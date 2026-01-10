México

Golpe al CJNG: Marina localizó y destruyó cerca de 800 toneladas y más de 32 plantíos de amapola en Nayarit

La Armada de México sigue en su combate contra el narcotráfico e intenta reducir la incidencia de delitos asociados al cultivo y tráfico de drogas

Foto: Marina
Foto: Marina

Fuentes federales confirmaron a Infobae México la destrucción de más de tres millones de plantas de amapola en el estado de Nayarit, en lo que representa uno de los mayores golpes al CJNG y la producción de narcóticos en la región.

Entre el 8 y el 10 de enero, elementos de la Décima Zona Naval desplegaron operativos en las inmediaciones de la localidad de San Rafael, municipio Del Nayar. En ese lapso, el personal naval localizó y erradicó 32 plantíos de amapola que cubrían una superficie de 111.400 metros cuadrados.

Durante estas acciones, la Armada procedió a destruir alrededor de 726 mil 950 kilogramos de plantas. Los plantíos eran utilizados para la producción de opio, materia prima de varias drogas ilegales que tienen alta demanda internacional.

La Secretaría de Marina subrayó que esta intervención forma parte de una estrategia nacional que busca frenar tanto la fabricación como la distribución de drogas.

El cultivo de la amapola y sus implicancias

Foto: Marina
Foto: Marina

La amapola ha marcado el desarrollo de diversas regiones por su papel en la producción de opio, una sustancia utilizada como base para la elaboración de drogas como la heroína.

El cultivo de Papaver somniferum, nombre científico de la planta, se extiende en áreas rurales donde las condiciones climáticas y sociales favorecen su proliferación. El principal peligro asociado a la amapola reside en su transformación en sustancias que generan adicción y daño social. Estas zonas suelen experimentar un incremento en la presencia de grupos dedicados al narcotráfico, lo que influye en la seguridad y la economía local.

El proceso que convierte el látex de la amapola en opio requiere técnicas específicas que muchas veces involucran a comunidades vulnerables. La obtención de la resina se realiza a partir de incisiones en la cápsula de la flor, y ese extracto contiene alcaloides potentes. La manipulación y el tráfico de estos derivados generan disputas territoriales y conflictos armados, afectando a familias y desplazando a comunidades enteras. El comercio ilegal de opio representa una fuente de ingresos significativa para organizaciones criminales, lo que dificulta la erradicación del cultivo y agrava problemas estructurales en los países involucrados.

Impacto en la salud y riesgos sociales

El consumo de opioides derivados de la amapola produce efectos inmediatos sobre el sistema nervioso, con un alto potencial de adicción. El uso prolongado puede llevar a la dependencia física y psicológica, así como a sobredosis fatales. La heroína, uno de los productos más conocidos obtenidos a partir del opio, se asocia con el aumento en los índices de mortalidad.

El impacto social trasciende el ámbito de la salud. La amapola se vincula con la desintegración familiar, el aumento en la criminalidad y la pérdida de oportunidades educativas y laborales para la juventud en regiones productoras. Las autoridades de distintos países han implementado campañas de erradicación y programas de sustitución de cultivos, pero la demanda internacional de opioides mantiene vigente el desafío de combatir los efectos nocivos de esta planta

