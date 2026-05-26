Conductora enfurece tras discutir con peatones y afirmar que “los autos van primero”

La mujer con el apodo de “Lady Tronchatoro” fue señalada por presuntamente lanzar su camioneta contra un grupo de jóvenes.

Una discusión entre dos jóvenes universitarias y una conductora terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las últimas horas en redes sociales. El incidente ocurrió luego de que, presuntamente, una mujer acelerara su camioneta mientras las estudiantes cruzaban por un paso peatonal.

Las afectadas fueron quienes documentaron el momento y posteriormente compartieron el material en plataformas digitales, donde rápidamente comenzó a viralizarse. En la grabación se observa a la conductora dentro de un estacionamiento mientras encara a las jóvenes en medio de gritos y reclamos.

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“Esta señora casi nos atropella”, escribió una de las víctimas junto al video que acumuló miles de reproducciones en poco tiempo.

Usuarios criticaron severamente a la conductora tras viralizarse un video donde asegura que las personas deben detenerse ante los vehículos.

Según explicaron las estudiantes, todo ocurrió al salir de la universidad. “Contexto: salimos de la uni y cruzamos la calle por el paso peatonal y esta señora aceleró y nos lanzó su camioneta”, se lee en la publicación.

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Después del altercado, las jóvenes decidieron acercarse a cuestionar a la mujer sobre el motivo por el cual no se detuvo para permitirles el paso. Sin embargo, la situación se salió de control cuando la conductora aseguró que los peatones no tienen prioridad frente a los automóviles y comenzó a citar supuestas reglas de tránsito.

“Escucha, uno, escucha uno, las leyes de tránsito dicen que aunque haya una raya peatonal los peatones se tienen que frenar. Primero, mi reina, lee los artículos y segundo, aquí párale”, gritó la mujer mientras era grabada.

Las estudiantes intentaron explicarle que ya se encontraban atravesando la calle cuando la camioneta avanzó hacia ellas. “Nosotras ya estábamos cruzando señora, qué hago”, respondió una de las jóvenes.

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Lejos de tranquilizarse, la conductora continuó con la confrontación y respondió molesta: “Lárgate de aquí, lárgate de aquí. Deja de estar estorbando, cuando aprendas a cruzarte, me avisas”.

El video concluye cuando la mujer reclama por estar siendo grabada, pero para ese momento las imágenes ya habían comenzado a circular masivamente en internet.

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La reacción en redes sociales no tardó en aparecer. Decenas de usuarios criticaron la actitud de la conductora y recordaron que, de acuerdo con los reglamentos viales en distintas ciudades, los peatones sí tienen prioridad en los cruces señalizados.

Entre los mensajes más compartidos destacaron comentarios como: “Hay que enseñarle a leer a la seño!”, “El gran problema de esta gente es que piensan tener la razón en todo” y “Detesto a los automovilistas que no respetan los cruces peatonales”. Mientras tanto, otros usuarios comenzaron a identificar a la mujer con el apodo viral de “Lady Tronchatoro”.

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