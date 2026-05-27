Beca Rita Cetina 2026: cómo consultar el buscador de folio para verificar si aceptaron a tu hijo

Familias de estudiantes de primaria recibirán 2,500 pesos en agosto para útiles y uniformes; el buscador de folio de la Beca Rita Cetina ya está activo para verificar si el trámite fue aprobado. (Gobierno de México)

El buscador de folio de la Beca Rita Cetina ya se encuentra disponible desde el 21 de mayo para que familias de más de 15.4 millones de estudiantes de escuelas públicas confirmen si su solicitud fue aceptada, en el marco de una inversión federal de más de 83,587 millones de pesos destinada a sostener la permanencia escolar en preescolar, primaria y secundaria.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, fue quien anunció la habilitación de la herramienta. La plataforma permite a madres, padres, tutoras y tutores consultar el estatus de su trámite ingresando el número de folio que el sistema generó al momento del registro.

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Más de 5 millones de tarjetas del Banco del Bienestar se entregan en sedes concentradoras hasta el 31 de julio; el buscador de folio permite confirmar si el registro fue aceptado antes de acudir.

La plataforma está disponible en la dirección oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ y puede consultarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar también habilitó un código QR difundido durante la conferencia matutina como segunda vía de acceso.

Una vez dentro, el proceso es directo: se ingresa el folio y el sistema muestra el estatus de la solicitud. El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León confirmó que la herramienta sirve como respaldo para el proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, que arrancó el 18 de mayo y se extiende hasta el próximo 31 de julio.

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Para el nivel primaria, la beca contempla un pago anual de 2,500 pesos por alumna o alumno, destinado a la compra de útiles y uniformes escolares. El depósito se realizará en agosto, antes del inicio del próximo ciclo escolar, y se dispersará directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

En total, el programa atenderá a más de 176,000 estudiantes de preescolar, más de 9.9 millones de primaria y más de 5.2 millones de secundaria.

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Así puedes consultar el folio de la Beca Rita Cetina paso a paso

Desde el 21 de mayo, madres, padres y tutores pueden ingresar su folio en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ para conocer el estatus de su trámite de la Beca Rita Cetina 2026. (Captura de pantalla programasparaelbienestar.gob.mx)

Entra a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ desde cualquier dispositivo con internet, o escanea el código QR de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Ingresa el número de folio que el sistema generó cuando hiciste tu registro. Consulta el estatus de tu solicitud en pantalla. Si tu trámite fue aprobado, espera la entrega de tu tarjeta del Banco del Bienestar en las sedes y fechas concentradoras.

Para acceder al buscador, es indispensable contar con el folio que el sistema entregó al momento de hacer el registro en línea. Sin ese número no es posible revisar el estatus de la solicitud.

La consulta es gratuita. El gobierno federal advierte que no se debe pagar a ningún intermediario para realizarla ni para gestionar la tarjeta del Banco del Bienestar.

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