AMLO le dio su bendición: Andy López Beltrán revela que su padre “está más que de acuerdo” con su candidatura

La postulación de Andrés Manuel López Beltrán representa el inicio de su carrera como candidato después de un acuerdo personal que lo mantuvo fuera de procesos electorales durante la presidencia de su padre. (Infobae-Itzallana)

Llevar más de tres lustros haciendo política sin jamás buscar un voto. Eso fue, según sus propias palabras, lo que vivió Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y la razón, reveló en entrevista con un medio tabasqueño, fue un acuerdo explícito con su padre.

“Yo tenía un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador acerca de que no iba a participar en política el tiempo que él estuviera activo“, admitió el político, quien acaba de renunciar a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para lanzarse por una diputación federal en Tabasco rumbo a las elecciones de 2027.

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El pacto, según Andy, no fue una imposición sino una decisión compartida. Su lógica: no quería que su presencia en la arena electoral generara ruido, críticas o ventajas indebidas mientras su padre encabezaba el movimiento.

La decisión de buscar un escaño legislativo surge tras respetar un trato con Andrés Manuel López Obrador que evitó su participación pública, buscando evitar posibles críticas o percepciones de privilegio. (@/andresmanuellopezbeltran)

“No quise estorbarle”: la ética detrás de la espera

La declaración más contundente de la entrevista no fue sobre su candidatura, sino sobre lo que decidió no hacer durante años.

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“Hubiera sido quizás un poco más fácil cuando él estuvo en el poder el hecho de incursionar también, pero moralmente y éticamente no era correcto, porque eso me hubiera dado una ventaja”, reconoció Andy.

En otras palabras: cuando tener el apellido López Obrador valía más —con su padre como presidente, jefe de gobierno o líder del movimiento— prefirió mantenerse al margen. Su papel hasta ahora se había centrado en la operación interna del partido, sin ocupar cargos de elección popular.

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Ahora, con AMLO en retiro desde hace más de un año y medio, Andy considera que las condiciones son distintas y que puede competir “en igualdad de condiciones con los demás”.

La bendición del tabasqueño mayor

Aunque aclaró que no se trató de una consulta formal, Andy sí le contó a su padre sobre la decisión. La reacción del expresidente, según él mismo, fue contundente.

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“Le platiqué y está más que de acuerdo, y lo hizo muy feliz", dijo.

La revelación es relevante porque AMLO ha insistido reiteradamente en que se encuentra en retiro total de la política. Sin embargo, la confirmación de que conoce y celebra los movimientos políticos de su hijo abre la pregunta de qué tan absoluto es ese alejamiento.

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La comunicación entre familiares confirma el conocimiento y apoyo hacia la postulación en Tabasco, mientras se señala que el exmandatario había reiterado estar alejado de la actividad política. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

La primera candidatura, a los 15 años de carrera

La decisión de López Beltrán representa su primer paso formal hacia una contienda electoral directa. Buscará representar al Distrito Electoral Federal VI de Tabasco, que abarca municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

El analista Arturo Villegas señaló que la búsqueda de esta diputación federal podría formar parte de una estrategia política a largo plazo, con un escenario relacionado con una eventual candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México rumbo a 2030.

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El senador morenista Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, fue más directo: afirmó que el hijo de AMLO ganaría “caminando” una diputación federal, y dijo estar dispuesto a acompañarlo en campaña.

La salida del dirigente marca un punto de inflexión para el partido, en un contexto de tensiones y reacomodos estratégicos que anticipan nuevas batallas políticas y redefinición de liderazgos de cara al futuro. (Facebook-Andrés Manuel López Beltrán)

Tabasco, el punto de partida

Andy cerró sus declaraciones con un argumento que resuena conocido para quienes siguieron la trayectoria de su padre: volver a los orígenes.

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Aseguró que regresar a competir políticamente en su estado representa volver “a los orígenes” del movimiento. El camino que traza —Tabasco, Ciudad de México y, eventualmente, más— es el mismo que recorrió AMLO hace décadas.

El pacto se cumplió. El turno llegó. Y Andy López Beltrán acaba de dar su primer paso en la cancha electoral.

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