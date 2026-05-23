EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de mayo

Un juez federal dictó prisión preventiva de oficio a cinco de los seis funcionarios aprehendidos el miércoles 20 de mayo en Morelos, en el marco de la Operación Enjambre, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.
Un juez federal dictó prisión preventiva de oficio a cinco de los seis funcionarios aprehendidos el miércoles 20 de mayo en Morelos, en el marco de la Operación Enjambre, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula criminal con orígenes en el estado de Jalisco, quienes son investigados por su probable participación en el homicidio de dos personas ocurrido en el municipio de Zumpango.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de José Dolores “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio cometido en agravio de un hombre en el municipio de Almoloya del Río, en la zona sur del Valle de Toluca.
Una riña en el pabellón 3 del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, dejó una persona fallecida y cinco lesionadas este viernes al mediodía, de acuerdo con reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora.