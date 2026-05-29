Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco - May 29, 2022 Red Bull's Sergio Perez celebrates after winning the race REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY

Sergio Checo Pérez se alista para volar rumbo a Mónaco junto al equipo Cadillac después de su última presentación en la Fórmula 1, hablamos del Gran Premio de Canadá, competencia que no logró terminar por una ruptura de la suspensión delantera de su monoplaza en la vuelta 43.

El piloto mexicano regresará al circuito más antaño y también considerado el mejor lugar para ganar carreras en la Fórmula 1, al ser parte de la “Triple Corona” a la par de las 500 millas de Indianápolis, competición en Indycar, y las 24 horas de Le Mans, carrera de resistencia en el que participan autos prototipos y de Gran Turismo.

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Checo ya vivió ese momento histórico de haber ganado en Mónaco y, además, registra otros capítulos inolvidables que lo transformaron en el piloto del día y uno de los corredores más aclamados por los fanáticos monegascos, que esperan el aterrizaje de las once escuderías que conforman la parrilla de la Fórmula 1 en la vigente campaña 2026.

Momentos memorables de Checo Pérez en Mónaco

MONTE-CARLO, MONACO - MAY 29: Race winner Sergio Perez of Mexico and Oracle Red Bull Racing celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco on May 29, 2022 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Triunfo en la GP2 Series (2010)

Previo a su arribo a la Fórmula 1, Sergio Pérez gana la carrera principal de la GP2 Series en Mónaco en 2010. Su triunfo en el circuito urbano lo ayudó a estar en el radar de equipos del máximo circuito, pues es uno de los resultados que influye para dar el salto al Gran Circo.

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Primeros puntos en Mónaco (2015)

En la temporada 2015, corriendo para Force India, Checo Pérez terminó en séptimo lugar y le fue suficiente para puntuar en el campeonato de pilotos y constructores, consolidando una de sus mejores actuaciones en el circuito del Principado en aquella época.

Primer podio en Mónaco (2016)

Un año después, Pérez Mendoza subió por vez primera al pódium de Mónaco tras finalizar en la tercera posición siguiendo abordo del Force India, en una carrera de estrategias plagada de lluvia y constante presión del tetracampeón alemán Sebastian Vettel.

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Checo Pérez en el podio de Mónaco en 2016. Foto: Motosport

Remontada al cuarto lugar (2021)

En la temporada 2021, el volante tapatío salió desde el noveno sitio y consiguió subir cinco escalones para concluir la en cuarto lugar, gracias a una estrategia efectiva de paradas a boxes. Incluso llegó a liderar en un corto lapso, antes de ceder la posición a su excompañero de equipo en Red Bull Racing Max Verstappen.

Victoria monumental en Mónaco (2022)

El 29 de mayo de 2022 es la fecha que Checo inmortalizó por ser el día que salió vencedor en el Gran Premio de Mónaco, con Red Bull Racing. El mexicano arrancó tercero, detrás de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. No obstante, la lluvia generó cambios en la estrategia y Pérez Mendoza supo aguantar la presión para entrar en la historia como el primer mexicano en conquistar el principado dentro de la Fórmula 1.

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FILE PHOTO: Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco - May 29, 2022 Red Bull's Sergio Perez celebrates after winning the race REUTERS/Benoit Tessier/File photo NO RESALES. NO ARCHIVES

¿Cuándo será la celebración del GP de Mónaco 2026?

El Gran Premio de Mónaco se tiene previsto festejar durante el fin de semana del 5 al 7 de junio. El horario de la carrera, en México, será a las 7:00 a.m. (tiempo de la Capital). Será la sexta jornada que se disputará este año, en relación a que los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita no se llevaron a cabo por temas relacionados a la guerra en Medio Oriente.