de Chumel Torres como “capacitista”.

Óscar Balderas llamó imbécil a Chumel Torres por haber usado una imagen discriminatoria

La confrontación entre Chumel Torres y Adrián Chávez venía de agosto de 2024

La disputa entre ambos ya tenía un antecedente en agosto de 2024, cuando Chumel Torres criticó contenidos de los libros de la SEP. Entonces, Adrián Chávez respondió que la opinión del influencer era incorrecta.

Torres afirmó en ese momento: “Los libros de texto de la SEP traen un montonal de errores ortográficos: voy a subir para arriba, su comida de Pedro, su mochila de Ana”. A partir de esa crítica, Chávez respondió que los materiales mostrados ni siquiera correspondían a libros dirigidos al alumnado.

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El comunicador deslindó a Grupo Fórmula de su desafortunado comentario

La primera respuesta del profesor fue: “No dejan de decir tonterías al respecto. Primero, esos libros que muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos, son guías para los padres de familia. Eso no lo explican porque o no lo saben lo cual los vuelve incompetentes, o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos”.

Chávez añadió que el problema no estaba en los materiales, sino en la forma en que eran juzgados. También respondió al señalamiento de que los nuevos libros enseñaban que hablar mal estaba bien.

Chumel Torres vs Adrián Chávez (fotos: ig/nochaveznada//chumeltorres)

Sobre ese punto, el profesor dijo: “Y no, los libros no dicen que lo que está mal está bien ni viceversa, lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal, que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado”.

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