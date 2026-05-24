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Beca Rita Cetina 2026: dónde se recupera el folio rápidamente para los alumnos de primaria

Este identificador resulta necesario para verificar el estado del trámite

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Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)
Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)

Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite. Sin embargo, existen formas sencillas de recuperarlo sin necesidad de realizar solicitudes adicionales ni esperar respuestas manuales.

Cabe señalar que el folio es un código único que identifica cada solicitud y permite consultar el avance de la gestión en el sistema. Este identificador resulta necesario para verificar el estado del trámite, corregir datos o presentar aclaraciones ante la instancia correspondiente.

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Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

¿Dónde recuperar el folio de la Beca Rita Cetina?

Quienes no recuerdan su folio pueden localizarlo fácilmente desde dos fuentes principales. La primera opción es buscar en el correo electrónico registrado al momento de solicitar la beca. El sistema envía un mensaje automático con el folio y los detalles del trámite, por lo que conviene revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correos no deseados.

La segunda alternativa es ingresar a la cuenta personal de Llave MX. Al acceder a la sección de ‘Trámites’, es posible consultar los movimientos recientes y recuperar el folio asignado a la solicitud de la beca. Esta ruta resulta útil para quienes ya cuentan con un perfil activo en la plataforma y prefieren gestionar sus trámites digitales desde un solo lugar.

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Entrega de tarjetas Bienestar

El 18 de mayo comenzó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de primaria como parte del operativo de incorporación al programa, proceso que finalizará el 31 de julio. Serán distribuidas más de 5 millones de tarjetas, de modo que las familias recibirán el apoyo económico sin intermediarios y de forma directa.

La administración federal resaltó que la Beca Rita Cetina pretende consolidarse como un derecho para las y los estudiantes de educación básica en México, priorizando tanto el acceso como la permanencia en la educación pública en todos sus niveles.

Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)
La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

Impacto social y pago del programa

Las autoridades informaron que el pago correspondiente a este apoyo se efectuará en agosto, antes del arranque del siguiente ciclo escolar. Para las familias con estudiantes de primaria, el monto anual será de 2,500 pesos por cada alumna o alumno, con el propósito principal de cubrir gastos en útiles escolares y uniformes.

  • 1 alumnos | 2,500 pesos.
  • 2 alumnos | 5,000 pesos.
  • 3 alumnos | 7,500 pesos.

El programa contempla beneficiar a 176.362 estudiantes de preescolar, 9.994.200 de primaria y 5.247.246 de secundaria, según datos oficiales. En 2026, el Gobierno federal planea asignar una inversión social anual superior a 83.587 millones de pesos para garantizar la operación de esta beca universal.

Finalmente, para resolver cualquier inquietud sobre el procedimiento o los resultados, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene canales de atención en redes sociales y mediante la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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