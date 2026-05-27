México

Empresa de transporte dejará de operar rutas hacia el AIFA a partir del 31 de mayo

Se suspenderán de manera definitiva tres rutas del Valle de México

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AIFA 4 Informe de labores Isidoro Pastor Edomex
Aero Caminante cancela tres rutas al AIFA (Jorge Contreras/Infobae México)

La empresa de transporte “Aero Caminante” anunció que el próximo 31 de mayo será su último día de operaciones en las rutas con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocido como AIFA, así como en los trayectos de regreso hacia distintos puntos del Valle de México.

A través de sus redes sociales oficiales, la compañía informó a sus usuarios sobre la suspensión definitiva del servicio en tres rutas clave.

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Desde la inauguración del AIFA, Aero Caminante se convirtió en una de las alternativas utilizadas por pasajeros que buscaban un traslado directo, cómodo y económico hacia la terminal aérea ubicada en el Estado de México.

La noticia generó reacciones entre usuarios frecuentes, quienes destacaron la practicidad de las rutas, especialmente para quienes viajaban desde puntos estratégicos de la zona metropolitana hacia el aeropuerto.

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Aunque la empresa no detalló los motivos específicos detrás de la cancelación de operaciones, agradeció públicamente la confianza de las personas que utilizaron sus unidades durante estos años.

“Gracias por permitirnos acompañarlos en sus trayectos diarios”, expresó la compañía en su mensaje difundido en redes sociales.

Estas son las rutas de Aero Caminante que desaparecerán

Aero Caminante AIFA rutas cancelación Edomex CDMX
Aero Caminante AIFA rutas cancelación Edomex CDMX (redes)

Las rutas que dejarán de operar a partir del 31 de mayo son las siguientes:

  • Cuautitlán Izcalli – AIFA
  • Bellas Artes – AIFA
  • Mundo E – AIFA

Con esta decisión, cientos de pasajeros tendrán que buscar opciones de movilidad para llegar al aeropuerto, uno de los proyectos aeroportuarios más importantes impulsados por el gobierno federal.

Actualmente, el AIFA cuenta con distintas alternativas de transporte terrestre, entre ellas el Tren Suburbano, transporte público y servicios por aplicación.

Empresa agradece preferencia de pasajeros

Caminante aumento de pasaje Toluca
Aero Caminante canceló rutas al AIFA (DondeirToluca/Facebook)

La empresa aprovechó el anuncio para reconocer la preferencia de los usuarios que diariamente utilizaron sus corridas hacia el aeropuerto. Además, indicó que cualquier duda o información adicional podrá ser atendida mediante sus canales oficiales de comunicación.

Los pasajeros interesados en obtener más detalles sobre el cierre de operaciones pueden contactar a Aero Caminante mediante redes sociales o enviar mensaje al número 55-80-56-91-24.

El cierre de estas rutas podría representar un ajuste importante para la movilidad de pasajeros que dependen de conexiones directas hacia el aeropuerto.

Mientras tanto, usuarios esperan que otras líneas cubran los trayectos que dejará vacantes Aero Caminante, principalmente desde puntos de alta afluencia como Mundo E, en el municipio de Tlalnepantla de Baz.

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