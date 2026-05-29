Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

Aldo de Nigris confirma su nueva relación sentimental, aunque mantiene la identidad de su novia en privado por respeto (X)

Aldo de Nigris confirma que está en una relación y que mantendrá en privado la identidad de su novia, a quien describe como una joven fuera de la industria del entretenimiento.

El influencer explica que la decisión busca respetar la postura de su pareja ante la exposición pública, tras los rumores que lo vinculan con Elaine Haro desde su paso por “La Casa de los Famosos México”.

De Nigris afirma que no le incomoda la atención mediática por su trabajo, pero subraya que el límite lo marca su pareja:

“Es como ella quiera. Yo me dedico al medio, me da igual tener las cámaras y todo, pero si ella me dice que también le gustan las cámaras y todo no tengo problema en que salga. Si me dice que no quiere salir, que quiere estar privado, pues yo lo voy a respetar”, dijo.

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El influencer asegura que su pareja es ajena al mundo del entretenimiento y prefiere evitar la exposición mediática (RS)

Los señalamientos sobre un posible romance con Elaine Haro se intensifican por la cercanía que mostraron durante la tercera temporada del reality, en la que De Nigris se lleva el primer lugar. Ambos han desmentido previamente esa versión, aunque las especulaciones vuelven tras la confirmación del noviazgo.

En una entrevista retomada por el reportero Alan Morales en YouTube, Haro dice que se alegra por el influencer y recalca que entre ellos hay amistad. “Si sí que padre, que todas las personas que estén alrededor de mi vida y sean felices les deseo que encuentren el amor (…) Qué bonito que se ha podido transformar en una amistad sincera, es muy complicado después de un reality que las personas nos sigamos viendo (…) ”, expresa.

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La trayectoria de Aldo de Nigris fuera del futbol

Aldo Patricio Tamez de Nigris nace el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Es influencer, creador de contenido y figura mediática, conocido por su carisma en redes sociales y su enfoque en el fitness.

Los rumores de romance entre Aldo de Nigris y Elaine Haro resurgen tras su participación en ‘La Casa de los Famosos México’ (IG)

Se convierte en el ganador de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” en octubre de 2025, tras obtener más de 19 millones de votos del público.

Antes de dedicarse al contenido digital, Aldo intenta seguir el legado deportivo de su familia en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, donde juega como delantero.

Sin embargo, deja el futbol profesional a los 19 años y opta por los estudios y la creación de contenido en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde supera los dos millones de seguidores en cada red.

Es hijo de Leticia de Nigris y Jaime Tamez, y pertenece a una familia reconocida: es sobrino de Poncho de Nigris (conductor y figura pública), del exfutbolista Aldo de Nigris y de Antonio “Tano” de Nigris.

El entorno mediático le permite incursionar en realities como Guerreros y Exatlón Estados Unidos, así como en campañas de modelaje y colaboraciones con marcas.

De Nigris reitera que no le incomoda la atención mediática, pero respeta la privacidad solicitada por su novia (Captura de pantalla TikTok)

Aldo se distingue por su autenticidad y cercanía con el público, rasgos que lo consolidan como uno de los influencers más destacados del norte del país y, tras su triunfo en el reality, como figura nacional. Conduce el pódcast “Más allá del fierro” y sigue vinculado al entretenimiento digital, modelaje y proyectos de bienestar.

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Su victoria en “La Casa de los Famosos México” lo posiciona como referente de la nueva generación de creadores de contenido, demostrando que puede construir su propio camino más allá del apellido familiar.