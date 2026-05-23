México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de mayo

Infobae México te trae las noticias más importantes del día sobre los acontecimientos violentos en el país

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
13:44 hsHoy

Dictan prisión preventiva a funcionarios detenidos en la Operación Enjambre de Morelos

Un juez federal ordenó el traslado al Penal Federal de Sonora del presidente municipal de Atlatlahucan, el exalcalde de Yecapixtla y tres funcionarios de Cuautla

Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad
Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Un juez federal dictó prisión preventiva de oficio a cinco de los seis funcionarios aprehendidos el miércoles 20 de mayo en Morelos, en el marco de la Operación Enjambre, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Dictan prisión preventiva a funcionarios detenidos en la Operación Enjambre de Morelos

Un juez federal ordenó el traslado al Penal Federal de Sonora del presidente municipal de Atlatlahucan, el exalcalde de Yecapixtla y tres funcionarios de Cuautla

Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad
Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Un juez federal dictó prisión preventiva de oficio a cinco de los seis funcionarios aprehendidos el miércoles 20 de mayo en Morelos, en el marco de la Operación Enjambre, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Leer la nota completa
13:42 hsHoy

FGJEM captura a tres presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Jalisco por doble homicidio en Zumpango

Los detenidos habrían privado de la libertad y asesinado a dos personas en enero de 2023

Detenidos por el delito de homicidio cometido en Zumpango Edomex (foto: FGJEM)
Detenidos por el delito de homicidio cometido en Zumpango Edomex (foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula criminal con orígenes en el estado de Jalisco, quienes son investigados por su probable participación en el homicidio de dos personas ocurrido en el municipio de Zumpango.

Leer la nota completa
13:42 hsHoy

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

El detenido habría asesinado a un hombre con arma de fuego en julio de 2023; enfrenta cargos por homicidio

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a José Dolores “N”, probable responsable de homicidio en Almoloya del Río y presuntamente ligado a una célula delictiva de Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a José Dolores “N”, probable responsable de homicidio en Almoloya del Río y presuntamente ligado a una célula delictiva de Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de José Dolores “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio cometido en agravio de un hombre en el municipio de Almoloya del Río, en la zona sur del Valle de Toluca.

Leer la nota completa
13:40 hsHoy

Sonora: riña en el Cereso de Ciudad Obregón deja un muerto y cinco lesionados

El incidente ocurrió este viernes al mediodía en el pabellón 3 del penal

Hay presencia de autoridades de seguridad y salud en el centro penitenciario. Crédito: Medios OBSON
Hay presencia de autoridades de seguridad y salud en el centro penitenciario. Crédito: Medios OBSON

Una riña en el pabellón 3 del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, dejó una persona fallecida y cinco lesionadas este viernes al mediodía, de acuerdo con reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-seguridadcrimenasesinatosbalaceraviolenciarobos

Últimas noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo

La reforma de Claudia Sheinbaum que cambió las reglas del ISSSTE: cuántos años necesitas para jubilarte en 2026

Un avance gradual permitirá a las trabajadoras estatales acogerse a una pensión más temprana si mantienen su esquema tradicional

La reforma de Claudia Sheinbaum que cambió las reglas del ISSSTE: cuántos años necesitas para jubilarte en 2026

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 23 de mayo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 23 de mayo

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Cuánto tiempo tienes para tramitar la CURP biométrica y en qué fechas se puede realizar

El decreto publicado el 16 de julio de 2025 reforma la Ley General de Población, pero la Secretaría de Gobernación aclara que durante 2026 el trámite será voluntario, gradual y gratuito para la población mexicana en todo el país

Cuánto tiempo tienes para tramitar la CURP biométrica y en qué fechas se puede realizar

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un show único de danza y música a beneficio de UNICEF evoca a Mercedes Sosa en la voz de Nahuel Pennisi

Un show único de danza y música a beneficio de UNICEF evoca a Mercedes Sosa en la voz de Nahuel Pennisi

El inesperado regreso de Crazy Taxi en redes sociales emociona a los fans del clásico de SEGA

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

Google estrena un método más seguro para pagar desde el PC con Google Pay

Labio partido: el error más común al tratarlo y qué recomiendan los especialistas para aliviarlo rápido

INFOBAE AMÉRICA

Jon Favreau explicó el desafío de la nueva película de Star Wars: “Debe ser algo para todo el mundo”

Jon Favreau explicó el desafío de la nueva película de Star Wars: “Debe ser algo para todo el mundo”

Cuántos años deben vivir los migrantes en Estados Unidos para obtener la ciudadanía en 2026

Muchos viajeros en el área metropolitana de Atlanta optaron por el tren en lugar de la carretera y el avión este fin de semana del Día de los Caídos

China advirtió que los responsables de la trágica explosión en una mina de carbón “serán severamente castigados”

Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de campesinos armados en los bloqueos

DEPORTES

Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

Simeone: “Me siento muy identificado con Guardiola”

El duro cruce entre Demichelis y uno de sus jugadores en Mallorca: “No permito que se cuestione mi compromiso”

Max Verstappen confirmó su futuro en el automovilismo y lanzó dardos contra un ex piloto sudamericano de F1

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate