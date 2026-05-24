Temporada de ciclones tropicales 2026: ¿Cuándo inicia oficialmente en el océano Atlántico?

Una representación impactante de la temporada de ciclones tropicales 2026 muestra múltiples huracanes sobre la Tierra y una costa azotada por vientos y olas devastadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de ciclones tropicales 2026 ya comenzó en el océano Pacífico, pero millones de personas en estados del Golfo de México y el Caribe siguen pendientes del arranque oficial en el océano Atlántico, donde cada año se forman tormentas y huracanes que pueden afectar territorio mexicano.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada en el Atlántico iniciará oficialmente el próximo 1 de junio de 2026 y concluirá el 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

¿Cuántos ciclones se esperan en el Atlántico durante 2026?

Según el pronóstico oficial presentado por autoridades meteorológicas mexicanas, para la cuenca del Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales durante esta temporada.

El desglose del pronóstico es el siguiente:

PUBLICIDAD

7 a 8 tormentas tropicales

3 a 5 huracanes categoría 1 o 2

1 a 2 huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5

Las cifras están cerca del promedio histórico, que es de 14 sistemas tropicales en esta región.

Estos serán los nombres de los ciclones del Atlántico en 2026

El SMN también dio a conocer la lista de nombres que se utilizarán para los sistemas que se formen en el Atlántico durante 2026.

PUBLICIDAD

¿Qué estados de México podrían verse más afectados?

Aunque todavía no se puede saber cuántos ciclones impactarán directamente a México, las entidades con mayor vigilancia durante la temporada suelen ser:

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Veracruz

Tamaulipas

Tabasco

Autoridades han pedido a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente durante los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando normalmente aumenta la actividad ciclónica en el Atlántico.

PUBLICIDAD

¿El fenómeno de El Niño influirá en la temporada 2026?

Diversos especialistas han señalado que el fenómeno de El Niño podría influir en la actividad ciclónica de este año. En general, este fenómeno tiende a disminuir la formación de huracanes en el Atlántico y aumentar la actividad en el Pacífico.

Sin embargo, expertos advierten que una temporada con menos sistemas no significa necesariamente menor peligro, ya que un solo huracán intenso puede provocar severas afectaciones si toca tierra.

PUBLICIDAD