México

“El que avisa no traiciona”: Sergio Mayer exhibe fracturas dentro de Morena tras su renuncia

Su desvinculación ocurre meses después de que el partido abrió un procedimiento sancionador interno en su contra por solicitar licencia para participar en el programa ‘La Casa de los Famosos’

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Collage de tres retratos: mujer sonriente con micrófono, Sergio Mayer hablando en traje azul, y mujer con gafas y blusa estampada
Sergio Mayer, visiblemente en el centro de un panel con dos mujeres, aborda el desgaste en su relación con la dirigencia de Morena, generando debate político. (Captura de pantalla: YouTube)

El diputado federal Sergio Mayer aseguró que su renuncia a Morena no incluye desvincularse de su bancada, a pesar de que en los últimos meses se sintió “maltratado innecesariamente” por figuras del movimiento de la 4T. En entrevista con la periodista Mónica Garza, el legislador aseguró que se sentía “aliviado” tras su decisión.

Sergio Mayer: “Dicen que daño la imagen del partido”

La entrevista será transmitida el domingo por la noche en el espacio televisivo de la periodista en ADN 40. En un adelanto difundido en sus plataformas oficiales, Sergio Mayer exhibió fracturas ideológicas con el partido y desinterés de parte de sus dirigentes.

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“No siento que estoy traicionando a nadie, porque el que avisa no traiciona. Les estuve avisando y mandando mensajes. Le dije a Citlali (Hernández) que la quería ver. Le dije: ‘Presidenta, necesito verte. Traigo esto’, y nunca recibí respuesta”.
Renuncia Sergio Mayer a Morena. (X/@Juan_OrtizMX)
Renuncia Sergio Mayer a Morena. (X/@Juan_OrtizMX)

Respecto a su permanencia en San Lázaro, Mayer Breton subrayó que pretende concluir su periodo legislativo: “Yo me quedo en la bancada. Yo estoy renunciando a la militancia porque dicen que daño la imagen del partido".

Al margen del respaldo que manifestó a la presidenta Claudia Sheinbaum, el político dijo sentirse “liberado” luego de renunciar a su militancia.

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Las expresiones de Mayer Breton surgen días después de presentar su renuncia a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “por motivos personales”. Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que la decisión se dio debido a presiones de la dirigencia por haber solicitado licencia para participar en el programa de televisión La Casa de los Famosos, en febrero pasado.

“Hubo temas de maltrato innecesario. Creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas, que no tengo ni que decirlos. No tengo ninguna necesidad de ello. Te lo dicen: ‘Para estar en la política hay que tragar sapos’, pero yo no tengo que tragar sapos ajenos”, expresó.
Sergio Mayer le escribió a Claudia Sheinbaum tras renunciar a Morena. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)
Sergio Mayer le escribió a Claudia Sheinbaum tras renunciar a Morena. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena en sustitución de María Luisa Alcalde, indicó en conferencia del Comité Ejecutivo Nacional que el partido reforzaría filtros para excluir a “candidatos con mala reputación”.

Sus declaraciones fueron interpretadas con acciones inmediatas para cerrar las puertas a figuras como Sergio Mayer y el exboxeador Jorge “Travieso” Arce, en medio de una gran presión pública hacia la organización política relacionada con casos de presunta corrupción o asociación delictuosa de militantes.

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