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La lucha femenil mexicana gana terreno con Melanie Jiménez como referente rumbo a Los Ángeles 2028

La doble medallista mundial señaló que el crecimiento de las luchadoras mexicanas ya comienza a reflejarse en competencias internacionales

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(CONADE)
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La mexicana Melanie Jiménez Villalba atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva tras asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y consolidarse como una de las principales figuras de la nueva generación de la lucha femenil mexicana.

A sus 21 años, la jalisciense considera que México ya compite de tú a tú con las potencias internacionales y mantiene como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La atleta consiguió su boleto continental luego de obtener la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas, realizado hace unas semanas en Estados Unidos.

Además de los resultados deportivos, Jiménez reconoció que el proceso reciente ha estado marcado por la pérdida de su padre, situación que convirtió en motivación para mantenerse compitiendo.

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Melanie Jiménez destaca crecimiento de la lucha femenil mexicana

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La doble medallista mundial le señaló a la CONADE que el crecimiento de las luchadoras mexicanas ya comienza a reflejarse en competencias internacionales, donde cada vez más atletas nacionales logran posicionarse entre las mejores de sus categorías.

“Me fue mejor que el año pasado, entonces indica que sí estamos progresando”, expresó Melanie Jiménez al recordar su participación en el Campeonato Panamericano, donde aseguró haber competido con mayor confianza y tranquilidad respecto a procesos anteriores.

La jalisciense también habló sobre el impacto que tuvo ver a Jane Valencia Jane Valencia clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, convirtiéndose en una referencia para las nuevas generaciones de luchadoras mexicanas.

Jiménez afirmó que tanto ella como sus compañeras ven cercana la posibilidad de volver a llevar representación mexicana a unos Juegos Olímpicos.

Los Ángeles 2028, el gran objetivo de la luchadora mexicana

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Después de vivir parte del proceso rumbo a París 2024, Melanie Jiménez aseguró sentirse preparada para buscar un lugar en la próxima justa olímpica.

La atleta considera que el nivel competitivo de México en la lucha femenil ha evolucionado y que las posibilidades de clasificar ya no lucen lejanas.

Jiménez también destacó el respaldo recibido por parte de la CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la FEMELA Federación Medallistas de Luchas Asociadas durante su desarrollo deportivo, además del apoyo de entrenadores y preparadores nacionales.

Finalmente, dedicó unas palabras a su padre, fallecido a finales de 2025, a quien reconoció como una de las figuras más importantes en su carrera.

“Gracias a él soy la mujer y atleta que soy hoy, porque siempre me inculcó la perseverancia y disciplina. Una clasificación a Juegos Olímpicos estaría dedicada a él y a toda mi familia”, declaró la luchadora mexicana.

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