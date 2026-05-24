Fallece Javier Coello Trejo, exprocurador conocido como el “Fiscal de Hierro”

El abogado y exfuncionario mexicano murió a los 77 años; el senador Manuel Velasco destacó su legado en la procuración de justicia y el servicio público

La comunidad jurídica y política mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Javier Coello Trejo, abogado y exprocurador reconocido públicamente como el “Fiscal de Hierro”, a los 77 años de edad.

La noticia fue dada a conocer este domingo por el senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, quien expresó sus condolencias a través de redes sociales.

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“Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público”, escribió el legislador.

En su mensaje, Velasco también destacó la firmeza y los principios que caracterizaron la trayectoria profesional del exfuncionario. “Leal a sus valores y principios que defendió con firmeza y valentía. Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil”.

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Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a la familia Coello Zuarth, a quienes dijo acompañar “con un abrazo cariñoso y fraterno en estos momentos de dolor”. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento ni detalles relacionados con los servicios funerarios.

¿Quién fue Javier Coello Trejo, el llamado “Fiscal de Hierro”?

Javier Coello Trejo fue una de las figuras más conocidas dentro del ámbito jurídico y de procuración de justicia en México. A lo largo de su carrera se desempeñó como abogado litigante y ocupó distintos cargos públicos relacionados con el sistema judicial mexicano.

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Su apodo de “Fiscal de Hierro” surgió debido a su estilo severo, firme y frontal en el combate al crimen y en la conducción de investigaciones relevantes durante su trayectoria como funcionario público.

Coello Trejo alcanzó notoriedad nacional por participar en casos de alto impacto y por mantener una postura estricta frente a distintos asuntos legales y políticos. Su presencia fue constante en medios de comunicación y debates relacionados con la justicia en México.

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Además de su paso por el servicio público, también fue reconocido como abogado penalista y asesor jurídico en distintos procesos de relevancia nacional. Su experiencia y personalidad lo convirtieron en una figura ampliamente identificada dentro del ámbito judicial mexicano.

Reacciones tras la muerte de Javier Coello Trejo

Luego de darse a conocer la noticia, distintas figuras públicas, abogados y usuarios en redes sociales comenzaron a expresar mensajes de condolencia y reconocimiento a la trayectoria del exprocurador.

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La muerte de Javier Coello Trejo ocurre en un contexto en el que diversas voces del sector jurídico han insistido en la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia en el país, un tema en el que el exfuncionario mantuvo una participación activa durante años.

Con su fallecimiento, México pierde a uno de los personajes más conocidos y polémicos de la procuración de justicia contemporánea, cuya carrera estuvo marcada por investigaciones relevantes, litigios de alto perfil y una imagen pública que le valió el sobrenombre de “Fiscal de Hierro”.

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