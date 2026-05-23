EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de mayo

Una riña en el pabellón 3 del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón , Sonora , dejó una persona fallecida y cinco lesionadas este viernes al mediodía, de acuerdo con reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) informó sobre la captura de José Dolores “N” , señalado como probable responsable del delito de homicidio cometido en agravio de un hombre en el municipio de Almoloya del Río , en la zona sur del Valle de Toluca .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula criminal con orígenes en el estado de Jalisco , quienes son investigados por su probable participación en el homicidio de dos personas ocurrido en el municipio de Zumpango .

Un juez federal dictó prisión preventiva de oficio a cinco de los seis funcionarios aprehendidos el miércoles 20 de mayo en Morelos , en el marco de la Operación Enjambre , por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa .

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