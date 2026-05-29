México

Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

El influencer rompe rumores de relación con Elaine Haro tras ‘La Casa de los Famosos’ y comparte que su pareja elegirá si aparece en medios, pues respeta totalmente su decisión de mantener su identidad reservada

Guardar
Google icon
Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México
Aldo de Nigris confirma su nueva relación sentimental, aunque mantiene la identidad de su novia en privado por respeto (X)

Aldo de Nigris confirma que está en una relación y que mantendrá en privado la identidad de su novia, a quien describe como una joven fuera de la industria del entretenimiento.

El influencer explica que la decisión busca respetar la postura de su pareja ante la exposición pública, tras los rumores que lo vinculan con Elaine Haro desde su paso por La Casa de los Famosos México.

De Nigris afirma que no le incomoda la atención mediática por su trabajo, pero subraya que el límite lo marca su pareja:

“Es como ella quiera. Yo me dedico al medio, me da igual tener las cámaras y todo, pero si ella me dice que también le gustan las cámaras y todo no tengo problema en que salga. Si me dice que no quiere salir, que quiere estar privado, pues yo lo voy a respetar”, dijo.

PUBLICIDAD

El influencer asegura que su pareja es ajena al mundo del entretenimiento y prefiere evitar la exposición mediática (RS)
El influencer asegura que su pareja es ajena al mundo del entretenimiento y prefiere evitar la exposición mediática (RS)

Los señalamientos sobre un posible romance con Elaine Haro se intensifican por la cercanía que mostraron durante la tercera temporada del reality, en la que De Nigris se lleva el primer lugar. Ambos han desmentido previamente esa versión, aunque las especulaciones vuelven tras la confirmación del noviazgo.

En una entrevista retomada por el reportero Alan Morales en YouTube, Haro dice que se alegra por el influencer y recalca que entre ellos hay amistad. “Si sí que padre, que todas las personas que estén alrededor de mi vida y sean felices les deseo que encuentren el amor (…) Qué bonito que se ha podido transformar en una amistad sincera, es muy complicado después de un reality que las personas nos sigamos viendo (…) ”, expresa.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Aldo de Nigris fuera del futbol

Aldo Patricio Tamez de Nigris nace el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Es influencer, creador de contenido y figura mediática, conocido por su carisma en redes sociales y su enfoque en el fitness.

Aldo de Nigris deja entrever posible relación con Elaine Haro
Los rumores de romance entre Aldo de Nigris y Elaine Haro resurgen tras su participación en ‘La Casa de los Famosos México’ (IG)

Se convierte en el ganador de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” en octubre de 2025, tras obtener más de 19 millones de votos del público.

Antes de dedicarse al contenido digital, Aldo intenta seguir el legado deportivo de su familia en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, donde juega como delantero.

Sin embargo, deja el futbol profesional a los 19 años y opta por los estudios y la creación de contenido en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde supera los dos millones de seguidores en cada red.

Es hijo de Leticia de Nigris y Jaime Tamez, y pertenece a una familia reconocida: es sobrino de Poncho de Nigris (conductor y figura pública), del exfutbolista Aldo de Nigris y de Antonio “Tano” de Nigris.

El entorno mediático le permite incursionar en realities como Guerreros y Exatlón Estados Unidos, así como en campañas de modelaje y colaboraciones con marcas.

Aldo de Nigris
De Nigris reitera que no le incomoda la atención mediática, pero respeta la privacidad solicitada por su novia (Captura de pantalla TikTok)

Aldo se distingue por su autenticidad y cercanía con el público, rasgos que lo consolidan como uno de los influencers más destacados del norte del país y, tras su triunfo en el reality, como figura nacional. Conduce el pódcast Más allá del fierro” y sigue vinculado al entretenimiento digital, modelaje y proyectos de bienestar.

Su victoria en “La Casa de los Famosos México” lo posiciona como referente de la nueva generación de creadores de contenido, demostrando que puede construir su propio camino más allá del apellido familiar.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisElaine Haromexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta?

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta?

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de mayo en Santiago Ixcuintla

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de mayo en Santiago Ixcuintla

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de mayo en Mérida

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de mayo en Mérida

Pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza para antes de salir de casa este 29 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza para antes de salir de casa este 29 de mayo

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Chumel Torres ofrece disculpas tras burlarse de persona con Síndrome de Down: “La súper regué”

DEPORTES

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1