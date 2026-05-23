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“Era un sueño poder estar de vuelta”: Gilberto Mora ilusiona al Tri rumbo al Mundial 2026 tras victoria ante Ghana

El juvenil mexicano fue uno de los futbolistas más participativos en el mediocampo durante el compromiso ante el conjunto africano

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(REUTERS/Henry Romero)
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La Selección Mexicana comenzó su etapa final de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria de 2-0 sobre Ghana en el Estadio Cuauhtémoc; encuentro amistoso que también marcó el regreso de Gilberto Mora al Tricolor.

El mediocampista de 17 años tuvo actividad como titular y dejó buenas sensaciones de cara a la definición de la lista mundialista.

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Gilberto Mora ilusiona en su regreso con la Selección Mexicana

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El juvenil mexicano fue uno de los futbolistas más participativos en el mediocampo durante el compromiso ante el conjunto africano.

Con movilidad, cambios de ritmo y disparos a portería, Mora destacó en un partido que representó su vuelta con la Selección Nacional.

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Tras el encuentro, el jugador expresó su satisfacción por volver a vestir la camiseta del combinado mexicano y aseguró que mantiene el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

“Estoy muy contento de poder regresar a jugar con la Selección; era un sueño poder estar de vuelta vistiendo la playera de mi país”, declaró Mora.

El mediocampista también señaló que continuará trabajando para alcanzar su mejor nivel en los entrenamientos y partidos previos al torneo internacional.

México mantiene paso firme en su preparación mundialista

(REUTERS/Henry Romero)
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Además del desempeño individual de Gilberto, el futbolista resaltó el ambiente que existe al interior del plantel dirigido por Javier Aguirre, al asegurar que el grupo mantiene una buena relación tanto dentro como fuera de la cancha.

“Creo que el equipo nos estamos entendiendo muy bien dentro del campo. Hay una familia en el vestidor y eso se nota”, comentó el jugador tras el triunfo.

México consiguió la victoria ante Ghana con anotaciones de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez, resultado que forma parte de la serie de amistosos programados previo al Mundial 2026.

El próximo compromiso del Tricolor será el 30 de mayo frente a Australia, mientras que el cierre de preparación está previsto para el 4 de junio contra Serbia.

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